Kein leichtes Spiel für Wollbach

von PETER BALTHASAR

TSV Wollbach - TSV Großbardorf 0:8 (0:4). Tore: 0:1 Adrian Reith (13.), 0:2 Jean-Bosco Makengo (23.), 0:3 Björn Schönwiesner (36.), 0:4 Adrian Reith (45.), 0:5 André Rieß (51.), 0:6 Shaban Rugovaj (62.), 0:7 Jean Bosco Makengo (63.), 0:8 Manuel Leicht (76.).

Nord-Bayernligist TSV Großbardorf kam nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen den TSV Münnerstadt zwei Tage später zu einem weiteren erwarteten Sieg gegen den TSV Wollbach, der vergleichsweise hoch ausfiel und zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Der Kreisklassist suchte auf dem gut bespielbaren Hartplatz in Premich in der Anfangsphase noch die Offensive, doch die gegnerische Deckung um die Verteidiger Marcel Hölderle und Johannes Kanz ließ nichts anbrennen und verschaffte Keeper Simon Voll einen weitgehend beschäftigungslosen Nachmittag. Mehr als genug zu tun bekam dagegen sein Kollege Florian Erb auf der Gegenseite, der den Ball erstmals nach einer schön herausgespielten Kombination, die Adrian Reith abschloss, passieren lassen musste. Das Wort Kombination wurde beim Favoriten, der mit starker Besetzung antrat, in jeder Hinsicht großgeschrieben, die Mannen um Kapitän Manuel Leicht bauten ihr Spiel über schnelle Flachpässe auf, immer auf der Suche nach dem freien Mitspieler. Gefährlich für die Gelb-Schwarzen wurde es, wenn der Gegner über die Flügel drängte. Neuerlich bewies dabei Jean Bosco Makengo, dass er technisch versiert und außerordentlich flink ist. Als Adrian Reith mit dem Halbzeitpfiff in der sehr fairen Auseinandersetzung freistehend flach ins lange Eck einnetzte, drückte der Zwischenstand genau den spielerischen Unterschied aus. Vor gut 100 Zuschauern beschränkten sich die Grabfelder nach dem Wechsel keineswegs auf das Halten des Ergebnisses, sondern attackierten weiter das Erb-Tor. Der Keeper zeigte dabei einige Male gute Reflexe, bei den Gegentreffern war er absolut chancenlos. "Genau so hatte ich mir unser Spiel vorgestellt", zeigte sich Großbardorfs Trainer Dominik Schönhöfer mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden, "lauffreudig und mit Ballstafetten zügig das gegnerische Tor anlaufen." Auch Wollbachs am Saisonende scheidender Coach Thorsten Ziegler hatte keinen Grund sich zu grämen: "Für unser erstes Spiel im Freien war das ordentlich, meine Spieler gingen die Angelegenheit engagiert an, sie werden die Niederlage verdauen", meinte er grinsend. "Verletzt hat sich niemand, das ist bei einem solchen Spiel das Wichtigste", so Dominik Schönhöfer.



DJK Wülfershausen - FC Fuchsstadt 3:3 (2:0). Tore: 1:0 Jacob Schmitt (31.), 2:0 Fabian Benkert (34.), 2:1 Dominik Halbig (47.), 2:2 Andreas Graup (63., Foulelfmeter), 3:2 Thomas Pfeuffer (67., Foulelfmeter), 3:3 Andreas Graup (86.).

Die "Füchse" kamen dagegen gegen den Schweinfurter Kreisklassisten nicht über ein Remis hinaus, was FC-Coach Martin Halbig damit erklärte, dass "der Gegner insgesamt den frischeren Eindruck hinterließ, vom Anpfiff weg giftig ins Spiel ging, was schließlich zu einem gerechten Ergebnis führte". Der Landesligist verriet zudem vor der Pause einige Abstimmungsprobleme, "ich habe da zum Teil Neues ausprobiert", so Halbig. Der Favorit dominierte dann zwar den zweiten Durchgang, doch die tapferen Gastgeber verdienten sich den Achtungserfolg redlich. "Am Freitagabend in Münnerstadt wird es keineswegs leichter, aber da werden wir sicher nicht so müde Beine haben", hofft Halbig.



TSV Münnerstadt - FC Thulba 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Ahmet Coprak (27.), 2:0 Niklas Markert (51.), 2:1 Markus Kaufmann (68.), 2:2 Tobias Huppmann (80.), 3:2 Simon Snaschel (90.), 3:3 Florian Döll (92.).

Auch die Lauertaler kamen über ein Unentschieden nicht hinaus, was ihr Coach Thomas Dietz damit erklärte, "dass wir unser drittes Spiel innerhalb von fünf Tagen bestritten, am Samstag noch gelaufen sind und eine Trainingseinheit in der Halle eingeschoben haben". Verhehlen wollte er aber auch nicht, dass die Frankonen ein starker Gegner waren, sie streuten mit viel Forechecking Sand in den Spielaufbau des Bezirksligisten. Dessen Spiel geriet nach der 2:0-Führung, bedingt auch durch einige dann vollzogene Veränderungen, etwas ins Stocken, was die Kleinhenz-Mannen zum Ausgleich nutzten. Als Simon Snaschel doch noch seine Farben in Führung schoss, schien der TSV-Erfolg gesichert, doch mit dem Abpfiff netzte der eingewechselte Florian Döll ein.



FC 06 Bad Kissingen - 1. FC Arnstein 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Sergej Kirichis (28.), 1:1 David Machon (43.), 1:2 Max Manger (68.), 2:2 Ervin Gergely (78.), 3:2 Julian Hüfner (81.).

Ihre liebe Müh und Not hatten auch die 06er, die gegen den aktuellen Tabellenvierten der Kreisklasse Schweinfurt 1, der noch Aufstiegsambitionen hegt, lange um den erwarteten Erfolg bangen mussten. Die Kurstädter, die mit einer ordentlichen Besetzung aufliefen, dominierten zwar das Geschehen, doch Unsicherheiten in der Deckung führten sogar zu einem Rückstand. Mit einer erfolgreichen Drangphase in der letzten Viertelstunde vermied der Bezirksliga-Spitzenreiter aber noch Negativ-Überraschung.



FV Nieder-/Oberwerrn - FC Untererthal 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Lukas Tartler (39.), 1:1 Steven Derry (54.), 1:2, 1:3, 1:4 Lukas Tartler (63., 64., 65.).

Die Schützlinge von Michael Hammer feierten einen standesgemäßen Erfolg, wobei auch ihr Spielertrainer experimentierte. Kein Experiment gab es dabei auf der Position der Sturmspitze, wo Lukas Tartler sich in guter Frühform präsentierte. Dabei schaffte der Torjäger das seltene Kunststück, einen Hattrick in drei Minuten zu erzielen, was aber auch für die gute Vorarbeit seiner Mitspieler spricht.



FV Egenhausen - VfR Sulzthal 1:0 (1:0). Tor: Tobias Fick (44.).

Eher ein Spiel auf Augenhöhe erlebten die Zuschauer bei diesem Duell zweier Kreisligisten, das die Gastgeber kurz vor dem Kabinengang mit dem Tor von Tobias Fick für sich entschieden.





Spiele im Stenogramm

TSV Münnerstadt II - TSV Maßbach 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Christoph Klement (40.), 0:2 Sebastian Händel (43.), 0:3 Johannes Keller (52.), 0:4 Sebastian Händel (55.), 1:4 Jan Back (85.).

SG Seubrigshausen/Großwenkheim - DJK Weichtungen 1:7 (1:2). Tore: 0:1 Stefan Denner (22.), 0:2 Leon Kilian (25.), 1:2 Dominik Härter (45.), 1:3 Lars Wahl (67.), 1:4, 1:5 Stefan Denner (70., 78.), 1:6 Simon Denner (85.), 1:7 Lars Wahl (90.).

SV Machtilshausen - FC Poppenlauer 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Christian Mützel (21., 23.), 3:0 Markus Schmitt (46.), 3:1 Tim Potschka (71.), 4:1 Andreas Schmidt (85.).

TSV Rothhausen/Thundorf - SG Üchtelhausen /Zell 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Tim Krafft (27.), 0:2 Aron Hartwieger (44.), 1:2 Manuel Schmitt (49.), 1:3 Aron Hartwieger (74.), 1:4 Pascal Hümmer (78.).

TV Jahn Winkels - SV Obererthal 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Martin Dorn (64.).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - SG Sandberg/Waldberg II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Johannes Endres (19.), 1:1 Martin Holzheimer (71., Eigentor), 2:1 Manuel Schäfer (73.), 2:2 Johannes Endres (82.).

SG Albertshausen/Garitz II - Rapid Ebelsbach 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Christoph Schießer (3.), 1:1 Jason Bugner (43.).

SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II - FC Elfershausen 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Timo Dösch (18.), 2:0 Arek Porombka (30.), 2:1 Florian Emmert (35.).

SV Obererthal - VfB Burglauer 0:10 (0:7). Tore: 0:1 Sven Bötsch (3.), 0:2 Christopher Schnaus (4.), 0:3 Manuel Seuberling (9.), 0:4 Christoph Uschold (12., Eigentor), 0:5 Dominik Ruck (19.), 0:6, 0:7 Sven Bötsch (30., 45.), 0:8 Pascal Schöfer (53.), 0:9 Sven Bötsch (88.), 0:10 Florian Seufert (89.).