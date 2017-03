In Schönderling wurde mehr gestanden als gespielt

Ein denkwürdiges Spiel erlebten mehr als 100 Zuschauer in Schönderling. Dass der Unparteiische insgesamt elf gelbe Karten und eine Ampelkarte verteilte, gehörte noch zu den kleineren Kuriositäten des Matches. "Es war eigentlich gar kein Fußballspiel. Der Ball ruhte ja die ganze Zeit", berichtete Manuel Wießner zerknirscht. "Ein Freistoß jagte den nächsten. Spielfluss kam überhaupt nicht auf." Die Chronologie der Ereignisse stellt das Duell gegen Reiterswiesen in ein merkwürdiges Licht. 3. Minute: Freistoß Fabio Mast. 4. Minute: Freistoß Marco Schmitt. 7. Minute: Freistoß Fabian Renninger. 13. Minute: Freistoß Fabian Renninger. 15. Minute: Freistoß Marco Schmitt. 17. Minute: Freistoß Fabio Mast. 17. Minute: Freistoß Daniel Dorn. 20. Minute: Freistoß Fabian Renninger. 20. Minute: Ecke Reiterwiesen. 23. Minute: Freistoß Fabian Schroll... Die Auflistung ließe sich bis ins Unendliche weiterführen mit unzähligen Freistößen, Ecken, gelben Karten und diversen anderen Unterbrechungen. "Ich habe so ein merkwürdiges Spiel noch nicht gesehen", sagt der Schönderlinger Abteilungsleiter. "Man kann ja von mir aus kleinlich pfeifen. Aber jeden Körperkontakt abzupfeifen, das verstehe ich auch nicht." Dass Reiterswiesen die Partie knapp für sich entschied, trug zu weiterem Frust bei den Schönderlingern bei. Das Match glitt dermaßen von einem echten Fußballspiel ab, dass die Kicker am Ende sogar noch in haarsträubende Raufereien verwickelt waren. Auch Wießner selbst rang am späten Sonntagabend noch mit den richtigen Worten: "Ich musste mir wirklich gut überlegen, was ich zu so einem Spiel sage." bit



Eine Auffälligkeit, die sich seit der Winterpause auf vielen Fußballplätzen der Region ergibt, sind spielentscheidende Treffer in der Nachspielzeit. "Das ist meistens Konzentrationssache. In der Absicht, den Vorsprung mit aller Gewalt über die Zeit zu retten, werden dann Fehler begangen, die vorher nicht zu sehen waren", lautet die Erkenntnis von Fuchsstadts Coach Martin Halbig. Auch die Kohlenbergler waren in dieser Hinsicht Leidtragende, in letzter Sekunde gaben sie beim 3:3 den fast schon sicher geglaubten Sieg gegen die 05er aus der Hand. Ohne Punkte blieben die Münnerstädter, die binnen zwei Wochen in dieser Hinsicht Freud und Leid erlebten. Gelang beim 2:1-Sieg gegen die Freien Turner ein Last-Minute-Erfolg, so war es gegen die Oberschwarzacher umgekehrt. Die Steigerwälder schlugen durch ihren Torjäger Philipp Mend nach der regulären Spielzeit zu und entführten so noch drei Punkte. "So ist einfach Fußball", resümierte TSV-Coach Thomas Dietz, "einmal hast du Glück, das andere Mal wieder Pech." Das Wort "Glück" kennt der Ligakonkurrent FT Schweinfurt schon lange nicht mehr, nach der 1:2-Niederlage im Lauertal kassierten die Barth-Schützlinge beim 3:3 gegen Unterspiesheim den Ausgleichstreffer in der 92. Minute, nun fiel das entscheidende Gegentor bei der 1:2-Niederlage in Krum in der 87. Minute. "Das ist nicht nur Pech", erklärte ihr Abteilungsleiter Ernst Gehling nach der Niederlage in Münnerstadt, "es ist auch eine Portion Dummheit dabei." Und weil diese schwer reparabel ist, dürften auch in den kommenden Wochen wieder entscheidende Tore in den Schlussminuten fallen. sbp



Regionalliga Bayern



24 Tore: Stephan Hain (Unterhaching); 20 Tore: Stefan Schimmer (Memmingen); 15 Tore: Dominic Baumann (FC Nürnberg II); 13 Tore: Sascha Bigalke (Unterhaching), Marco Richter (Augsburg II); 12 Tore: Manuel Eisgruber (Garching), Abdelhamid Sabiri (FC Nürnberg II), Hama Tsoumou (Burghausen); 11 Tore: Tobias Ulbricht (Bayreuth); 10 Tore: Julian Günther-Schmidt (Augsburg II), Sascha Marinkovic (Rosenheim), Aleksandro Petrovic (Buchbach).





Bayernliga Nord



17 Tore: Michael Jonczy (Ammerthal), Björn Schnitzer (Aschaffenburg); 16 Tore: Fabian Eberle (Eichstätt); 13 Tore: Christian Breunig (Haibach), Florian Grau (Eichstätt); 12 Tore: Sebastian Fries (Würzburger Kickers II), Daniele Toch (Aschaffenburg); 11 Tore: Christian Schrödl (Neumarkt), Martin Thomann (Aubstadt); 10 Tore: Christian Knorr (Amberg), Patrick Kroiß (Ansbach).





Landesliga Nordwest



18 Tore: Christoph Schmidt (FC Schweinfurt II); 17 Tore: Manuel Weißenberger (Schwebenried/Schwemmelsbach); 14 Tore: Steffen Hönninger (Lichtenfels); 13 Tore: Christopher Lehmann (FC Schweinfurt II); 12 Tore: Thomas Roas (Forchheim); 11 Tore: Steffen Barthel, Pascal Kamolz (beide Abtswind), Peter Endres (Kleinrinderfeld), Andi Mönius (Forchheim), Marcial Weisenseel (Unterpleichfeld); 10 Tore: Florian Grimm (Röllbach), Dominik Halbig (Fuchsstadt), Lukasz Jankowiak (Lichtenfels), Manuel Römlein (Karlburg).





Bezirksliga Ost



21 Tore: Andrei Puscas (FC Bad Kissingen); 17 Tore: Thomas Heinisch (Euerbach/Kützberg); 16 Tore: Patrick Winter (Dampfach); 13 Tore: Nico Kummer (Gochsheim), Simon Snaschel (Münnerstadt); 12 Tore: James Galloway (Riedenberg), Dominik Popp (FT Schweinfurt); 10 Tore: Mohamed Remaithi (Geesdorf), Simon Müller (Oberschwarzach/Wiebelsberg), Markus Pfeuffer (Wiesentheid).





Kreisliga Rhön



20 Tore: Benedikt Floth (Burgwallbach/Leutershausen); 18 Tore: Sebastian Hautzinger (Hausen/Rhön); 17 Tore: Maximilian Mosandl (Bad Neustadt); 16 Tore: Stefan Hautzinger (Hausen/Rhön); 15 Tore: Tim Eckert (Sulzthal); 12 Tore: Dominik Baumüller (Nordheim), Fabian Erhard, Benjamin Kaufmann (beide Rannungen); 11 Tore: Daniel Fürst (Eibstadt), Marcel Gebhart (Bad Brückenau), Lukas Tartler (Untererthal), Maximilian Dietz (Großbardorf II); 10 Tore: Julian Hautzinger (Hausen/Rhön), Marcel Gernert (Rödelmaier), Florian Schießer (Garitz), Marek Buchowski (Bad Neustadt).





Kreisklasse Rhön 1



20 Tore: Yanik Pragmann (Westheim); 17 Tore: David Böhm (Obererthal); 15 Tore: Markus Markert (Oberthulba); 12 Tore: Patrick Schmähling (Diebach); 10 Tore: Fabian Reith (Reiterswiesen); 9 Tore: Steffen Weigand (Morlesau); 7 Tore: Daniel Hart (Diebach), Mathias Kirchner; 6 Tore: Florian Seidl (beide Wollbach/KG), Felix Lehfer (Reiterswiesen), Paul Konopka (Kothen); 5 Tore: Dominic Hugo (Diebach), Felix Mast (Reiterswiesen), Timo Schneider (Schondra), Daniel Doschko, Stefan Thoma (beide Morlesau); 4 Tore: Jonas Kirchner (Wollbach/KG), Christian Knüttel (Schönderling), Simon Kessler, Nikolas Wehner (beide Lauter).





Kreisklasse Rhön 2



16 Tore: Maximilian Hein (Steinach); 13 Tore: Johannes Katzenberger; 11 Tore: Michael Seith (beide Reichenbach), Nico Rauner (Salz); 10 Tore: Andreas Straub (Burghausen/Windheim), Michael Seith (Reichenbach); 9 Tore: Andre Wetterich (Pfändhausen), Sven Bötsch, Thorsten Bauer; 8 Tore: Jan Schneider (alle Burglauer), Patrick Weisenseel (Reichenbach), Jakob Rat (Rottershausen), Sebastian Braun (Niederlauer).





A-Klasse Rhön 1



22 Tore: Philipp Hölzer (Gräfendorf/Wartmannsroth); 13 Tore: Joschka Eberlein (Elfershausen); 12 Tore: Nico Wehner (Stangenroth); 11 Tore: Thomas Aulbach (Gräfendorf/Wartmannsroth); 9 Tore: Stefan Beck (Volkers), Markus Schmitt; 8 Tore: Christian Mützel (beide Machtilshausen), Moritz Leitsch (Oberleichtersbach), Mirko Hälbig; 7 Tore: Tim Kolb, Paul Öztürk (alle Aura), Max Schalewski (Römershag), Bastian Schober (Albertshausen/Garitz II), Cabdi Fuaad Mahamad (Volkers), Johannes Edelmann (Stangenroth).





A-Klasse Rhön 2



16 Tore: Matthias Dees (Oerlenbach/Ebenhausen); 14 Tore: Fuaad Kheder (Münnerstadt II); 13 Tore: Daniel Jermaschew (Arnshausen I/Bad Kissingen II); 12 Tore: Jan Blasek; 10 Tore: Carsten Ulrich (beide Bad Bocklet/Aschach), Chris Kraus, Patrick Häfner (beide Hausen/KG); 9 Tore: Kevin Mangold (Münnerstadt II), Kevin Keßler; 8 Tore: Tobias Seufert (beide Nüdlingen), Florian Dinkel (Poppenlauer), Michael Bieber (Oerlenbach/Ebenhausen).





B-Klasse Rhön 1



24 Tore: Thomas Uhlein (Sandberg I/Waldberg II); 14 Tore: Florian Friebel (Detter-Weißenbach); 9 Tore: Ruslan Zhyvka (Waldfenster); 8 Tore: Kilian Bühner (Sandberg/Waldberg II), Matthias Kohl; 7 Tore: Tim Weiss (beide Geroda/Stralsbach/Oehrberg).





B-Klasse Rhön 2



14 Tore: Florian Döll (Thulba II/Frankenbrunn); 13 Tore: Timo Karch; 10 Tore: Fabian Tretter, Arthur Lebsak; 8 Tore: Julian Schaupp (alle Fuchsstadt II), Manuel Manger; 7 Tore: Thomas Höfling (beide Machtilshausen II/Langendorf), Felix Lutz (Thulba II/Frankenbrunn); 6 Tore: Sandro Kränzlein (Fuchsstadt II), Patrick Fügner (Diebach II/Morlesau II), Andy Möck (Aura II); 5 Tore: Michael Koberstein, Johannes Gebauer (beide Gräfendorf II/Wartmannsroth II), Timm Manger (Thulba II/Frankenbrunn).





B-Klasse Rhön 3



13 Tore: Daniel Gehret (Salz II/Mühlbach); 12 Tore: Christian Ament (Eltingshausen), Heiko Seufert (Maßbach II), Maximilian Trost; 11 Tore: Alexander Gensch (beide Unter-Oberebersbach/Steinach II); 10 Tore: Markus Schott (Eltingshausen); 8 Tore: Claus Kirchner (Niederlauer II/Reichenbach) II), Stefan Schusser (Maßbach II), Hans-Jürgen Birki (Salz II/Mühlbach).