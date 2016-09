Immer wieder Dresden

Neue Saison, neue Ziele, neue Herausforderungen. In der Regel zeigt der Blick einer Mannschaft vor einer neuen Spielzeit nur in eine Richtung, nämlich nach vorne: Wie wird die Saison verlaufen? Was erwartet uns? Wie werden wir abschneiden? Kurzum: Vorfreude pur. Vor dem Saisonauftakt der Saalestädterinnen gegen den Dresdner SSV am Samstag muss eine kleine Rückblende jedoch erlaubt sein. Es war schließlich das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt, gegen das im letzten Spiel ein Erfolg und damit der Last-Minute-Ligaverbleib gelang.

"Gerne erinnern wir uns noch an das flüssige Nichtabstiegs-Geschenk der Dresdnerinnen", blickt Hammelburgs Coach Oliver Möller mit einem breiten Grinsen auf das vergangene Spiel zurück, dessen Gastfreundschaft zum Saisonauftakt etwaige Punktegeschenke allerdings explizit ausschließt. "Spannung mag ja die Essenz im Sport sein, allerdings soll dies heuer nur für die Spiele gelten und nicht unserer Saison überschreiben", bekundet der TV/DJK-Coach ein großes Interesse daran, seine eigenen Nerven und die seiner Spielerinnen zu schonen. "Wir möchten uns zu einem frühen Saisonzeitpunkt keinerlei Abstiegssorgen mehr machen müssen".



Konzentration auf eigene Stärken

Dass die zweite Saison dabei nicht nur sprichwörtlich schwerer wird als die erste, ist dem Übungsleiter und allen Beteiligten bewusst, zumal mit Chemnitz und Friedberg zwei souveräne und starke Aufsteiger hinzugekommen sind. Anstatt sich jedoch zu sehr mit der Konkurrenz zu beschäftigen, gilt die Konzentration der Saalestädterinnen den eigenen Stärken. "Wir hatten eine lange und intensive Vorbereitung und haben einige Vorbereitungsturniere wahrgenommen", sieht Möller sein Team bestens gerüstet für die zweite Saison in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Gerade die vergangenen Trainingseinheiten wurden noch einmal intensiv genutzt, am Zusammenspiel zwischen Block und Abwehr zu feilen. "Vielleicht gelingt es uns so, den ein oder anderen Ball mehr vom Boden zu kratzen", so der Hammelburger Übungsleiter.



Einige Änderungen im Aufgebot

Im Vergleich zur Vorsaison stehen Möller, der sich nach dem Rückzug aus der Bundesligamannschaft nunmehr zu 100 Prozent dem Traineramt widmet, heuer 15 Mädels zur Verfügung. Verzichten müssen die Damen auf Katharina Lux, die eine Babypause einlegt. Abwehrchefin Denise Roy, die als Libera jahrelang für Stabilität in der Annahme sorgte, macht die Bühne für die jungen Wilden frei. Hier wird neben Maxi Bindrum ab sofort auch Johanna Wüscher aus der zweiten Mannschaft die Annahme verstärken. Mit Linda Urbaniec stößt ein ganz neues Gesicht zum Team: Die 24-jährige Lehramtsstudentin kommt von ihrem Heimatverein TSV Eibelstadt und wird auf der Außenannahme- und Diagonalposition eingesetzt.

"Eine Spielprognose ist zu Beginn der Saison immer schwierig, da bei allen Teams die Karten neu gemischt wurden", so Möller, der aufgrund seines investigativen Spürsinns herausgefunden hat, "dass Dresden wohl mit einigen Neuzugängen auflaufen wird". Mit einer Kombination aus Optimismus und einem "hohen Bockfaktor" (Möller) wollen die Hammelburgerinnen am Samstag ein erstes Ausrufezeichen setzen: "Auch wenn unsere Herren wieder verdientermaßen die Halle zum Brodeln bringen werden, wäre es klasse, wenn sich zahlreiche Zuschauer bereits bei unserem Spiel warmklatschen würden", hofft der Coach gegen Dresden etwas vom Bundesliga-Bonus der Abendpartie zu profitieren.



Aufgebot TV/DJK Hammelburg

Zugänge: Linda Urbaniec (TSV Eibelstadt), Johanna Wüscher (2. Mannschaft) - Abgänge: Katharina Lux (Babypause), Denise Roy (Laufbahn beendet).

Libero: Maxi Bindrum, Johanna Wüscher - Zuspiel: Christine Fell, Selina Helfmann - Mittelblock: Melanie Basmer, Christin Heim, Carina Keilholz, Theresa von Waldenfels - Außenangriff: Jana Baumgart, Paula Hepp, Tabea Lang, Johanna Lesch - Diagonal: Laura Schmitt, Linda Urbaniec.

Trainer: Oliver Möller (seit kurz vor Ende der Saison 2014/2015) - Ziel: so schnell es geht mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben - Meistertipp: SV Lohhof II.