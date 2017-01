Hammelburger Personalnot zeigt Wirkung

Landesliga Nordwest Männer



TV Mömlingen II - TV/DJK Hammelburg II 3:1 (25:22, 25:17, 27:29, 27:25).



Gegen Mömlingen startete Hammelburg nicht unbedingt hoffnungsvoll und es dauerte, bis sich jeder auf seiner Position zurechtfand. Trotz eines schnellen Rückstands zeigte die Truppe Moral, kämpfte sich heran und bestritt einen ausgeglichenen Satz. Aus einer sicheren Annahme um Libero Philipp Schäder konnte sein Bruder Christian variabel zuspielen und der TV/DJK punktete immer wieder über Außen oder Diagonal, wo Lukas Weimer seinen Einstand in der Landesliga gab. Zum Ende des ersten Satzes schlichen sich zwei Unkonzentriertheiten ein. In den zweiten Durchgang startete Hammelburg mit hängenden Köpfen und zeigte das gewohnte Bild der Saison: Ein schwacher Block, kaum ein gelungener Angriff und binnen kurzer Zeit ging der Satz mit 25:17 verloren. Beim Wechsel in den dritten Durchgang brachte Coach Oliver Burtchen mit Felix Schultheiss einen neuen Zuspieler und beorderte Christian Schäder auf die Diagonale. Auf einmal: Bärenstarke Annahmen, eine Feldabwehr, die keinen Ball verloren gab, und am Netz punkteten die beiden Vierer fast nach Belieben. Im vierten Satz hatte sich Hammelburg gefunden, die Tugenden aus dem dritten Durchgang wurden fortgesetzt und die Führung wechselte bis zum Stand von 25:25 hin und her. Am Ende war es ein schlecht platzierter Angriff und ein Fehler in der Annahme, der Hammelburgs Niederlage besiegelte.





Bezirksliga Männer



SG Ochsenfurt/Röttingen - TSV Münnerstadt 1:3 (18:25, 25:22, 7:25, 19:25).



Münnerstadt begann seine Vorstellung mit einigen Umstellungen. Matthias Meder saß krankheitsgeschwächt auf der Bank, wodurch Sandro Petzoldt auf die Diagonalposition rückte und Adrian Schultheiß sein Debüt auf der Außenposition gab. Von Anfang des ersten Satz an spielten die Münnerstädter einen sicheren Ball. Ohne grobe Fehler und mit gutem Teamwork wurde der erste Durchgang unter Dach und Fach gebracht. Im zweiten Satz machte sich die typische Schwäche der Gäste bemerkbar. Münnerstadt war sich seiner Sache zu sicher und ließ es zu, dass Ochsenfurt zurück ins Spiel kam. Wenig Bewegung und Einsatzbereitschaft endeten im Satzgewinn für Ochsenfurt. Im dritten Durchgang gingen die Lauertaler wieder mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu Werke und ließen Ochsenfurt kaum Zeit zum Atmen. Stefan Böhm startete sofort mit einer Serie zur 5:0-Führung. Die Heimmannschaft war komplett überfordert, was aber auch an den Ausfällen ihres Hauptzuspielers und besten Angreifers lag. Im vierten Satz ließen die Lauertaler nichts mehr anbrennen und spielten das Match souverän herunter.



VfL Kleinlangheim - TSV Münnerstadt 0:3 (10:25, 21:25, 24:26).



Münnerstadt begann gegen Kleinlangheim von Anfang an sehr stark und ließ den Gegner nicht ins Spiel kommen. Sandro Petzoldt setzte den VfL mit platzierten Aufschlägen ordentlich unter Druck und schraubte den Spielstand auf 15:4. Das konnte Kleinlangheim nicht mehr drehen und verlor den ersten Satz. Im zweiten Satz stabilisierte sich der VfL und hielt mit den Mürschtern mit. Am Ende zogen jedoch die Mannen um Spielertrainer Uwe Knipping noch einmal das Tempo an und holten den Satz. Der dritte Durchgang sollte für den TSV Münnerstadt einen faden Beigeschmack behalten. Es lief alles nach Plan und die Führung wurde durch den ganzen Satz getragen. Kurz vor Schluss verletzte sich jedoch Mittelblocker Holger Wahler schwer und wird den Mürschtern mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der Folge tat sich das Team schwer, das Spiel zu entscheiden und musste sogar zwei Satzbälle der Kleinlangheimer abwehren, bevor der TSV den Spieß umdrehte und den Durchgang und damit das Spiel gewann.





Landesliga Nordwest Frauen



VfL Nürnberg II - TV/DJK Hammelburg II 0:3 (21:25, 16:25, 21:25).



Das Spiel in Nürnberg war von guter Stimmung auf und neben dem Feld geprägt. Auf Seiten Hammelburgs lag das vor allem an der durchgängigen Punkteführung im ersten Satz. Der TV/DJK verlor nie die Kontrolle, war hellwach von Anfang bis Ende. Der souveräne erste Satz veranlasste Hammelburg, im zweiten Durchgang mutiger zu werden und am Netz einiges auszuprobieren. Beeindruckende Punkte gelangen beispielsweise durch Aufsteiger von Pia Tolle und Franziska Sigl. Paula Hepp zeichnete sich als stabile "Abwehrgarantin" aus. Auch im zweiten Satz verlor Hammelburg nie die Führung. Im dritten Satz gaben die TV/DJK-Damen beim Spielstand von 16:16 die Führung an Nürnberg ab, holten sie sich aber nach dem 21:21 zurück. Weil Selina Helfmann mit einer Serie von sechs Aufschlägen in Folge den Satz beendete, gewann Hammelburg das Spiel verdient mit 3:0.





Bezirksklasse Ost Frauen



TSV Wonfurt - TSV Wollbach 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).



Nur sieben Wollbacher Spielerinnen konnten aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen anreisen. Nach anfänglicher Unsicherheit und Nervosität fand Wollbach dank präziser Aufschläge recht schnell ins Spiel gegen Wonfurt. So wurde der Gegner mit gesetzten Bällen, aber auch schlagkräftigen Angriffen, unter Druck gesetzt. Durch konsequente Laufarbeit brachte Wollbach den TSV Wonfurt zur Verzweiflung. Im weiteren Spielverlauf konnten die Wollbacherinnen mit variablen Spielzügen, die vom Trainer gefordert wurden, punkten. Auch die jüngsten Spielerinnen, Eva und Hannah Warmuth, glänzten sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Kristin Markart setzte mit ihrer Aufschlagserie den Grundstein für den ersten Sieg in diesem Jahr.



TSV Wollbach - SG Ostheim 3:0 (27:25, 25:18, 25:12).



In den ersten beiden Sätzen gegen Ostheim setzte Wollbach die Anweisungen des Trainers Wieslaw Karwacki nicht konsequent um, sodass beide Sätze bis zum Schluss spannend blieben. Gegen Ende des zweiten Satzes wachten die Wollbacherinnen wieder auf und konnten vor allem durch druckvolle Aufschläge und einem Mix aus gesetzten Bällen und Angriffsschlägen den zweiten Durchgang souverän gewinnen. Diesen Schwung nahmen die TSVler mit in den dritten Satz, den sie klar und deutlich mit 25:12 Punkten für sich entschieden.