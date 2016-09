Großbardorfer Überzahl nicht ausgenutzt

FC Sand - TSV Großbardorf 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Florian Gundelsheimer (14.), 2:0 Dominic Leim (22.), 2:1 Björn Schönwiesner (32.). Rot: Florian Gundelsheimer (60., Sand, Tätlichkeit).



Im seinem vierten Unterfrankenderby der Saison setzte es für den Fußball-Bayernligisten TSV Großbardorf die zweite Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Dominik Schönhöfer unterlag beim FC Sand mit 1:2 (1:2), obwohl man die letzten 30 Minuten einen Mann mehr auf dem Platz hatte. Dieser Erfolg bedeutete für den Gastgeber den ersten Dreier gegen die Grabfeld-Gallier nach dem 2:0 in der Landesliga im April 2003.

Das Endergebnis stand bereits nach 32 Minuten fest. Bis dahin hatten Florian Gundelsheimer und Dominic Leim den Gastgeber mit 2:0 in Führung geschossen und Björn Schönwiesner für die Gäste verkürzt. Dabei starteten die Mannen von Dominik Schönhöfer durchaus verheißungsvoll und hatten durch Pascal Stahl auch die erste Möglichkeit, aber sein Schuss aus 14 Metern nach einer Zehe-Ecke wurde gerade noch von Andre Karmann abgeblockt. Praktisch im Gegenzug fiel der Führungstreffer der Hausherren durch Florian Gundelsheimer, obwohl die Gäste mehrmals die Möglichkeit hatten, das Leder aus der Gefahrenzone zu befördern. "Vor dem 0:1 hätten wir unbedingt klären müssen", ärgerte sich Innenverteidiger Manuel Orf. Fakt ist aber, dass der Volleyschuss von Gundelsheimer sehenswert war. "Das war das erste von zwei saudummen Gegentreffern. Denn auch das zweite war durchaus vermeidbar", meinte Orf. Nach einem Freistoß von Danny Schlereth landete das Leder nach Verwirrung in der TSV-Abwehr bei Leim, der ins lange Eck traf. Das waren zwei Nackenschläge, von denen sich die Gäste erst erholen mussten. Die Fans der Großbardorfer ahnten schon Schlimmes für ihr Team, aber nach 32 Minuten schaffte Björn Schönwiesner den Anschluss, als er das Leder aus Nahdistanz ins leere Tor beförderte, nachdem ein Stahl-Schuss von FC-Keeper Simon Mai vor seine Füße prallte. Da Karmann für den Gastgeber und Manuel Leicht für den TSV gute Chancen ungenutzt ließen, blieb es beim 2:1 bis zur Pause.

Die ersten zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff gehörten dem Gastgeber, als er mehrere Schusschancen hatte, die aber alle geblockt wurden. In der Folgezeit übernahmen die Gäste weitgehend das Spielgeschehen, umso mehr, als sich die Hausherren selbst dezimierten. Gundelsheimer wurde nach einer Tätlichkeit - Nachschlagen gegen André Rieß - des Platzes verwiesen. Da trat aber wieder einmal die alte Schwäche der Grabfelder zutage.

Man kann einfach eine solche Überzahl nicht ausnutzen. "Kein Vorwurf an meine Elf. Sie hat zwar alles versucht, aber der Ausgleich ist uns nicht gelungen", nahm Schönhöfer seine Mannen in Schutz und verteilte gleichzeitig ein dickes Lob an den Gastgeber. "Sand hat das gut gemacht. Sie haben sehr gut verteidigt. Deshalb ist ihr Sieg nicht unverdient." Pascal Stahl hatte sich seine Rückkehr zum Verein, für den er letzte Saison noch kickte, völlig anders vorgestellt: "Ich bin sehr enttäuscht. Leider haben wir aus unserer Überlegenheit zu wenig gemacht. Natürlich war es schwer, sich gegen eine gefühlte Neun-Mann-Kette Chancen zu erspielen. Aber oft war der letzte Ball zu ungenau. Dass wir verloren haben, müssen wir uns selbst zuschreiben."

Dominik Zehe und auch Orf bemängelten, dass in dieser überlegenen Phase die Durchschlagskraft gefehlt habe. "In der Mitte war es so eng, dass es kaum ein Durchkommen gab. Wir hätten mehr über außen kommen müssen", sagte Zehe und Orf ergänzte: "Uns sind leider die Ideen ausgegangen." Immer, wenn die Gäste über die Außenpositionen angriffen, ergaben sich auch die beiden größten Ausgleichschancen durch Manuel Leicht und Lennart Seufert. Aber beide scheiterten aus spitzem Winkel an Simon Mai im FC-Kasten.



Großbardorf: Voll - Zang, Orf, Kanz, Seufert - Zehe - Rugovaj (75. Makengo), Stahl, Leicht, Rieß (80. Breunig) - Schönwiesner.