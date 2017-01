Gelungene Aufschlagserien, die die Sinnstädter beflügeln

Landesliga Nordwest Männer



TV/DJK Hammelburg II - TSV Jahn Würzburg 0:3 (23:25, 16:25, 21:25).

Am ersten Spieltag der Rückrunde hatte sich die Truppe von Trainer Oliver Burtchen viel vorgenommen. Hammelburg begann zunächst sehr motiviert und ging gegen den Mitaufsteiger Jahn Würzburg schnell in Führung. Aufgrund eines plötzlichen Leistungsabfalls lief das Team kurz darauf aber ständig einem Rückstand hinterher. Zwar kämpfte Hammelburg sich im ersten Satz immer wieder durch Einzelaktionen heran, doch stand die Annahme nicht stabil genug. Trotz der Einwechslung von Kjeld Clasen war die Annahme und somit die Punkteausbeute nicht gut genug. Die wenigen Angriffe entschärften die Würzburger entweder mit hervorragender Blockarbeit oder holten sie durch leidenschaftlichen Einsatz in der Feldabwehr. Im dritten Satz stellte Burtchen die Mannschaft um: Zuspieler wurde Philipp Hennig, den Part als Libero besetzte Marius Schlereth. Dadurch war die Annahme stabiler und der Zuspieler setzte seine Angreifer geschickter ein. Jedoch passierten im Angriff zu viele überflüssige Fehler. Die Verletzung des Routiniers Klaus Baden brach dann die Moral der Truppe, die auch den letzten Satz abgab.



TV/DJK Hammelburg II - TSV Stein 1:3 (25:23, 18:25, 24:26, 16:25).

Der Ausfall von Klaus Baden auf der Diagonalposition wirkte sich auf die Aufstellungssituation der Mannschaft aus. Kjeld Clasen wurde von Coach Olli Burtchen auf die Diagonale gestellt, Thomas Pfennig und Andre Helfmann sollten es über Außen richten. Im ersten Satz schaffte die völlig überraschte Steiner Mannschaft es nur gelegentlich, ein konstruktives Spiel aufzuziehen. Weder Stein noch Hammelburg setzten sich entscheidend ab. Ruhender Pol und Garant für den Satzgewinn war Libero Marius Schlereth, der teilweise spektakulär die Steiner Angriffe entschärfte. Beflügelt durch den Gewinn des ersten Satzes startete Hammelburg in den nächsten Durchgang. Zwar stand die Abwehr besser als im ersten Spiel, doch wurden im Angriff zu viele unnötige Fehler gemacht. Viele Aufschlagfehler begünstigten Steins Satzgewinn. Der dritte Durchgang war ein Spiegelbild des ersten: Kein Team schaffte es, entscheidend in Führung zu gehen. Mit viel Leidenschaft kämpfte Hammelburg gegen geballte Routine und gerade diese brachte die Entscheidung: Steins bärenstarke Angaben waren nur schwer zu kontrollieren, der Satzverlust nicht mehr zu verhindern. Im entscheidenden vierten Satz spulte Stein das Standardprogramm ab.





Bezirksklasse Ost Männer



TV/DJK Hammelburg III - TV Bad Brückenau 2:3 (20:25, 25:21, 18:25, 25:22, 11:15).

Der erste Satz gegen Hammelnurg startete ausgeglichen. Beim Spielstand von 19:19 erhöhte Brückenaus Matthias Jost durch variable Sprungaufschläge auf 24:20, der Satzgewinn war Brückenau nicht mehr zu nehmen. Der TV startete zu leichtsinnig in den zweiten Durchgang, auch die taktische Auswechslung von Trainerin Maika Herbert brachte nicht die gewünschte Konzentration und so hatten die Brückenauer das Nachsehen. Alexander Melser brachte im dritten Satz die entscheidende Führung mit seinen druckvollen Aufschlägen. Im vierten Durchgang wackelte die Annahme des TV und darunter litt das Zuspiel. Der fünfte Satz begann mit dem notwendigen Ehrgeiz, der im vierten Satz gefehlt hatte. Brückenau ging mit 9:4 in Führung. Die Kräfte ließen jedoch nach, Hammelburg nutzte dies und kämpfte sich auf 11:12 heran. Matthias Jost beendete mit eine Aufschlagserie den fünften Satz.



TV Bad Brückenau - VfL Volkach II 3:1 (18:25, 25:18, 25:23, 25:23).

Im ersten Satz gegen Tabellenzweiten Volkach boten die Brückenauer ein relativ ausgeglichenes Spiel bis zum Stand von 15:15. Danach zog Volkach mit einer Aufschlagserie vorbei. Im zweiten Satz zeigte sich das Team eingespielter. Es folgten wichtige Aufschlagserien, die den notwendigen Vorsprung brachten. Die Annahme und Abwehr von Libero Roman Gartung stimmte, aber auch durch das Zusammenspiel der Außen Daniel Mun und Alexander Melser konnte Alexander Stanovkin ein variables Zuspiel bieten. Vor allem Mannschaftskapitän und Diagonalspieler Rene Saam punktete immer wieder, so dass Brückenau den zweiten Satz gewann. Alexander Melser zündete beim Stand von 2:2 auf 7:3 und bei 13:14 auf 20:15 eine Aufschlagserie, die den Gegner im dritten Satz in die Knie zwang. Im vierten Durchgang war es erneut Alexander Melser, der eine Aufschlagserie hinlegte. Auch die Mittelblocker Stefan Winkler und Matthias Jost glänzten mit guten Blockaktionen. Leider verletzte sich Zuspieler Matthias Schulz, was Brückenau kurz aus der Bahn warf, aber die Mannschaft kämpfte für ihn und beendeten den vierten Satz mit 25:23.



DJK Münsterschwarzach - TSV Münnerstadt II 3:0 (25:14, 25:19, 25:21).

Zu Beginn des ersten Satzes begegneten sich Münnerstadt und Münsterschwarzach auf Augenhöhe. Nach 13 erarbeiteten Punkten knickte die Leistung der Lauertaler unerwartet ein, eine lange Serie der Münsterschwarzacher wurde nicht unterbrochen. Auch die taktischen Auszeiten von Trainer Uwe Knipping bei Spielständen von 13:15 und 13:20 verhinderten den Verlust des ersten Satzes nicht. In den folgenden Sätzen fand Münnerstadt durch Fehler der Gastgeber zwar den Anschluss, kam aber kaum zum Angriff und verlor deutlich mit 19:25 und 21:25.



TSV Rottendorf - TSV Münnerstadt II 1:3 (25:19, 8:25, 22:25, 17:25).

Mit Rottendorf stand den Münnerstädtern in ihrem zweiten Spiel eine wohl bekannte Mannschaft am Netz gegenüber. Nachdem in allen vorausgegangenen Spielen noch keine Niederlage zu verkraften war, gingen die Lauertaler etwas zu überzeugt in den ersten Satz und liefen bald einem Rückstand hinterher, den sie trotz deutlicher Steigerung nicht aufholten. Die Reaktion hierauf folgte im zweiten Satz. Hannes Bührig, der seinen ersten Spieltag mit den Lauerstädtern bestritt, stand von Beginn des Satzes an auf dem Spielfeld und sorgte zusammen mit Mittelblocker Tobias Böhm für kraftvolle Angriffe. Hinzu kam die Aufschlagserie von Stefan Demling und die insgesamt sehr gute Mannschaftsleistung. Diese Leistung konnte zwar in den folgenden Sätzen nicht konstant gehalten, aber doch oftmals wieder abgerufen werden und somit gingen auch der dritte und vierte Satz verdient an Münnerstadt.



Landesliga Nordwest Frauen



TV/DJK Hammelburg II - SG DJK Rimpar 3:1 (25:14, 17:25, 25:17, 25:19).

Mit einer Aufschlagserie von sechs Punkten und vielen Eigenfehlern des Gegners startete Hammelburg in die Partie gegen Rimpar. Die Gastgeber zeigten sich deutlich überlegen und gewannen den Durchgang souverän mit 25:14. Im zweiten Satz verschlief Hammelburg den Start völlig und half Rimpar somit, vorbeizuziehen. Trotz mehrerer Auswechslungen war der Vorsprung des Gegners nicht mehr einzuholen. Auch der Beginn des dritten Satzes verlief schleppend für die Damen des TV/DJK, der Aufschlag wechselte jedes Mal sofort die Seite. Erst als Lena Bindrum zum Aufschlag kam, startet sie eine Serie von sechs Punkten. Die Hammelburgerinnen hielten den Vorsprung und gewann diesen Durchgang mit 25:17. Im letzten Satz führten die Gastgeberinnen von Beginn an durch Aufschlagserien von Selina Helfmann und Lena Bindrum. Doch die Gäste ließen nicht locker, schlugen zum Ende hin stark auf und holten Punkte. Für Hammelburg gab zu diesem Zeitpunkt die zurückgeholte Linda Bauer ihr Debüt, die durch zwei Asse den Satz zu Hammelburgs Gunsten beendete und dabei entscheidend zum 3:1-Sieg über Rimpar mithalf.



TV/DJK Hammelburg II - TSV Eibelstadt II 3:0 (25:17, 25:22, 25:21).

Mit dem TSV Eibelstadt II hatten die Gastgeberinnen noch eine Rechnung offen, denn die Hinspielniederlage hatte Hammelburg schwer zu schaffen gemacht. Deshalb kämpften die Spielerinnen von Trainer Bernhard Löser von Beginn an um jeden Ball. Franziska Siegl und Pia Tolle überzeugten ein ums andere Mal im Block, so dass der erste Satz verdient mit 25:17 an Hammelburg ging. Eibelstadt steigerte die Leistung und ging gleich in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs in Führung. Erst nach einer Auszeit von Bernhard Löser kam die Wendung: Lena Bindrum punktete konstant, so dass sich Hammelburg auch diesen Satzgewinn nicht mehr nehmen ließ. Mit voller Motivation starteten die Gastgeber in den dritten Durchgang. Mit einer guten Abwehrarbeit und der starken Leistung von Spielführerin Selina Helfmann wollte der TV/DJK die nächsten drei Punkte des Tages sichern. Doch gegen Ende des Satzes wurde es durch die Aufschlagserie von Eibelstadt noch einmal spannend. Aber der Hammelburger Siegeswille war größer. Mit 25:21 gewannen die Damen des TV/DJK den dritten Satz und beglichen somit die offene Rechnung.