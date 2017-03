Für die Wölfe geht es jetzt in die Relegation

von JONAS SCHNEIDER

Kissinger Wölfe - EV Füssen 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).

"Ich glaube, dass morgen keiner zur Arbeit oder in die Schule muss", freut sich der frischgebackene Landesliga-Meister Marc Besl. Im zweiten Spiel konnte sich der EV Füssen, der bereits am Freitag die Kissinger Wölfe mit 8:4 geschlagen hatte, den Aufstieg in die Bayernliga sichern. "Bis auf wenige Ausnahmen sind aber auch wir zufrieden. Vor allem möchte ich mich beim ganzen Umfeld bedanken", sagt Wölfe-Betreuer Nico Achilles. Bereits eine Viertelstunde vor dem Anpfiff herrscht eine tolle Stimmung in der mit knapp 800 Zuschauern ausverkauften Kissinger Eishalle. Gut 200 Fans aus dem Allgäu haben den weiten Weg auf sich genommen, um ihr Team in der Kurstadt zu feiern. Einlaufkinder bringen den Landesliga-Pokal aufs Eis, die Bayernhymne ertönt, dann geht es los.



Penalty entschärft

"Bis zum 0:1 waren wir besser", sagt Nico Achilles, doch die Wölfe können das erste Powerplay nicht zur Führung nutzen. Auf einmal taucht der Füssener Andrej Naumann frei vor Goalie Donatas Zukovas auf und wird gefoult. Den fälligen Penalty entschärft Zukovas. Im Anschluss bieten sich Viktor Ledin, Eugen Nold und Rami Helkkllä Chancen auf Seiten der Hausherren. Als Kissingen zum zweiten Mal in Unterzahl verteidigen muss, kommt Füssens Kapitän Eric Nadeau zum Abschluss, Zukovas lässt abprallen, Nikolas Oppenberger staubt ab und bringt die Schwaben in Führung. Die Mannschaft von Spielertrainer Mikhail Nemirovsky antwortet jedoch postwendend. Eugen Nold wird von der Füssener Defensive nicht gestört und egalisiert mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck.



Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel nimmt der 16-fache Deutsche Meister zunehmend das Heft in die Hand. "Füssen ist mit zwanzig Spielern angereist, wir waren heute nur zu zehnt, und da geht dir mal irgendwann die Puste aus", erzählt Nico Achilles. Unter anderem Ron Newhook und Eric Nadeau kommen für die Gäste zu Chancen. Ein ums andere Mal kann sich Donatas Zukovas im Tor der Wölfe auszeichnen. Der EC Bad Kissingen verschafft sich kaum Entlastung. Erst als Rami Heikkilä seine Zeitstrafe abgesessen hat, erspielen sich die Wölfe wieder eine Torgelegenheit. Beide Goalies sorgen mit starken Paraden für ein torloses zweites Drittel. Es bleibt spannend, doch auch die Kissinger Zuschauer scheinen zu merken, dass ihrem Team langsam die Kräfte ausgehen, es wird ruhiger in der Halle.



Als Nemo und Co. zum finalen Drittel aufs Eis zurückkehren, ist die Kulisse wieder voll da. "Wölfe, Wölfe" schallt es durch die Halle. Eugen Nold und Niko Grönstrand versuchen mit Fernschüssen den Führungstreffer zu erzwingen. In der 47. Minute rettet der Pfosten für die zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl spielenden Gäste. "Vielleicht hat uns heute einfach der entscheidende Wille gefehlt ein Tor zu erzielen", resümiert der Team-Betreuer.

Denn im Anschluss geben die Allgäuer nochmal alles. Das Spiel wird hitziger. Cool bleibt aber Florian Simon, der nach einem starken Sololauf die Gästefans erlöst. Wegen hohen Stocks gegen den Torschütze muss Christian Masel für fünf Minuten auf die Strafbank. Nun hat Füssen Platz und drängt auf die Entscheidung. Erneut taucht Florian Simon vor dem Wölfe-Tor auf und stochert den Puck zur Entscheidung über die Linie. Beim Füssener Anhang gibt es jetzt kein Halten mehr. Es wird "Nie mehr Landesliga" angestimmt, und als die Uhr abgelaufen ist, beginnt bei den Gästen die Party.



Füssen holt den Pokal, die Kissinger erweisen sich als faire Verlierer und gratulieren dem neuen Meister. Es wird ein Transparent entrollt. "Wölfe - Sieger der Herzen", steht darauf. Auch die Kissinger feiern ihre Mannschaft für eine tolle Saison. "Es ist Wahnsinn, was sich hier entwickelt hat. Vor der Saison stand hier noch alles auf der Kippe", sagt Nico Achilles. "Eishockey in Bad Kissingen wird wieder angenommen, die Jugendspieler haben wieder ihre Idole. Das tut Bad Kissingen gut", so Achilles. Zudem bedankt sich der Betreuer bei Spielertrainer Mikhail Nemirovsky: "Wir haben Nemo viel zu verdanken. Er hat nie locker gelassen und mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz bringt er die ganze Mannschaft weiter." Trotz der Niederlage bleibt auch Viktor Ledin nichts anderes übrig, als die eigenen Fans für ihren starken Auftritt zu loben: "Danke an unsere geilen Fans, so etwas gab es hier seit lange zurückliegenden Bayernliga-Zeiten nicht mehr."



Für die Wölfe und ihre Fans ist die Saison noch nicht vorbei. Am Sonntag (18 Uhr) kommt der Bayernligist Wanderers Germering nach Bad Kissingen zum Relegations-Hinspiel. "Wir haben nun eine Woche Zeit, um unseren Kopf frei zu kriegen und wollen unseren Fans zurückgeben, was sie uns gegeben haben. Wir werden 110 Prozent geben", sagt Nico Achilles. Und wer weiß, vielleicht gelingt dem Team um Mikhail Nemirovsky ja doch noch der Aufstieg in die Bayernliga.