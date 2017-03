Für Sadowski ist Thulba das Bayern München der Kreisliga

von STEPHAN PENQUITT

In der Kreisliga Rhön zieht der FC Thulba (1./52) an der Spitze einsam seine Kreise und ist nach dem 2:0-Arbeitssieg vor einer Woche gegen Aufsteiger Eibstadt auch im Landkreis-Derby gegen den SV Garitz (14./18) haushoher Favorit. "Wir haben in den vier Spielen nach der Winterpause nicht immer gut gespielt, aber konstant gepunktet, und das ist in dieser Phase der Saison das Wichtigste. Diese Qualität hat uns in der vergangenen Runde zum Beispiel noch gefehlt", sieht FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz sein Team fußballerisch noch lange nicht am Limit, dafür aber mit dem notwendigen Killerinstinkt. Auch gegen Eibstadt vergaßen die Frankonen den Sack zuzumachen und mussten am Ende zittern. Das möchte Kleinhenz gegen den alten Rivalen aus Bad Kissingen vermeiden: "Wir wollen wieder punkten. Derbysiege sind die schönsten Siege. Vor allem wollen wir uns mit einem Dreier und einem guten Spiel auch mal bei unseren Fans bedanken, die uns vor allem bei Auswärtsspielen immer stark und zahlreich unterstützen." Im Training wird derzeit intensiv am Spielaufbau gefeilt, was schon gegen Derbypartner Garitz, den der FC-Dompteur vor allem bei Kontern als gefährlich einstuft, zum Tragen kommen soll. Das möchte auf der anderen Seite der Garitzer Coach Andrzej Sadowski unterbinden und will den Gegner nicht ins Rollen kommen lassen. Seine Truppe konnte jüngst in Untererthal einen wichtigen 4:0-Erfolg verbuchen und ist heiß auf den Gegner. "Thulba ist das Bayern München der Kreisliga. Wer rechnet sich da schon was aus? Normal hast du gegen sie keine Chance, aber als Fußballer ist das für mich die größte Motivation, das Unmögliche zu schaffen", will Sadowski mit seinen Kickern jede sich ergebende Chance nutzen. "Wir haben jetzt mit Thulba und Rannungen zwei schwere Spiele, und dann geht es in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz aus Eibstadt, Sulzthal und Heustreu/Hollstadt ans Eingemachte", blickt der Garitzer Übungsleiter schon mal über das Derby hinaus.



Gestärkt ins nächste Spiel

Einen ganz wichtigen Achtungserfolg erzielte der FC Bad Brückenau (12./21) mit dem 2:0-Sieg beim vormaligen Tabellenzweiten Hausen/Rhön. Wichtig deshalb, weil auch die Konkurrenz nicht schläft und weil es der erste dreifache Punktgewinn für die Jakobsche-Elf im Jahr 2017 war. "Es war ein verdienter Sieg, weil wir gegen den gefährlichsten Angriff der Liga gut verteidigt und kein Gegentor zugelassen haben. Wir haben schnell umgeschaltet und hatten hinten raus noch riesige Konterchancen", empfand Bad Brückenaus Spielertrainer Philipp Jakobsche den Auftritt seiner Elf als gelungen. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Großbardorf II (8./30) sind die Vorzeichen auf ein erfolgreiches Match für Jakobsche positiv. "Personell sind wir wieder gut aufgestellt und gehen mit dem Dreier aus dem jüngsten Match gestärkt in die Partie gegen die Bayernliga-Reserve. Aber es wird ein ganz anderes Spiel als in Hausen werden."



Mit zwei Siegen in Folge befindet sich der VfR Sulzthal (15./14) klar im Aufwind und hat vor dem Heimauftritt gegen den TSV Bad Königshofen (6./34) zumindest schon einmal die ungeliebte Rote Laterne abgegeben. Beim 3:2 in Herbstadt bestach die Rumpf-Elf von Coach Stephan Penquitt durch eine überragende kämpferische Einstellung, die auch für die Partie gegen die Bädergemeinde Hoffnung macht. "Man hat gesehen, was man mit großem Willen erreichen kann. Wir denken immer nur an das nächste Spiel und möchten auch den Bad Königshofenern ein schwer zu bekämpfender Gegner sein, nachdem wir das Hinspiel sehr unglücklich 2:1 verloren haben." Zwar fällt David Lukas arbeitsbedingt aus, doch dafür feiert Benedikt Jammers sein Comeback und auch Lorenz Halbig sowie Youngster Jonas Eberlein kehren in den Kader zurück.



Auf die Reise zum 1. FC Eibstadt (9./25) begibt sich der TSV Rannungen (4./39) und hat dabei keine guten Erinnerungen an das Hinspiel. Das Match am 18. September vergangenen Jahres entschied der Aufsteiger nämlich verdient mit 2:0 für sich. Es sollte die letzte Niederlage für die Köhler-Elf bis zum heutigen Tag sein. Seither blieb der TSV bei acht Siegen und drei Remis stolze elf Mal unbesiegt. Zuletzt taten sich die "Gücker" gegen Schlusslicht Heustreu/Hollstadt allerdings äußerst schwer und siegten erst durch einen spät verwandelten Elfmeter von Benjamin Kaufmann mit 2:1. Auch auf dem kleinen Eibstädter Platz wird Kampf Trumpf sein.



Torfestival im Hinspiel

Einen Dämpfer in Sachen Abstiegskampf erhielt der FC Untererthal (13./20), der Garitz auf eigenem Platz mit 0:4 unterlag und auf einen Relegationsrang zurückfiel. Eine der Mannschaften, die in der Tabelle an den Viktorianern vorbeizog, ist der TSV Nordheim/Rhön (11./22), am Wochenende gleichzeitig Gastgeber der Hammer-Elf. Nordheims Truppe um das Spielertrainer-Duo Dominik Baumüller/Johannes Fischer drehte zuletzt einen 0:1-Pausenrückstand bei Großbardorfs Reserve durch einen Baumüller-Doppelpack noch in einen 2:1-Sieg und holte damit immerhin sechs Punkte in drei Spielen nach der Winterpause. Spektakulär war das Hinspiel zwischen Untererthal und Nordheim, als beide Teams jeweils zweimal in Führung lagen und Viktoria-Coach Michael Hammer mit dem 4:4 in der 90. Minute den Schlusspunkt unters Torfestival setzte.