Forst stellt den Spielverlauf gegen die 06er komplett auf den Kopf

von PETER BALTHASAR PIA SCHMITT

TSV Forst - FC 06 Bad Kissingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Mohamed Hamdoun (86.), 1:1 Andrei Puscas (89., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: Christian Laus (Bad Kissingen) scheitert mit Foulelfmeter an Julian Schunk (13.).

"Bad Kissingen ist mit mehreren Top-Chancen an unserem überragenden Torhüter Julian Schunk gescheitert", erläuterte TSV-Spielmacher Florian Hetzel. Dem konnte FC-Coach Thomas Lutz nur zustimmen, "wir haben im Prinzip alles richtig gemacht, nur die Chancenverwertung war mangelhaft." Höhepunkt der Rettungstaten von Schunk war der abgewehrte Strafstoß von Christian Laus. Der Spitzenreiter stand ständig vor dem Führungstreffer, der gegen defensiv agierende Gastgeber aber nicht gelingen wollte. Nach einer Stunde kamen die Haßbergler etwas besser ins Match, "aber großartige Möglichkeiten haben wir uns nicht erarbeitet", so Hetzel. Auch dieser zeigte sich dann vom 1:0 überrascht. Das Tor, das Mohamed Hamdoun nach einem abgeprallten Schuss von Marcel Hartmann erzielte, stellte den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Die Kurstädter versuchten sich in großer Zeitnot mit langen Bällen, die ungewohnte Taktik führte zum Erfolg, weil Schunk beim Herauslaufen am Leder vorbeirauschte und Rares Ruja von den Beinen holte. Diesmal lief Andrei Puscas an und verwandelte.



Bad Kissingen: Rottenberger - Müller (84. Hamzic), Kirichis, Heilmann, Thurn - Laus, Stöth (79., Heimerl), R. Ruja, V. Ruja - Puscas, Zehe (72. Hüfner).



TSV Münnerstadt - SV-DJK Oberschwarzach 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Simon Snaschel (16., Foulelfmeter), 1:1 Eric Renno (47.), 1:2 Philipp Mend (90.+4).

Ein ausgeglichenes, intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen bekamen die Zuschauer in der ersten Halbzeit zu sehen. Die erste gute Chance hatte der Oberschwarzacher Alexander Gress mit einem Lattenschuss (8.). Dennoch gelang Münnerstadt das erste Tor. Nach einem Foul an Fuaad Kheder verwandelte Simon Snaschel den fälligen Strafstoß. Danach wurde Oberschwarzach immer besser, der TSV setzte mehr auf Konter. Snaschel erlief einen langen Ball, schoss flach, doch Torwart Felix Wilms holte den Ball sicher heraus (35.). Die dickste Ausgleichsmöglichkeit hatte Spielertrainer Simon Müller kurz vor der Pause: Sein Schuss aus der Drehung ging knapp am Tor vorbei. Die zweite Hälfte begann mit einem Tor durch Eric Renno, der den Ball auf den Kasten von Lorenz Büttner brachte, der Schuss wurde von einem Münnerstädter Verteidiger abgefälscht und flog als Bogenlampe ins Eck. Danach hatten die Mürschter mehrere Möglichkeiten, Snaschel (51.) und Fuaad Kheder (55.) vergaben aber. In der 65. Minute verletzte sich Oberschwarzachs Andreas Schneider bei einem Pressschlag so schwer am Knie, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der deswegen verlängerten Nachspielzeit kam ein langer Ball auf den eingewechselten Andreas Bauer, der in den Strafraum köpfte, wo Philipp Mend Lorenz Büttner umkurvte und aus spitzem Winkel einschoss.



Münnerstadt: Büttner - Müller, Markert, J. Schmittzeh, Köhler - Schmitt, Markart, L. Schmittzeh - Snaschel, Katzenberger, Kheder (75., Coprak).



FC Geesdorf - SV Riedenberg 1:4 (1:0). Tore: 1:0 Hassan Alremeithi (7.), 1:1 James Galloway (51.), 1:2 Benedikt Carton (60.), 1:3 James Galloway (70.), 1:4 Christian Dorn (85.).

Die Grün-Weißen brachten überraschend drei Punkte aus dem Steigerwald mit. Überraschend deswegen, weil sie stark ersatzgeschwächt aufliefen und noch kurz vor Spielbeginn den angeschlagenen Max Schultheiss durch Philipp Schäfer ersetzen mussten. "Dem Torschützen Hassan Alremeithi rutschte die Kugel über den Schlappen und flog dann mit Drall unberechenbar über die Torlinie. Da hatte ich wenig Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis", gestand später SV-Coach Marius Kubo ein. Doch die Rhöner rissen sich zusammen, hatten aber vor dem Seitenwechsel den nächsten personellen Rückschlag zu verdauen, als Nicolas Krapf mit Zerrung vom Rasen humpelte. Für ihn lief Philipp Dorn auf, der Stunden zuvor erst aus dem Urlaub zurückgekehrt war. "Was die Mannschaft trotz aller Handicaps dann geleistet hat, spricht für ihre Moral." Lohn aller Bemühungen war der Ausgleichstreffer von James Galloway, der ein Missverständnis zwischen den FC-Keeper und einem Verteidiger durch engagiertes Nachsetzen nutzte. Wenig später nickte SV-Spielführer Benedikt Carton zum 1:2 ein. Mit einem Kunstschuss - Galloway überwand den Torhüter mit einem Schuss kurz hinter der Mittellinie - kam noch mehr Sicherheit ins Spiel der Grün-Weißen. Eine Flanke von Philipp Dorn landete auf dem Kopf des dann einnickenden Christian Dorn.



Riedenberg: F. Dorn - Schäfer (73. Christian Dorn), S. Hergenroeder, Christoph Dorn, Schuhmann - Carton, Spahn, Krapf (34. P. Dorn), Wich (79., C. Hergenroeder) - Barthelemes, Galloway.



FC Gerolzhofen - SV Ramsthal 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Sascha Ott (79.), 0:2 Marco Weber (90.). Rot: Julian Binzenhöfer (62., Gerolzhofen).

Das Duell der Kellerkinder entschieden die Weindörfler für sich. "Die Partie war vor dem Seitenwechsel von Hypernervosität auf beiden Seiten geprägt, vordringlichstes Ziel war, einen Rückstand zu verhindern", berichtete SV-Coach Nico Schell. Dass die Gastgeber vor dem Kabinengang optisch überlegen waren, lag eher am böigen Wind, den sie im Rücken hatten, als an ihrer Spielkunst. Nach der Pause verfügten die Ramsthal über diesen Vorteil, lockerten etwas die Defensive und versuchten mit langen Bällen auf ihr Angriffsduo Sascha und Enrico Ott die gegnerische Deckung auszuhebeln. Aus einer solchen Situation heraus kam es zur möglicherweise vorentscheidenden Aktion, als FCler Julian Binzenhöfer sich gegen Sascha Ott nur mit einer Notbremse zu helfen wusste und vom Platz flog. Den daraus resultierenden Freistoß schlenzte Steve Klitzing an die Latte. Die SVler waren fortan am Drücker, hatten aber noch Probleme mit der Chancenverwertung. Den erlösenden Führungstreffer erzielte Sascha Ott, der FC-Goalie Florian Ullrich beim Knaller unter die Latte keine Abwehrchance ließ. Dessen Vorderleute probierten sich danach zwar am Ausgleich, doch die Gäste-Deckung ließ nichts anbrennen. Als der eingewechselte Marco Weber ein Zuspiel von Klitzing gekonnt mit der Brust annahm und per Dropkick einnetzte, "fiel nicht nur mir ein Stein vom Herzen", so Schell.



Ramsthal: Popp - Danz (82. Hagemann), M. Schmitt, J. Mock, Voss - Ph. Schmitt (84. Weber), M. Mock, Klitzing, Kaiser - E. Ott, S. Ott.





Außerdem spielten

TSV Gochsheim - TSV/DJK Wiesentheid 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Kai Zierock (31.), 1:1 Nico Kummer (62.), 2:1, 3:1 Daniel Meusel (64., 71.), 4:1 Tino Kummer (85.).

FC Strahlungen - DJK Dampfach 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Patrick Winter (25., 39., 64.), 1:3 Markus Neder (75.), 2:3 Thorsten Seufert (86.).

SV-DJK Unterspiesheim - SV Euerbach/Kützberg 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Florin Popa (17.), 0:2 Frank Stoll (21.)

FSV Krum - FT Schweinfurt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Max Witchen (42.), 1:1 Dominik Popp (70.), 2:1 Andre Durst (87.).