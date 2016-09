Fix und fertig - aber es hat sich gelohnt für Fuchsstadt

von JÜRGEN SCHMITT

FC 05 Schweinfurt II - FC Fuchsstadt 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Steffen Behr (10.), 1:1 Simon Häcker (22., Foulelfmeter), 1:2 Johannes Feser (45.).

Geschundene Körper lagen auf dem Nebenplatz des Willy-Sachs-Stadions. Ausgepumpt, weil die Sonne über die komplette Spielzeit unbarmherzig auf die Protagonisten brannte. Schwer zu sagen, ob die Jungs in den rot und weiß gestreiften Trikots mehr transpirierten oder strahlten. Johannes Feser scherzte sogar beim kleinen Karriere-Rückblick. "Früher war ich immer der Chancentod. Bis ich für die DJK Büchold mal 41 Tore in einer A-Klassensaison gemacht habe. Seitdem spiele ich vorne zentral." Und das mal wieder richtig gut.



Das fünfte Saisontor des 26-Jährigen bescherte dem jetzt viermal in Folge unbesiegten Aufsteiger drei Punkte, die gar nicht eingerechnet waren. "Für uns war das ein Freispiel. Schweinfurt mit seiner cleveren Spielanlage war für mich der Favorit", sagte später Fuchsstadts Coach Martin Halbig über seine Ex-Truppe, die ungeachtet ihrer Jugend tatsächlich vielfältige Qualität auf den knochentrockenen Platz brachte. Allein die Torgefährlichkeit ging der Elf von Ulli Baumann ab. Gut, da war der frühe Führungstreffer der Jung-Schnüdel nach einer verworrenen Strafraum-Situation. Doch ansonsten hatte Gäste-Keeper Sven Eyrich nur wenige brenzlige Situationen zu überstehen. Beim Solo von Christoph Schmidt in Halbzeit eins beispielsweise, oder beim vom Ex-Stangenröther parierten Seitfallzieher von Tobias Fleischer in der späten Sturm- und Drangphase der Gastgeber, als die Fuchsstädter leidenschaftlich verteidigten. "Wir wollten kompakt und etwas tiefer als sonst stehen und eher auf Konter lauern. Das hat eigentlich gut geklappt", fand Halbig. Kritisierte nur, "dass wir das dritte Tor hätten machen müssen". Kein Widerspruch, vor allem der Hochkaräter von Dominik Halbig-Pass nach Feser-Zuspiel hätte die Entscheidung bedeuten müssen. Mehr Glück im Abschluss hatte Simon Häcker mit seinem Strafstoß-Tor nach Foul an Feser, der unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff den Siegtreffer setzte. Und zwar nach einem genialen Zuspiel von Andreas Graup, zuvor mit weniger Fortune bei seiner Doppelchance aus spitzem Winkel. "Der Andi macht so verrückte Sachen. Da muss man drauf spekulieren und das habe ich gemacht", lautete das Kompliment des Schützen an den Vorbereiter. "Die Truppe hat Charakter gezeigt und war präsent in den Zweikämpfen", sagte Halbig noch, um dann wie seine Spieler einen schattigeren Platz aufzusuchen. Nächsten Sonntag braucht es schließlich wieder einen kühlen Kopf für das Spiel gegen Röllbach.

Fuchsstadt: Eyrich - Plehn, Lieb, Bolz, Bayer - Wolf (65. Halbritter), Pfeuffer, Häcker, Halbig (87. Thurn) - Graup (79. Baldauf), Feser.