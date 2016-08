Fehlende Torlinientechnik in Rothhausen

TSV Steinach - SV Niederlauer 3:5 (2:1). Tore: 0:1 Christoph Knaier (30.), 1:1 Jochen Metz (32.), 2:1 Maximilian Hein (35.), 2:2 André Mauer (54.), 2:3 Sebastian Braun (69.), 3:3 Simon Voll (63.), 3:4, 3:5 Sebastian Braun (71., 82.).

"Wir haben sehr viel investiert in dieses Spiel und hatten ordentlich Ballbesitz. Am Ende hat vielleicht etwas die Kraft gefehlt, um diese Partie erfolgreicher zu gestalten", berichtete Volker Hildmann. Trotz Gluthitze schenkten sich die Kontrahenten nichts und stellten eine beeindruckende Kampfbereitschaft unter Beweis. Die zunächst eher zurückhaltende SV-Offensive um Christoph Knaier, André Mauer, Manuel Knaier und Sebastian Braun lauerte ständig auf eventuelle Missverständnisse in der Steinacher Abwehr. "Wir haben uns zu viele Fehler erlaubt, die allesamt eiskalt vom Gegner bestraft worden sind. Sebastian Braun hat alle seine Tore von der Strafraumkante aus machen können, das darf uns nicht passieren." Selbst nach dem fünften Treffer der Gäste steckten die Steinacher nicht auf und stemmten sich noch einmal mit aller Macht gegen die sich abzeichnende Niederlage.



VfB Burglauer - DJK Weichtungen 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Sven Bötsch (15.), 2:0 Jan Schneider (20.), 3:0 Dominik Ruck (21.), 4:0 Thorsten Bauer (40.), 5:0 Dominik Ruck (46.), 6:0 Thorsten Bauer (59.), 7:0 Sven Bötsch (82.). Gelb-Rot: Thomas Denner (88., Weichtungen).

Was für eine Galavorstellung des VfB! Die Gäste aus Weichtungen waren lediglich auf Schadensbegrenzung aus und blieben vor großer Kulisse ohne jegliche Chance. Per Kopf läutete Sven Bötsch den Burgläurer Triumphzug ein. Nur fünf Minuten später hämmerte Jan Schneider das Leder per Volleyschuss nach einer gut getimten Ecke in den Kasten von Alexander Seufert. Kurz darauf legte Dominik Ruck nach einer tollen Einzelleistung nach. Thorsten Bauers Freistoßkracher aus rund 20 Metern sorgte bereits für hängende Köpfe bei den Mannen von Christoph Then. Nicht weniger ansehnlich war Dominik Rucks Präzisionsschuss aus rund 17 Metern. Die letzten beiden Treffer resultierten aus schnellen Kombinationen zwischen Thorsten Bauer und Sven Bötsch, wobei sich die beiden abwechselnd als Goalgetter und als Vorlagengeber auszeichneten. Als der Weichtunger Thomas Denner nach zweimaligem Trikotziehen reichlich frustriert vom Platz geschickt wurde, war der Tag für die DJK endgültig gelaufen.



TSV Rothhausen/Thundorf - TSV Pfändhausen 2:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Manuel Kraus (15., 76.), 1:2 André Schmitt (83.), 2:2 Philipp Klopf (90.).

Eigentlich lief der Ball ganz gut durch die Reihen der Rothhäuser und Thundorfer, die sich nicht über mangelnden Ballbesitz beklagen durften. Allerdings blieben die Aktionen der Platzherren meistens im Mittelfeld stecken, sodass der Kasten von Tobias Pfeffermann nur selten in Gefahr geriet. Wie aus dem Nichts machten die Pfändhäuser durch den aufmerksamen Manuel Kraus ihre Treffer. Allerdings gelang den Gästen mit Ausnahme der beiden Tore ebenfalls kaum etwas Zwingendes. Sehr spät warf die Mannschaft alles nach vorne, um sich wenigstens noch einen Punkt zu sichern. Die überraschende Schlussoffensive zeigte ihre Wirkung, denn die bis dato abwehrstarken Gäste gerieten heftig ins Wanken. So entwickelte sich eine spektakuläre Nachspielzeit, in der Schiedsrichter Helmut Bickert einen Treffer der Gastgeber nicht anerkannte, was vor mehr als 100 Zuschauern für ordentlich Wirbel sorgte. Ob der Ball vollumfänglich hinter der Linie war, ließ sich von außen allerdings nicht zweifelsfrei beantworten. So mussten sich die Rothhäuser mit einem Punkt begnügen, der zwar den Ballbesitz überhaupt nicht widerspiegelt, aber angesichts des viel zu späten Erwachens doch irgendwie gerecht war.



DJK Burghausen/Windheim - FC Reichenbach 3:4 (1:1). Tore: 1:0 Andreas Straub (20.), 1:1 Michael Seith (29.), 1:2 Jannik Schäfer (55.), 1:3 Johannes Katzenberger (59.), 2:3 Johannes Hein (77.), 3:3 Christian Kühnlein (80.), 3:4 Christian Pickel (90.). Rot: Daniel Heck (90.+3, Burghausen), Simon Trägner (90.+3, Reichenbach).

Spannung bis zur letzten Sekunde im Derby. Der Kreisliga-Absteiger begann stark, brachte aber diverse Chancen nicht im DJK-Gehäuse unter. Auf der Gegenseite passte die Präzision beim Kopfballtreffer von Andreas Straub. Danach bestimmte Reichenbach das Spiel, aber Burghausen/Windheim hielt kämpferisch dagegen. Trotzdem gelang den Teutonen noch vor der Pause durch Michael Seith der verdiente Ausgleich. Der schnelle Doppelschlag nach Wiederanpfiff ließ die Gäste bereits wie den sicheren Sieger aussehen, doch trotz der Hitze starteten die Jugendkraftler ein fulminantes Comeback zum 3:3. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, stand Christian Pickel nach einem Eckball goldrichtig und köpfte zum Sieg für die Teutonen ein. "Aufgrund der Mehrzahl an guten Chancen geht der Sieg in Ordnung", sagte Reichenbachs Trainer Sebastian Schmitt.



DJK Waldberg - TSV Maßbach 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Patrick Seufert (36.), 2:0 Patrick Stein (59., Eigentor), 3:0 Patrick Seufert (73.). Bes. Vorkommnis: Patrick Seufert (DJK) scheitert mit Foulelfmeter an Sebastian Müller (20.).

Mehr die hochsommerlichen Temperaturen als der TSV Maßbach brachten die DJK Waldberg ins Schwitzen. Der Kreisliga-Absteiger machte beim 3:0 gegen einen schwachen Gast wenig Federlesens. "Maßbach hatte keine Torchance", so DJK-Abteilungsleiter Sebastian Arnold zum Auftritt der Gäste aus dem Lauertal. Die DJK war in allen Belangen überlegen. Selbst der Lapsus eines verschossenen Elfmeters beim Stand von 0:0 brachte die Schützlinge von Uli Dickas nicht aus dem Gleichgewicht.



DJK Salz - SpVgg Haard 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Pascal Hillenbrand (3.), 0:2 Mario Hillenbrand (16.), 1:2 Marco Stumpf (30.), 2:2 Florian Ruppert (68.), 3:2 Martin Wittenberg (75.).

Ärgerlich verlief der Freitags-Auftritt für die Haarder, die durch Konter schnell mit 2:0 führten, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Marco Stumpfs Kopfball zum Anschluss beflügelte den Hausherrn. Nach Wiederbeginn schaltete Salz nahezu permanent den Vorwärtsgang ein. Beim 2:2 profitierte Florian Ruppert von der Vorarbeit von Simon Breunig. Beim 3:2-Siegtor krönte Martin Wittenberg eine schöne Einzelleistung. bit/sml/rus