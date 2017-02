Erfolgreiche Wochen für zwei Nüdlinger

von REINHOLD NÜRNBERGER

Der Nüdlinger Niclas Floth (LAC Quelle Fürth) gehört zu den schnellsten Nachwuchssprintern in Bayern. Bei den Landesmeisterschaften in Fürth überquerte er über 60 Meter der Jugend U18 als Dritter die Ziellinie.

Für den 16-Jährigen war dies die erste Medaille bei einer Bayerischen Meisterschaft. In 7,29 Sekunden erreichte Niclas Floth als Sieger seines Vorlaufes locker die Zwischenläufe. "Ich habe da schon nach 40 Metern das Tempo weggenommen, um mich zu schonen", berichtet er. Im Zwischenlauf war er dann schon mehr gefordert. In neuer persönlicher Bestzeit von 7,18 Sekunden wurde es Platz zwei. "Das war insgesamt die drittbeste Zeit. Klar, dass ich da im Finale auch die Medaille wollte", erzählt Niclas Floth. In 7,14 Sekunden sprintet er erneut zu einen neuem Hausrekord und musste sich nur Yannick Wolf (LG Stadtwerke München) und Nick Kocevar (TSV Bad Endorf) geschlagen geben. Ganz nebenbei unterbot er um eine Hundertstel Sekunde auch noch die Norm zur Teilnahme an den Deutschen U20-Meisterschaften. Eine weitere Medaille gab es für Niklas Floth in der Staffel. Über 4 x 200 Meter durfte er sich mit seinen Teamkollegen vom LAC Quelle Fürth über Silber freuen.



B-Finale haarscharf verpasst

Jonathan Laik aus Albertshausen, ebenfalls vom LAC Quelle Fürth, der krankheitsbedingt schon vor einer Woche die Landesmeisterschaften der U20 abgesagt hatte, wagte in Fürth zumindest einen Start über 60 Meter bei den Aktiven. In 7,30 Sekunden verpasste er um eine Hundertstel Sekunde das B-Finale der Männer. Über seiner Spezialstrecke den 200 Metern trat er dann allerdings nicht an. Viviane Heilmann vom TV DJK Hammelburg erzielte schon im Vorlauf über 60 Meter der U18 eine persönliche Bestleistung. In 8,15 Sekunden wurde sie Zweite und erreichte so ganz sicher den Zwischenlauf. Trotz einer weiteren Steigerung auf starke 8,12 Sekunden fehlten der 15-Jährigen am Ende zwei Hundertstel zum Einzug ins Finale.



Nick Przeliorz ist in Form

Nick Przeliorz vom Erfurter LAC zeigte sich beim Heim-Meeting in Erfurt erneut in bestechender Form. Der Nüdlinger lief über 200 Meter der U20 eine neue persönliche Bestzeit. Der Höhepunkt des Leichtathletik-Meetings "Erfurt Indoor" war sicherlich die Weltjahresbestzeit von Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge), die über 60 Meter in 7,14 Sekunden gestoppt wurde. Neben den zahlreichen Deutschen Spitzenleichtathleten durfte sich bei diesem Meeting auch der Nachwuchs den vielen Zuschauern präsentieren.

Über 60 Meter verpasste Nick Przeliorz im Finale noch den Sprung auf das Podest. Da wurde es in 7,13 Sekunden aber immerhin der siebte Platz im glänzend besetzten Feld. Über 200 Meter musste er zwar auf der von ihm nicht unbedingt geliebten Außenbahn starten. Dies hinderte ihn allerdings dann doch nicht daran in starken 22,61 Sekunden den dritten Rang der Jugend U20 zu belegen.

Diese Zeit wäre bei den vor einer Woche ausgetragenen Bayerischen Meisterschaften der U20 übrigens Silber wert gewesen. Aber der Nüdlinger, der im letzten Jahr noch für den TSV Münnerstadt an den Start ging, ist jetzt ja ein "Thüringer". Sein früherer und nun auch jetziger Teamgefährte Clemens Schmitt (Niederlauer) wurde in Erfurt über 200 Meter in 23,94 Sekunden Fünfter.