Eine Couch für Ghanas Präsidenten

von JONAS SCHNEIDER

"Das Strahlen in den Augen der Sportler war mein persönlicher Höhepunkt", schwärmt Yves Engel, Veranstalter der "World Martial Arts Games", über die Eröffnungsfeier im Kissinger Luitpoldpark. Zunächst feierten tausend Sportler, Trainer und Betreuer aus 20 Nationen mit Livemusik und Bruchtest-Show den Start eines außergewöhnlichen Kampfsport-Events. "Für mich macht der olympische Gedanke den Reiz aus", sagt Engel. "Ursprünglich sollten die Spiele am Bodensee stattfinden. Da dort aber kein Verein hinter dem Turnier steht, bekam Bad Kissingen die Zusage", erklärt der gebürtige Tegernseer und Besitzer einer Kampfsportschule. "Damit begann für uns die Arbeit. Wir haben täglich Stunden investiert. Beispielsweise habe ich über fünfzig Visa-Anträge gestellt und bin froh, dass zwanzig Nationen angereist sind", so der 43-Jährige. Seit 2013 ist Engel, der hauptberuflich im Qualitätsmanagement bei Fresenius arbeitet, im ausrichtenden WMAC-Verband aktiv. "Man darf nicht vergessen, dass es sich hier um ein Breitensportevent handelt. Alle Teilnehmer sind Amateursportler, die Anreise, Unterkunft und Verpflegung aus eigener Tasche zahlen".



Ein guter Schlafplatz

"Es ist für uns nicht einfach, das Geld für die Reise zusammen zu bekommen, aber wir lieben die Games einfach zu sehr", erklärt dazu Ghanas Verbandspräsident Lawrence Nyanyo Nmai. Der 27-jährige Afrikaner kam erst Freitagabend in Bad Kissingen an. Die Hotels waren durch die Athleten belegt, und so klingelte es an der Tür von Yves Engel. Engel ließ Nmai auf seiner Couch nächtigen, dieser bedankt sich: "Ich habe einen guten Schlafplatz bei einer netten Familie. Mir gefällt es in Bad Kissingen richtig gut, alle Menschen pflegen einen sehr warmherzigen Umgang."



Der Irrtum der Tadschiken

"Der Gedanke, dass der Sport Menschen unabhängig von Religion oder Nation miteinander verbindet, ist das, was die Games für mich besonders machen", erzählt WMAC-Präsident Harald Folladori. Der Österreicher lobt die Kissinger Spiele: "Laut Publikum und Gästen sind es die bisher schönsten Spiele aller Zeiten", sagt der Bregenzer. 620 Athleten aus zwanzig Nationen fanden ihren Weg in die Kissinger Bayernhalle. "Kurioserweise kamen die Tadschiken einen Tag zu früh an, da sie Schwierigkeiten hatten, die englische Ausschreibung zu verstehen", sagt Folladori. Den weitesten Weg hatte das Team aus Nepal. Die vier Sportler aus dem Himalaya hatten für Ausrichter Yves Engel sogar ein Geschenk dabei. "Ich war unglaublich froh, dass es die Nepalesen zu uns geschafft haben, und dann bringen die mir sogar noch eine Holztafel mit meinem Namen mit", freut sich Engel.

Den härtesten Anreiseweg hatte aber vermutlich das Team aus Wales. Die Waliser verpassten mit ihren zwei Bussen die Fähre, standen ewig im Stau und kamen erst nach zwanzig Stunden an der Fränkischen Saale an. "Viel Zeit die Stadt zu sehen hatten wir nicht", sagt der 56-jährige Chris Sparkes, "doch wir haben viele gute Resultate erzielt und alleine für die familiäre Atmosphäre der Spiele hat sich der weite Weg gelohnt". Vor Ort war auch mit Peter Wetzelsberger aus Berchtesgaden der Weltrekordhalter im Bruchtest.

Doch auch die Sportlerinnen und Sportler aus der Region können mit ihren Resultaten zufrieden sein. Desirée Pahl aus Garitz staubte von allen Teilnehmern die meisten Medaillen ab - stolze 14-mal landete die Zwölfjährige auf dem Podest. Hervorragend schlugen sich auch die Kämpfer des Martial-Arts-Team aus Rannungen. Für Adrian "Oskar" Schmidt, Julia Zehner, Steffen Faulstich, Sandro Neumann sowie die Trainer Nils Volz und Holger Volz gab es sechs Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen. Grandioses gelang Marvin Diepke aus Koblenz. Er trat in sieben Disziplinen an und fuhr mit sieben Goldmedaillen nach Hause.

Weniger zufrieden war Pooria Arab. "Ich bin Dritter im Leichtkontakt geworden, glücklich bin ich damit natürlich nicht", so der ehrgeizige 16-Jährige. Dennoch hatte es dem Iraner gefallen. "Ich mag es hier, der Wald ist so schön grün, die Menschen sind sehr nett und auch mit dem Wetter hatten wir Glück", erzählt Arab. "Leider ist es für uns extrem schwer, in Deutschland ein Visum zu bekommen und die Preise sind für uns sehr teuer", bemängelt Pooria Arab. Auch sein Teamkollege Hamid Rezavalie kritisiert die harten Visabedingungen: "Wir bekommen nur als Sportler ein Visum, als Touristen gibt uns die Regierung keine Visa, dabei will ich gerne noch einmal mit meiner Familie hierher reisen". Der 29-Jährige trat in der 75-Kilo-Klasse an und gewann schon mehrere Goldmedaillen in ganz Asien.



Visa-Probleme

Die Visabedingungen waren für Sportler und Veranstalter ein ständiges Problem. Die Sportler aus Indien erfuhren erst am Tag des Turnierbeginns von der deutschen Botschaft in Neu Delhi, dass sie nicht einreisen dürfen. "Trotz meiner Bemühungen durften die Athleten, die Flüge und Hotels schon gebucht hatten und dafür extrem gespart haben, nicht zu uns nach Bad Kissingen reisen", bedauert Folladori. Und dennoch meldete Melli vom Essensstand am Sonntagnachmittag "ausverkauft". Die 620 Sportler verspeisten während ihres Aufenthalts in der Bayernhalle über 800 Brötchen, hunderte von Laugenstangen, Bretzeln und Wienern. Ungefähr dreißig ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des SV Garitz sorgten mit dafür, dass das Turnier perfekt über die Bühne ging. "Wir arbeiten seit Mittwoch. Es ist anstrengend, aber es macht uns natürlich auch Spaß mit Menschen aus unterschiedlichsten Nationen in Kontakt zu kommen", so die ehrenamtliche Melli.



Mehrere Nachtschichten

Ein Turnier in dieser Größenordnung erfordert extremes Engagement von allen Organisatoren. Gleich mehrere Nachtschichten musste Yves Engel einlegen. Es sollte sich lohnen, alles blieb im Zeitrahmen und es gab jede Menge Lob von den Athleten. "Leider kamen manche Hotels, die sonst eher Kurpublikum gewohnt sind, nicht mit den vielen Sportlern klar", beklagt Harald Folladori, "doch dafür bin ich ausgesprochen begeistert vom Bürgermeister, der uns keinerlei Steine in den Weg gelegt hat".

Am Ende des Turniers blickt man in zufriedene und erschöpfte Gesichter. Es ertönen bei der Siegerehrung über drei Stunden lang Hymnen aus aller Herren Länder und niemand bereut es, den Weg nach Kissingen auf sich genommen zu haben. Nächstes Jahr trifft sich die Kampfsport-Gemeinde zu den World Martial Arts Games in der tschechischen Hauptstadt Prag. Bis dahin werden die Sportlerinnen und Sportler wohl noch länger an die bisher, laut Präsident Folladori, "größten und schönsten WMA-Games" zurückdenken.