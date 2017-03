Ein Schweinfurter Schützenfest gegen limitierten Gegner

FC 05 Schweinfurt - SV Schalding-Heining 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Adam Jabiri (2.), 2:0 Nikola Jelisic (15.), 3:0 Christopher Kracun (36.), 4:0 Johannes Golla (42.), 5:0 Steffen Krautschneider (56., Foulelfmeter), 6:0, 7:0 Nicolas Görtler (63., 86.).



Ja holla, wo kam das denn her? So wirklich mit dem 7:0-Kantersieg des FC 05 Schweinfurt gegen den SV Schalding-Heining war nicht zu rechnen. Fand auch Gerd Klaus nach dem höchsten Erfolg seit dem Aufstieg in die Regionalliga Bayern 2013. "Es ist manchmal nicht zu erklären", so der Schweinfurter Trainer, versuchte genau das aber zumindest: "Ich will nicht immer von Glück und Pech reden, aber in den letzten Wochen hatten wir schon verdammt viel Pech. Irgendwann ist es dann halt soweit und heute haben wir unsere Chancen genutzt. Es war sofort spürbar, wie gut wir im Spiel sind. Und wenn's läuft, wissen wir, was wir können", freute sich Klaus.

Dass sie was können, die 05er, haben sie dann auch gezeigt. Wenn auch gegen einen arg limitierten Gegner, der weit weg war von der kampfstarken Truppe, die den Schweinfurtern beim 1:1 im Hinspiel noch mächtig zugesetzt hatte. Vielleicht hätten die Passauer das ja getan, hätten die Gastgeber diesmal nicht ein entscheidendes Detail anders gemacht als so oft zuvor. Denn in der Offensive war das diesmal einfach brutal zielstrebig, was die Grünen abgeliefert haben. Und was noch wichtiger ist: Schweinfurt hat es endlich einmal geschafft, sich früh für den Aufwand zu belohnen.



Keine zwei Minuten waren gespielt, da hob Kevin Fery die Kugel fein in den Lauf von Nicolas Görtler, dessen Querpass fand den mitgelaufenen Adam Jabiri und der hatte keine Mühe mehr (2.). Und als Görtler wenig später Jabiri per Hacke bediente und der für Nikola Jelisic vorlegte (15.), war das Ding fast schon entschieden. Nachdem Jabiri, der wenig später nach einem Pferdekuss angeschlagen raus musste, den Pfosten getroffen hatte (28.), sorgte Christopher Kracun schließlich mit einem Sahne-Freistoß aus rund 25 Metern für die endgültige Entscheidung gegen harmlose Gäste (36). Deren Schlussmann Werner Resch musste sich noch vor der Pause zum vierten Mal geschlagen geben, diesmal setzte der sehr auffällige Görtler Johannes Golla ein und der schob frei vor dem Kasten sicher ein (42.).



Aus der Kabine kam Schalding-Heining mit der weißen Fahne. Die Gaste waren einerseits zwar um Schadensbegrenzung bemüht, allerdings schlich sich eine merkwürdige Gleichgültigkeit in die Aktionen der Niederbayern. Schweinfurt durfte ungestört aufspielen und zeigte, dass man das dann eben auch ganz gut kann: Zunächst kratzte Resch einen ausgefuchsten Görtler-Lupfer aus 30 Metern noch von der Linie, war dann aber gegen Steffen Krautschneiders Strafstoß nach Foul an Marius Willsch (56.) machtlos. Und dann war da ja noch der Görtlers Nicolas, der sich für seine bärenstarke Vorstellung auch mit Zählbarem belohnen wollte: Zunächst schlenzte der beste Mann auf dem Platz die Kugel nach einer Golla-Flanke ins lange Eck, kurz vor dem Abpfiff war er abermals auf Pass des Außenverteidigers zur Stelle (86.).



"Das war heute schon echt sagenhaft. Wir haben es endlich mal geschafft, 90 Minuten Vollgas zu spielen und unsere Torchancen zu nutzen. Ich bin überglücklich", freute sich Kapitän Marco Janz hinterher, richtete den Blick aber schon wieder in Richtung des komplizierten Auswärtsspiels in Hof am kommenden Wochenende. "Wir haben gesehen, wie es gehen kann und das wollen wir auch weiterführen." Passend wäre es irgendwie trotzdem zum bisherigen, würden die Schweinfurter beim Schlusslicht Federn lassen. Das musste auch der Trainer schmunzelnd zugeben: "Das wird wieder ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Hausnummer. Aber verlieren tun wir in Hof nicht", kündigte Klaus an.



Schweinfurt: Paulus - Messingschlager, Billick, Janz, Golla - Fery (61. Haller), Kracun, Jelisic, Krautschneider (61. Müller) - Jabiri (34. Willsch), Görtler.