Dritter Sieg in Folge für den FC Untererthal

TSV Rannungen - SV Garitz 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Fabian Erhard (29.), 1:1 Florian Schießer (37.). Gelb-Rot: Marco Niebling (90., Garitz).

Den Erfolg vom Freitag in Bad Königshofen hatten die Rannunger nicht veredeln können. "Wir sind nie so richtig ins Spiel gekommen. Wir waren zwar optisch überlegen, aber der letzte Druck hat gefehlt. Die warmen Temperaturen und der Kräfteverschleiß haben da sicher eine Rolle gespielt", sagte TSV-Pressesprecher Ludwig Berninger. Trotz der Chancenarmut sahen die Zuschauer vor dem Wechsel zwei Tore. Die Elf von Werner Köhler hatte vorgelegt durch Fabian Erhard nach einem Flankenball von Christian Keller, der schlecht verteidigt wurde. Den Ausgleich durch den Kopfball von Florian Schießer hatte Simon Herold ebenfalls mit einer Flanke vorbereitet. Nach dem Wechsel brachte der TSV frische Spieler und damit frischen Wind, aber die Präzision im Passspiel und beim Abschluss fehlte den Gastgebern weiterhin. So richtig brenzlig wurde es für die Gäste nur in jenen fünf Minuten, als Dominik Gehrig, Fabian Erhard und Timo Stahl ihre Hochkaräter vergeigten. "Garitz hat mit Mann und Maus verteidigt und um diesen Punkt sehr gekämpft. Für ihren hohen Aufwand wurde der Gegner schließlich belohnt." js



FC Untererthal - FC Bad Brückenau 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Lukas Tartler (19., Handelfmeter), 1:1 Marcel Gebhart (35., Foulelfmeter), 2:1 Lukas Tartler (51.), 3:1 Maurice Fella (81.). Gelb-Rot: Sebastian Ziegler (80., Bad Brückenau). Sebastian Hüfner (90+3, Untererthal).

Mit dem dritten Sieg in Folge verbesserten sich die Viktorianer tatsächlich auf einen Nichtabstiegsplatz. Auf einen solchen fehlen dem FC Bad Brückenau nach dieser bitteren Niederlage bereits sieben Punkte. Der erste direkte Abstiegsplatz ist dagegen nur zwei Zähler entfernt. Dabei hatten die Sinnstädter beim Aufsteiger extrem stark begonnen, was auch FC-Vorstand Thomas Tiedemann imponierte. "Wir waren Brückenauer Dauerdruck ausgesetzt und konnten uns erst nach dem Führungstreffer aus dieser Umklammerung lösen." Lukas Tartler hatte nach einem unstrittigen Handspiel vom Kreidepunkt aus getroffen. Nach und nach übernahmen die Untererthaler das Kommando, kassierten allerdings den Ausgleich durch das Strafstoßtor von Marcel Gebhart nach einer unübersichtlichen Strafraumszene. "Nach dem Wechsel hatten wir die Begegnung im Griff. Aber die langen Bälle der Brückenauer auf ihre schnellen Spitzen waren nicht einfach zu verteidigen", wusste Tiedemann, der umso mehr sein Innenverteidiger-Duo um André Herrlein und Spielertrainer Michael Hammer für ihre Umsicht lobte. Keine gute Figur gab dagegen die Gäste-Defensive um Alex Gartung bei den spielentscheidenden Treffern von Lukas Tartler und Maurice Fella ab. "Das Ergebnis geht vollauf in Ordnung, zumal Lukas Tartler und Simon Hereth weitere Treffer auf dem Fuß hatten", so Tiedemann. js



SV Burgwallbach/Leutershausen - VfR Sulzthal 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Philipp Hesselbach (45. + 1), 1:1 Matthias Tripp (82.). Gelb-Rot: Marin Wirsing (88., Burgwallbach).

"Das Unentschieden geht in Ordnung", urteilte SV-Trainer Matthias Stumpf nach einem Spiel, dem er den Stempel "zäh" aufdrückte. Die erste Halbzeit ging an die Gäste aus Sulzthal, die unter Beweis stellten, dass sie den Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben haben. Nach knapp 20 Minuten setzte der VfR einen indirekten Freistoß an den Pfosten, unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gingen die Sulzthaler durch Philipp Hesselbach in Führung. "Ein Spielzug über drei Stationen. Das haben sie schön herausgespielt", sagte Stumpf. Mit der Einwechslung von Denis Vogel lief Burgwallbachs Spiel im zweiten Durchgang besser. "Wir hatten mehr Ballbesitz, sind aber auch oft in der VfR-Abwehr hängen geblieben", sagte Stumpf. Ein abgefälschter Vogel-Schuss (65.) war zunächst die einzige gute Gelegenheit für den SVB. Der Glück hatte, dass dem Sulzthaler Felix Keß die Nerven versagten, als er alleine auf Mario Mölter zulief. Keß setzte den Ball neben den Pfosten (70.). Das rächte sich. Nach einer Ecke stieg Benedikt Floth am höchsten, seinen Kopfball wehrte VfR-Torwart Felix Neder zwar ab, aber genau vor die Füße von Matthias Tripp. Der drückte den Ball zum Endstand über die Linie (82.).



FC Thulba - TSV Nordheim/Rhön 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Manuel Hänelt (27.), 1:1 Marcel Karlein (28.), 2:1 Markus Kaufmann (33.), 3:1 Tobias Huppmann (61.), 4:1 Fabian Düsterwald (85.).

Der Tabellenführer entledigte sich seiner Pflichtaufgabe gekonnt. Der Tabellenführer schnürte die Hohen Rhöner zunächst in deren Hälfte ein, doch bis zum Führungstreffer, Manuel Hänelt köpfte nach Eckball von Tobias Huppmann ein, dauerte es gegen eine stabile TSV-Deckung doch fast eine halbe Stunde. Nicht so lange benötigte der Gast für den Ausgleich, denn gleich nach Wiederanpfiff entwischte TSV-Spielertrainer Johannes Fischer seinem Gegenspieler und legte gekonnt für Marcel Karlein auf. Die Kleinhenz-Elf reagierte allerdings nicht geschockt, zumal sie zügig durch Markus Kaufmann, den Marius Schubert bediente, wieder in Führung ging. Als FC-Keeper Daniel Neder einen Schlenzer von Pascal Müller aus dem Winkel fischte, ging es für die Gelb-Schwarzen mit Vorsprung zum Pausentee. Der Favorit bestimmte auch im zweiten Durchgang das Geschehen. Eine Vorentscheidung fiel, als Florian Heim mit einem Steilpass die Gäste-Deckung aushebelte und Tobias Huppmann die Kugel an Marcel Heinrich vorbei einschob. Achim Hippeli (73.) und Fischer, dem Neder die Kugel vom Fuß zog (77.) hätten für mehr Spannung sorgen können, ehe Maximilian Heinrich einen Vorstoß wagte und einen gescheiten Pass auf Kaufmann schlug. Dieser traf zwar nur den Pfosten, doch das zurückprallende Leder fiel genau vor die Füße des abstaubenden Fabian Düsterwald. "Auch solche Spiele gegen einen unbequemen Gegner, der sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben hat, muss man erst einmal gewinnen", so FC-Informant Matthias Wolf. sbp



FC Untererthal - SG Heustreu/Hollstadt 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Simon Hereth (4.), 2:0 Lukas Tartler (76.), 3:0 Andreas Weigand (83.), 4:0 Simon Hereth (86.). Gelb-Rot: Thorsten Dietz (16.), Julian Gensler (32., beide SG).

"Wir können kein Überzahlspiel", kommentierte FC-Spielertrainer Michael Hammer den Spielverlauf vom Freitagabend. Nach dem frühen Führungstreffer, Simon Hereth netzte im Nachschuss ein, verhinderte Hammer höchstpersönlich den Ausgleich, als er einen Schuss des stets gefährlichen Matthias Schäfer von der Torlinie kratzte. Zwanzig Minuten später schmolz die Gäste-Formation auf neun zusammen, weil Schiedsrichter Lukas Steigerwald (Gräfendorf) der Meinung war, unbedingt Thorsten Dietz wegen Meckerns und Julian Gensler (wiederholtes Foulspiel) vom Platz zu stellen müssen. Damit schien die Partie entschieden, doch falsch gedacht, denn die Menninger-Elf hielt die Partie offen, weil die Platzherren unter Verzicht auf breit angelegtes Flügelspiel zentral in die SG-Deckung rannten. Erst mit der Einwechslung von Andreas Ermisch, der konsequent über die Außenbahn vorstieß und die beiden finalen Treffer auch vorbereitete, beim 2:0 hatte der eingewechselte Benedikt Hüfner den Ball Lukas Tartler in den Lauf gelegt, wendete sich das Blatt endgültig zugunsten der Viktorianer. sbp



TSV Bad Königshofen - TSV Rannungen 1:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Benjamin Kaufmann (36., 62./Foulelfmeter), 1:2 Tobias Saam (77.)

Der TSV Rannungen hatte sich am Freitagabend durch diesen Sieg in Bad Königshofen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz gehievt. Auf Grund ihres dominanten Auftretens besonders in der ersten Halbzeit geht dieser Erfolg der Mannschaft von Trainer Werner Köhler auch in Ordnung. Allerdings hatte der Unparteiische eine nicht unwesentliche Rolle als Entscheidungsträger gespielt - zur Empörung der einheimischen Zuschauer. Als Tobias Saam mit dem Ball auf und davon und bereits im Strafraum war, wurde er von Dominik Gehrig von den Beinen geholt. Die Pfeife blieb stumm (16.). Dazu der ehrliche Gästetrainer zur Pause: "Mein zweiter Tormann sagt, es war ein klarer Elfer und rote Karte. Glück gehabt." Als im selben Strafraum der Königshöfer Keeper Andy Hofmann und Timo Stahl zusammen prallten, kam der Pfiff und Benjamin Kaufmann erhöhte auf 2:0. Die Führung der Gäste hatte ebenfalls Kaufmann erzielt. Bad Königshofen musste ab der 15. Minute auf den verletzten Sarwanidi verzichten, warf nach dem 0:2 alles nach vorne, aber außer dem Anschlusstreffer von Tobias Saam kam kein weiteres Tor zustande, weil die Köhler-Elf auch durch eine stabile Abwehrarbeit zu überzeugen wusste. rus





TSV Bad Königshofen - Spfr. Herbstadt 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Thomas Reder (29.), 1:1 Marcus Lockner (35., Foulelfmeter), 1:2 Dominik Firnschild (53.), 2:2 Florian Zirkelbach (55.). Gelb-Rot: Tobias Saam (76., Bad Königshofen).

TSV Großbardorf II - VfL Spfr. Bad Neustadt 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Dietz (7., 42.), 3:0 Florian Dietz (56.). Bes. Vorkommnis: Bad Neustadts Keeper Benedikt Kolb pariert Elfmeter von Lukas Bauer (75.) und TSV-Keeper Simon Voll wehrt Elfmeter von Maximilian Mosandl (83.) ab.

FC Eibstadt - SG Heustreu/Hollstadt 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Daniel Fürst (17., Handelfmeter), 1:1 Moritz Menninger (45.+1), 2:1 Tobias Mauer (90.+2). Bes. Vorkommnis: Simon Brennfleck (Eibstadt) pariert Foulelfmeter von Andreas Schneider (19.)

TSV Hausen - SV Rödelmaier 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Sebastian Hautzinger (20.), 1:1 Christian Hofgesang (39.), 1:2 Marcel Gernert (47.).