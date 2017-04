Dreierpack von Steven Klitzing

von PETER BALTHASAR

SV Ramsthal - TSV/DJK Wiesentheid 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Steven Klitzing (3.), 1:1 Linus Holzmann (43.), 2:1, 3:1 Steven Klitzing (46., 67.).

Mit einem Traumauftakt startete der SV Ramsthal in die Partie gegen Wiesentheid: Sascha Ott, der beim ersten Angriff Verteidiger Jonathan Popp umspielte, brachte den Ball nach innen, von wo aus ihn Steven Klitzing unter die Latte hämmerte. Im durchaus abwechslungsreichen Spiel präsentierte sich Ramsthal in der ersten halben Stunde als bessere Mannschaft, doch Wiesentheid blieb engagiert. Marcel Schmitt gelang Mitte der ersten Halbzeit ein langer Schlag auf Sascha Ott. Dieser setzte sich allein durch, doch Wiesentheids Torwart Jozsef Kiss wehrte den Ball mit dem Fuß zur Ecke ab. Kurz vor der Pause gelang der kuriose Ausgleich: Einen Eckball von Christian Enzbrenner wuchtete Daniel Holzmann per Kopf an den Pfosten, der Ball trudelte über die Linie zum anderen Torpfosten, sprang heraus, bevor Linus Holzmann den Ball endgültig über die Torlinie bugsierte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Ramsthal wesentlich zweikampfstärker als Wiesentheid, obwohl der Gast sich immer gewehrt hatte. Doch gegen Klitzing war Wiesentheid machtlos. Im Mittelfeld nahm Enrico Ott den Ball an, passte ihn schräg in die Abwehr, Klitzing spielte Marius Klein aus und schoss den Ball unter die Latte. Steven Klitzing war der Mann des Spiels. Einen Rückpass von Willi Voss setzte Klitzing zwar an den Außenpfosten (48.), doch einen Freistoß aus 25 Metern hämmerte er direkt in den Winkel - 3:1. In diesem insgesamt sehr guten Bezirksligaspiel hatte auch der Gast noch eine sehenswerte Möglichkeit, als Markus Popps Schuss nach einem Freistoß von Christian Enzbrenner von Johannes Mock von der Torlinie geköpft wurde (69.). Nico Schell, Trainer des SV Ramsthal, war nach dem Sieg "sehr zufrieden. Das war eine engagierte Leistung, doch jetzt müssen wir nächstes Wochenende bei den Freien Turnern Schweinfurt nachlegen." pia

Ramsthal: Popp - M. Schmitt, Danz, Voss, J. Mock - Kaiser, P. Schmitt (90. Hagemann), M. Mock, S. Ott (73. Weber) - Klitzing, E. Ott

FC 06 Bad Kissingen - SV Riedenberg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 James Galloway (37.).

Wird der 15.10.2016 zum historischen Tag für die 06er in dieser Saison? Diese Frage darf man sich stellen, denn da siegten die Schützlinge von Thomas Lutz zuletzt auf heimischen Rasen (5:1 gegen Wiesentheid), seitdem sind aus dem Sportpark fünf Niederlagen und ein kümmerliches Remis zu vermelden. Auch gegen die abstiegsbedrohten Riedenberger gab es nicht das erhoffte Erfolgserlebnis, der ehemals komfortable Vorsprung ist aufgebraucht, die Hoffnung auf den Sprung in die Landesliga verflogen. "Wir sind einfach nicht mehr in der Lage, aus unserer optischen Überlegenheit großartige Möglichkeiten zu kreieren, der finale Pass kommt nicht mehr an", so die Erkenntnis von FC-Co-Trainer Mario Wirth, der selbst in der Anfangsformation stand, nachdem Angreifer Andrei Puscas nach dem Aufwärmen verletzungsbedingt passen musste.



Die Gastgeber verzeichneten nach drei Minuten eine gute Möglichkeit, als Anthony Brinkley die Kugel Pascal Zehe auflegte, der sie aber am SV-Kasten vorbeijagte. Dass dies schon die einzig nennenswerte Torgefahr für das Gäste-Tor bedeuten würde, war nicht zu erahnen. Florian Dorn musste sich kein einziges Mal richtig strecken. Der SV-Keeper trat vorwiegend bei hohen ungenauen Flanken in Aktion, die er problemlos abfing. Die leidenschaftlich kämpfenden Grün-Weißen kamen immer besser ins Spiel, vor allem ihre Steilpässe waren präziser. So hatte Nicolas Krapf die Führung auf dem Fuß, als er seinen Gegenspieler austanzte und mit zwei Schussversuchen innerhalb von Sekunden Florian Rottenberger zu Paraden zwang. Die Kubo-Elf, die sich für die 2:4-Hinspielniederlage unbedingt revanchieren wollte, vor allem aber Richtung eines gesicherten Tabellenplatzes kämpft, ging dann dem Seitenwechsel nicht mehr unverdient in Führung. Nach einem Fehlpass im FC-Mittelfeld, dessen Akteure über die gesamte Spielzeit wenig inspiriert agierten, tauchte Maximilian Spahn frei vor Rottenberger auf, bediente aber den besser postierten James Galloway, der das Leder halbhoch ins Toreck setzte.



Im zweiten Durchgang brachte Thomas Lutz, der nach dem Abpfiff sichtlich enttäuscht schnurstracks in die Kabine marschierte, mit Nico Limpert und Ervin Gergely frische Kräfte, wobei Gergely nach Brinkley-Vorarbeit eine vage Möglichkeit vergab (58.). Die Gäste ihrerseits verzeichneten zwar auch keine großartigen Chancen, aber die neutralen Beobachter hatten das Gefühl, dass eher ein 0:2 als ein 1:1 in der Luft lag. Die Rhöner, die in der Schlussviertelstunde "richtig platt waren", so ihr Coach, retteten den Vorsprung mit Mann und Maus über die Zeit. "Dieser Sieg war für uns extrem wichtig, die Unterspiesheimer Niederlage kommt uns natürlich auch gelegen", so Marius Kubo.

Bad Kissingen: Rottenberger - Müller (77. Laus), Thurn, Greubel, Wirth (55. Gergely) - R. Ruja (46. Limpert), Heimerl, Stöth, Brinkley - Zehe, V. Ruja.

Riedenberg: Fl. Dorn - Schultheiss (55. Christoph Dorn), Vorndran, Schuhmann, S. Hergenröder - Krapf, Carton, Barhelmes, Spahn (78. Christian Dorn) - Schäfer (84. Wich), Galloway.



SV-DJK Unterspiesheim - TSV Münnerstadt 2:3 (0:0). Tore: 1:0 Steffen Hein (49.), 2:0 Patrick Wolf (59.), 2:1, 2:1 Simon Snaschel (66., 73.), 2:3 Fuaad Kheder (92.).

"Wenn uns weiter so das Pech verfolgt, steigen wir ab", berichtete Unterspiesheims Pressesprecher Benny Neubauer von einem Spiel, in dem die Heimelf gute Chancen vergab, an einem prima aufgelegten TSV-Goalie Lorenz Büttner scheiterte und drei Gegentreffer kassierte, "die auf einen Geniestreich und zwei katastrophale Schnitzer unseres Keepers zurückzuführen waren". Die Begegnung war vor der Pause mit wenig Höhepunkten gesegnet, "wie Büttner aber nach zwanzig Minuten einen Schuss von Dominik Seufert und auch den Nachschuss aus dem Eck zog, war fast schon Weltklasse". Die nach dem Seitenwechsel noch offensiver anlaufenden Platzherren gingen nicht unverdient durch einen Freistoß-Aufsetzer von Steffen Hein in Führung. Die Partie schien entschieden, als Patrick Wolf das Leder überlegt in den Winkel schlenzte. "Das Unglück aus unserer Sicht begann, als wir Simon Snaschel einen kurzen Moment aus dem Blick verloren. Dass dieser einen Schuss aus ganz schlechten Winkel überhaupt probierte, hat unsere ganze Deckung überrascht", so Neubauer. Die Lauertaler rochen nach dem Anschlusstreffer Lunte, zum Ausgleich bedurfte es allerdings der Mithilfe des jungen Torhüters Maximilian Scheider. Dieser fiel bei einem eigentlich ungefährlichen Snaschel-Freistoß um wie eine Bahnschranke, der Ball zappelte im Netz. Die Seger-Schützlinge rannten nun vehement an, Steffen Hein visierte dabei aus der Drehung die Latte des TSV-Kastens an (83.). Als das Remis schon Realität zu werden schien, schlug der eingewechselte Fuaad Kheder knapp von der Eckfahne aus eine Freistoßflanke Richtung Schneider-Tor, der Keeper unterlief das Leder, das sich ins lange Eck senkte.

Münnerstadt: Büttner - May, Köhler (75. Back), Müller, J. Schmittzeh - Markert, Schmitt, Katzenberger (68. Blank), L. Schmittzeh - Snaschel, Coprak (46. Kheder).





Außerdem spielte n

FC Gerolzhofen - SV Euerbach/Kützberg 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Florin Popa (7.), 1:1 Timo Jopp (51.), 1:2 Michael Kraus (67.), 1:3 Florin Popa (82., Foulelfmeter), 1:4 Thomas Heinisch (87.).

FSV Krum - FC Strahlungen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Max Witchen (38.), 2:0 Fabian Dürrbeck (53.), 3:0 Nico Mutisse (58.), 3:1 Daniel Schmitt (87.).

TSV Gochsheim - DJK Dampfach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Serkan Yeniay (22.), 1:1, 2:1 Daniel Meusel (54., 64., Elfmeter), 2:2 Patrick Winter (88.). Gelb-Rot: Daniel Meusel (90.+3, Gochsheim).

TSV Forst - SV-DJK Oberschwarzach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Mohamed Hamdoun (33.), 1:1 Simon Müller (61., Elfmeter).

FC Geesdorf - FT Schweinfurt 1:0 (1:0). Tor: Hassan Alremeithi (39.).