Die Wölfe haben nichts zu verschenken

von PIA SCHMITT

EC Kissinger Wölfe - EHC Königsbrunn (Sonntag, 18 Uhr)



Das Finale der Play-offs rückt in erreichbare Nähe, wenn die Wölfe am Sonntag zuhause im Halbfinale auf den EHC Königsbrunn treffen. Wer zwei der maximal drei Spiele gewinnt, steht im Endspiel. Eine lukrative Sache, auch für Wölfe-Vorsitzenden Michael Rosin: "Ich will gegen Königsbrunn gewinnen. Es geht schließlich darum, dass die Saison so lange wie möglich dauert." So weit will Spielertrainer Mikhail Nemirovsky nicht vorausblicken: "Unser Ziel ist immer das nächste Spiel, denn wenn man zu weit nach vorne sieht, vergisst man die aktuelle Aufgabe", so Nemo. Was ihn aber ein wenig frustriert, ist, dass die Wölfe unter der Woche nur zweimal trainieren konnten. "Am Freitag und Samstag bekommen wir kein Eis, wir versuchen es aber noch", sagt Nemo, der noch nicht aufgeben will.



Rosin ist enttäuscht

Dagegen ist Michael Rosin über etwas ganz anderes verärgert: Die zum Teil negative Berichterstattung des Gegners über die Kissinger Wölfe. "Wenn Spieler, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, als Ausländer oder Transferspieler bezeichnet werden, ist das eine Frechheit", echauffiert sich Rosin. Umso mehr freut Michael Rosin sich deshalb auf das Spiel am Sonntag: "Schenken werden wir ihnen nichts. Bei uns werden alle dabei sein, und ich will gewinnen, damit wir die Woche darauf ruhigen Gewissens nach Königsbrunn fahren können." Beim Gegner der Wölfe werden laut eigenen Angaben voraussichtlich Dominik Zimmermann und Hayden Trupp, der sich gegen Schweinfurt eine Adduktorenverletzung zuzog, fehlen. Trotz des dezimierten Kaders wird es eine schwere Aufgabe für die Kissinger werden.



Bilanz des Gegners

Für schnelles und körperbetontes Eishockey ist Königsbrunn bekannt, schmiss mit einer kämpferischen Leistung zuletzt die Mighty Dogs aus den Play-offs. Den wohl stärksten Gegner EV Füssen hatte Königsbrunn in der Zwischenrunde zweimal geschlagen, dann aber gegen Pfronten, Fürstenfeldbruck und Freising geschwächelt. Die gesamte Runde beendete der EHC auf dem zweiten Tabellenplatz.



Michael Rosin hofft, dass die Halle voll sein wird. "Auch Schweinfurt-Fans sind willkommen, ich und der Verein würden uns freuen", sagt der Vorsitzende und bekräftigt noch einmal das eigentlich gute Verhältnis der Kissinger und Schweinfurter Fans. "Die Kissinger würden sich freuen, mit den Schweinfurtern ähnlich wie beim Derby in Schweinfurt gemeinsam in Bad Kissingen zu feiern." Und die Spieler hätten ein solch gemeinsames Feiern auch verdient, da die Mannschaft ganz anderen Eishockey zeigt als in den vergangenen Jahren.



Auch gegen Königsbrunn will das Team sein Bestes geben: "Die Jungs sind gut drauf und freuen sich auf das Halbfinale. Ich hoffe, dass wir hinten kompakter stehen, als in den letzten Spielen. Wenn wir das besser umsetzen, werden wir sehen, wie es läuft." Der volle Fokus liegt also auf diesem Spiel? "Natürlich, auch wenn ich selbstverständlich eine dritte Partie vermeiden wollen würde", so Rosin.