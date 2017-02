Die Wölfe gehen auf Falkenjagd

von JÜRGEN SCHMITT

Kissinger Wölfe - EV Pfronten (Freitag, 20 Uhr)

Playoff-Zeit. Bad Kissinger Eishockey, es fühlt sich in diesen Tagen richtig gut an. Mit einer Rumpftruppe waren die Wölfe in die Saison gegangen, hatten unter anderem Spiele das Derby in Haßfurt oder in Nürnberg verloren. Zwei Teams, die sich später in der Abstiegsrunde wiederfanden. Und die Kurstädter? Schafften nicht zuletzt dank starker Verpflichtungen den Sprung in die Zwischenrunde und schlossen diese sensationell auf dem ersten Platz ab mit nur zwei Niederlagen (gegen Dingolfing) aus zehn Spielen. Noch vor den hochgewetteten Mighty Dogs aus Schweinfurt, die zuletzt zweimal den Kürzeren zogen vor insgesamt 2000 Zuschauern.

Ein volles Haus erhofft sich Michael Rosin auch für das Heimspiel gegen den EV Pfronten im ersten Viertelfinalspiel. Das zweite Spiel wird am Sonntag (18 Uhr) bei den Ostallgäuern ausgetragen. Gewinnt jede Mannschaft ein Spiel, findet das dritte und entscheidende Match am Dienstag (20 Uhr) erneut in Bad Kissingen statt. Ein kleiner Organisations-Marathon, der gerne gestemmt wurde. "Die Stadt hat uns bezüglich der Halle grünes Licht gegeben. Und unsere Helfer an den Spieltagen sind ein eingespieltes Team. Da wird enorm viel Eigeninitiative gezeigt", lobt der Wölfe-Boss die guten Geister hinter den Kulissen.



Eine unbekannte Größe

Die nackten Zahlen sprechen für die Unterfranken. Der EV Pfronten war, wie die Bad Kissinger, Dritter seiner Vorrunde hinter dem EV Füssen und EHC Königsbrunn, aber lediglich Vierter der Zwischenrunde mit 13 Punkten und vier Siegen aus zehn Spielen. "Wir wollen möglichst in zwei Spielen gewinnen und würden uns dann über ein Halbfinale gegen Schweinfurt freuen. Das wäre perfekt. Aber die Pfrontener sind für uns eine unbekannte Größe. Und Schweinfurt muss selbst erstmal gegen Königsbrunn weiterkommen", weiß Rosin und scheut daher die Favoritenrolle wie der Teufel das Weihwasser. In den weiteren Viertelfinals trifft der EV Dingolfing auf den EV Bad Wörishofen und der EV Füssen auf den ERSC Amberg.



Die krankheitsbedingt zuletzt fehlenden Niko Grönstrand und Simon Eirenschmalz werden im Wölfe-Team zurückerwartet gegen einen Gegner, der in Sachen Nachwuchsarbeit da ist, wo die Kissinger Wölfe wieder hinwollen. Gleich fünf Jugendmannschaften sowie ein U-23-Team haben die bayerischen Schwaben in ihrem sportlichen Portfolio. Die von Herbert Gmeinder und Helmut Wahl trainierte Landesliga-Truppe kann daher aus dem Vollen schöpfen, musste zuletzt aber verletzungsbedingt auf diverse Akteure verzichten.



Kommen die Leprechauns?

Angefeuert werden die "Falcons" vom Fanclub "Die Leprechauns". 350 Kilometer sind es von Pfronten bis an die Saale, aber über Unterstützung für den Gegner würde sich auch Rosin freuen. "Wäre klasse und ganz im Sinne guter Stimmung, wenn Fans aus Pfronten zu uns kommen." Der EV Pfronten wurde 1949 gegründet. Bis zur Saison 1995/96 spielte der Verein sogar in der 2. Liga, musste dann aber den Spielbetrieb aus finanziellen Gründen einstellen. Eine Neugründung in der 8000-Einwohner-Stadt am Nordrand der Allgäuer Alpen direkt an der Grenze zu Tirol wurde 1997 vorgenommen. Das von August bis März geöffnete Stadion der "Falcons" hat eine Kapazität von 1500 Plätzen, davon 200 Sitzplätze.



Interesse an der Eishalle

Bekanntlich müssen die Sportler und Bürger um die Zukunft der Bad Kissinger Eishalle fürchten. Investor oder Schließung heißt es, wenig diplomatisch, von Seiten der Stadt Bad Kissingen. "Zwei Investoren zeigen Interesse. Die Eishalle könnte direkt verkauft werden. Jetzt muss die Stadt handeln. Je eher das über die Bühne geht, umso schneller kann mit den nötigen Umbaumaßnahmen begonnen werden", sagt Michael Rosin.

Die Idee, dass an diesem Sport-Wochenende sich die Fans der Wölfe und der Hammelburger Zweitliga-Volleyballer gegenseitig unterstützen, unterstützt Rosin ausdrücklich. "Ich weiß nicht, wer alles nach Hammelburg kommt. Aber im Sinne des Sports in der Region ist das eine feine Sache." Nägel mit Köpfen haben diesbezüglich die TV/DJK-Verantwortlichen gemacht: Wer im Wölfe-Trikot in die Saaletalhalle zum Spiel gegen Dresden kommt, erhält freien Eintritt.

Fanbus: Mannschaft und Fans fahren am Sonntag, um 11.30 Uhr, zum Spiel nach Pfronten. Abfahrt ist an der Eishalle.