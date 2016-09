Die Party mit den Hammelburger Jungs geht weiter

von JÜRGEN SCHMITT

Die Leuchtstäbe sind bestellt, die Neuzugänge bereits angekommen und im Foyer der Saaletalhalle ist eine Live-Übertragung vom Spielfeld geplant. Es tut sich also ordentlich was bei den Hammelburger Volleyballern vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga - atmosphärisch wie sportlich. Platz drei im Vorjahr war, zumal als Aufsteiger, grandios, hat die Volleyball-Begeisterung an der Saale in ungeahnte Höhe schnellen lassen. Erfolge möglichst bestätigen ohne zu viel Druck auf die Schultern der Protagonisten zu laden, das wird ein interessanter Spagat.

Der erste Aufschlag findet exakt in 14 Tagen statt mit dem Heimspiel gegen die TG Mainz-Gonsenheim (20 Uhr). Bereits um 16 Uhr bestreiten die Drittliga-Frauen des TV/DJK ebenfalls vor heimischen Fans ihr erstes Saisonspiel gegen Dresden. "Wir wollen weiter versuchen, vor allem bei den Heimspielen bestes 'Volleytainment' zu bieten", sagt Hallensprecher Olly Wendt.



Schade, dass Bundesliga-Absteiger VSG Coburg-Grub doch keine Mannschaft an den Start bringt, was ein Derby weniger bedeutet. Aber die anderen Neulinge, allesamt Aufsteiger, haben ebenfalls klangvolle Namen. Wie der VC Dresden oder die TG Rüsselsheim, die quasi den Unterbau stellt für den Frankfurter Bundesligisten United Volleys. Zu den Favoriten auf die Meisterschaft gehören die üblichen Verdächtigen wie Vorjahres-Meister Fellbach und "Vize" VC Eltmann.



Fellbach darf aufsteigen

"Ich schätze die Liga stärker ein als vergangene Saison. Mit einem einstelligen Tabellenplatz wären wir sehr zufrieden", sagt Trainer Tado Karlovic, der augenzwinkernd den Fellbachern das Titel-Triple ebenso wünscht wie die Versetzung in die Bundesliga, "denn dann können auch mal andere Teams Meister werden". Obwohl es bis auf Olli Möller nach dessen Karriereende keine Abgänge gibt, bestand personeller Handlungsbedarf. Auf Felix Tolle, Leonhard Hepp oder Aaron Dettner muss Trainer Tado Karlovic aus den unterschiedlichsten Gründen erst einmal verzichten. Schade, denn diese Spieler stehen für das Hammelburger Konzept der intensiven Nachwuchsförderung. Aktuell hoffen die TV/DJK-Verantwortlichen auf die "Beförderung" zum Jugendstützpunkt-Verein, was an diverse Auflagen gekoppelt ist. "Das Ziel muss es sein, unsere Teams mit möglichst vielen Spielern aus dem Nachwuchsbereich zu füttern, weil exakt das unsere Heimatverbundenheit abbildet", sagt Olly Wendt.



Zwei Spieler mit Gardemaß

Punktuell haben sich die Hammelburger verstärkt mit zwei Spielern, die die Qualität im Team noch einmal steigern werden. Der 27-jährige Branko Damjanovic hat als Diagonalspieler bereits hochklassigen Volleyball unter anderem in Frankreich gespielt. Der 1,93 Meter große Kroate bringt Frau und Kind mit in die Saalestadt. Timm Benecke, ebenfalls Diagonalspieler, hat sieben Jahre in Unterhaching gespielt und wurde als Student der Bundeswehr-Universität für zwei Jahre nach Hammelburg versetzt. Der 28-Jährige besitzt mit 1,95 Meter ebenfalls Gardemaß. "Ich bin von der Mannschaft und der Abteilungsleitung von Beginn an super aufgenommen worden. Diese Professionalität schätze ich sehr und freue mich riesig auf die Saison", sagt der junge Vater.

Am Sonntag steht ein hochkarätig besetztes Vorbereitungs-Turnier in Dachau auf dem Programm, bei dem Karlovic und Co. unter anderem auf die fränkischen Rivalen aus Schwaig und Eltmann sowie Auftakt-Gegner Mainz-Gonsenheim treffen. Bis auf den urlaubenden Lukas Spachmann sind die Saalestädter komplett.