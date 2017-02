Die Musketiere des TSV Bad Kissingen räumen ab

Waffen klappern, Trainer rufen, Sportler wärmen sich auf, und die Fechtmelder piepsen bei jedem Treffer. In der Sporthalle in Neu-Ulm fand vergangenes Wochenende die alljährliche Bayerische Florettmeisterschaft statt. Auch die Fechtabteilung des TSV Bad Kissingen fuhr mit vier Jugendlichen, Eltern und Trainerin Monika Kiesel in den Süden.



Überraschung des Tages

Kaum sind die jungen Fechter angekommen, gibt ein erstes Problem. Nach der Materialkontrolle wird dem Zwölfjährigen Liam Junge nicht erlaubt, seine defekte Fechtmaske zu benutzen. Zum Glück ist der Fechtausstatter vor Ort, und Liam kann sich eine neue Maske kaufen. Doch die Gefechte seiner Vorrunde haben da schon begonnen. Er muss alle Kämpfe nachholen. Vom Stress leicht unkonzentriert verliert der Linkshänder auch prompt das erste Gefecht. Doch er fängt sich, fokussiert sich und macht das, was er am besten kann: präzises Fechten mit minimalem Bewegungsaufwand und perfektem Timing. So gewinnt der eigentlich angeschlagene Sportler alle Kämpfe bis zum Finale. Dann wird es noch einmal spannend. Es steht 9:9 und die reguläre Zeit des Gefechts ist vorüber. Das bedeutet, wer innerhalb der nächsten zusätzlichen Minute einen Treffer setzt, ist neuer Bayerischer Meister des Jahrgangs 2004. Liam behält die Nerven und trifft seinen Gegner mit dem für ihn typisch ruhigen Stil. Seine Trainerin Monika Kiesel freut sich über den Sieg: "Liam war die Überraschung des Tages!"



Sein Vereinskollege Silas Kessler tritt in seiner Altersklasse gegen 20 weitere Teilnehmer an. Nach der Vorrunde schaut es für den 15-Jährigen nicht gut aus. Doch im K.O.-Kampf scheint wieder alles drin zu sein. Er macht es dem späteren Bayerischen Meister nicht leicht, verliert aber knapp mit 13:15. Damit ist er ausgeschieden und landet auf Rang 18. "Er hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Ihm fehlt einfach die Erfahrung, aber er hat sich stark verbessert", sagt Kiesel. Silas ärgert sich, dass er so knapp ausgeschieden ist. Doch bald geht es für den Florettfechter schon auf das nächste Turnier in Würzburg.



Silber für Jennifer Hamburg

Und auch bei den Mädchen zeigt der TSV, was er für Spitzenfechter hat. Jennifer Hamburg tritt gleich in zwei Altersklassen an. Die 14-Jährige ficht gegen 15-, 16- und 17-Jährige. Doch die Erfolgsgarantin des TSV zeigt ihren Kampfgeist und macht sich nichts aus der körperlichen Überlegenheit und der größeren Erfahrung ihrer Gegnerinnen. In der Vorrunde schlägt sie sich mit drei gewonnen und nur zwei knapp verlorenen Kämpfen gut. Ihr K.O.-Gefecht verliert sie und verpasst das Treppchen damit nur knapp. "Jenny ist einfach gut in Form und immer total motiviert", lobt sie Monika Kiesel. Am nächsten Tag geht es gleich weiter für die junge Sportlerin. In ihrer Altersklasse setzt sie sich gegen ihre fünf Konkurrentinnen durch. Nach einer überragenden Vorrunde gewinnt sie ihr erstes K.O.-Gefecht souverän mit 10:3. Im Finale muss sie gegen die amtierende deutsche Meisterin antreten. Sie schlägt sich zwar gut, verliert aber trotzdem. Jennifer nimmt's gelassen: "Ich wäre natürlich gerne Erste geworden, aber gegen die Deutsche Meisterin sind vier Treffer schon in Ordnung." Auch ihre Trainerin freut sich über die Silbermedaille: "Sie hat das Bestmöglichste rausgeholt."



Die Zwölfjährige Leonie Kaiser tritt in ihrem Jahrgang 2004 gegen neun weitere Teilnehmerinnen an. Nach einer guten Vorrunde gewinnt die Fechterin auch ihren ersten K.O.-Kampf. Das Viertelfinale verliert sie nur knapp mit zehn zu acht. "Es ist immer ein Nervenspiel, wenn 20 Mann an der Bahn stehen und für die Gegnerin klatschen. Sie kann das noch nicht so ausblenden", erzählt Monika Kiesel. Denn Leonies Kontrahentin wurde an der Fechtbahn laut von vielen Trainern, Eltern und Vereinskollegen unterstützt. Am Ende reicht es für den siebten Platz. Obwohl in den Jahrgängen 2007 bis 2005 kein TSV-Fechter mit nach Neu-Ulm gefahren ist, landet der Verein auf Platz sieben des Medaillenspiegels. Monika Kiesel ist stolz: "Ich freue mich wahnsinnig über diese reiche Ausbeute!"