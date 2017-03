Der TV/DJK und die verrückte Liga

von OLIVER WENDT

TV/DJK Hammelburg - TSV G.A. Stuttgart (Samstag, 19 Uhr)



"Diese Liga spinnt total", meint Hammelburgs Trainer Tado Karlovic vor dem drittletzten Heimspiel seiner Truppe (8./27). Tatsächlich ist in dieser Saison wirklich vieles ganz schön verrückt. "Es wird bis zum Ende super spannend bleiben, und auch unser Gegner hat sich in der Liga noch lange nicht aufgegeben", blickt der Hammelburger Taktikfuchs mit gemischten Gefühlen auf das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenvorletzten aus Stuttgart (12./21).



Um die Verrücktheit der Liga zu untermalen, erinnert Karlovic an das Tabellenbild zu Beginn des Jahres: "Da hätte wirklich niemand gedacht, dass Aufsteiger Rüsselsheim und Leipzig zum aktuellen Zeitpunkt noch um den Abstieg mitspielen." Und das Team aus Stuttgart? Die Schwaben waren in der vergangenen Saison sportlich abgestiegen. Da Erstliga-Absteiger Coburg aber auch für die Zweite Liga die Lizenzvoraussetzungen nicht erfüllen konnte, erhielten die Stuttgarter kurzfristig die "Wildcard" für eine weitere Saison. Nach einem Anfangserfolg gegen Fellbach zeigte die Leistungskurve stetig nach unten. Doch obwohl Stuttgart seit Beginn des neuen Jahres den vorletzten Tabellenplatz quasi für sich gepachtet hat, reist der TSV G.A. durch Erfolge gegen Fellbach und Friedrichshafen und einer knappen Tie-Break-Niederlage gegen Fast-Meister und Ligaprimus Eltmann mit breiter Brust in die Saalestadt.



Kein Aufgeben in Sicht

"Wenn wir mit dieser Leistung auch die nächsten Spiele bestreiten, bin ich sehr optimistisch gestimmt", sagte Stuttgarts Coach Tim Schöne nach der Partie gegen den Ligaprimus und unterstrich damit, dass sich die Vaihinger im Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben haben. "Stuttgart hat nun nochmal Lunte gerochen", ist sich auch der Hammelburger Trainer sicher, für den das Spiel folglich eine "ganz heiße Kiste" werden wird. "Es ist erstaunlich, welche Energie Stuttgart plötzlich wieder aufbringt, und das macht sie für uns auch so gefährlich", befürchtet Karlovic. Der Hammelburger Trainer musste beim Hinspiel leidlich erfahren, dass die gegnerischen Spieler, "wenn sie komplett sind, ein klasse Team stellen".



Bei der 1:3-Niederlage boten die Hammelburger ein zerfahrenes Spiel, in dem sie es Stuttgart nur allzu leicht machten. Damals ließen die Hammelburger Jungs vermissen, was sie in dieser Saison in wichtigen Spielen so auszeichnet: ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Denn wie kein anderes Team haben es die Saalestädter heuer geschafft, sich von personellen Hiobsbotschaften niemals aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Und auch diesmal werden die Jungs für die verletzten Mario Radman und Aldin Dzafic spielen, die sich beide auf gutem Wege der Genesung befinden.



Henning Schulte beißt sich durch

Dass Hammelburg die neue Saison in Deutschlands zweithöchster Spielklasse absolvieren darf, dafür beißt auch Außenangreifer Henning Schulte noch einmal auf die Zähne und wird vor seiner Bandscheiben-OP in der kommenden Woche im TV/DJK-Trikot auflaufen. "Auch wenn mich unser Pressesprecher ja schon krankgeschrieben hat, werde ich nochmal auflaufen, da muss er durch", so Schultes ironischer Seitenhieb. Ansonsten gibt es aus dem Hammelburger Spielerlager eher Bekanntes: Hier eine zwickende Schulter von Neu-Mittelblocker Oscar Benner und dort ein Kapitän Felix Bendikowski, der aufgrund der Lernvorbereitung auf sein erstes Staatsexamen nur wenige Trainingseinheiten absolvieren konnte. "Bei Felix hoffe ich einfach mal auf eine tolle Tagesform", so sein Trainer, der sich bei seinem "Mister Zuverlässig" sicher keine Sorgen machen braucht. "Ein Sieg für uns wäre natürlich immens wichtig, aber mal ganz ehrlich, für Stuttgart ist dieses Spiel noch viel wichtiger, ist es doch deren letzte realistische Chance, sich noch vor dem Abstieg zu retten."



Dresdner SSV - TV/DJK Hammelburg (Samstag, 16 Uhr)



Während auf dem grünen Rasen die Rückrunde erst begonnen hat, heißt es für die Volleyball-Mädels in der Dritten Liga langsam Abschied nehmen. Und so sind es nur noch drei Spiele, die unter dem Motto stehen: Abschied von der Saison, nicht von der Liga! Für Hammelburgs Trainer Olli Möller selbstredend. Bei ihrem letzten Auswärtsspiel geht es für die Saalestädterinnen (8./18) noch einmal auf die lange Reise zum Tabellenschlusslicht nach Dresden (10./9). "Reden wir nicht lange um den heißen Brei, das Spiel muss gewonnen werden", bietet die Ansage von Olli Möller wenig Raum für Interpretation. Auch wenn Dresden den Ligaverbleib theoretisch rechnerisch noch schaffen könnte, will der sonst so zahlenaffine Übungsleiter von Rechenspielen nichts wissen. "Ich weiß nur, dass unser Restprogramm es in sich hat und wir uns in diesem Spiel keinen Ausrutscher erlauben wollen und dürfen." Mit Augsburg-Hochzoll und Lohhof II warten, wenn auch vor Heimpublikum, zwei ganz harte Brocken auf die Hammelburger Mädels.



Lockerheit ist gewichen

Zum Saisonauftakt hatten die Möller-Mädels ihr Spiel gegen Dresden mit 3:1 gewonnen. Sechs Monate später stehen sich die Teams erneut gegenüber, und Lockerheit und Vorfreude auf die Saison weichen Ernsthaftigkeit ob der jeweiligen Tabellensituation. "Wichtig ist nur, dass wir nicht verkrampfen", so Möller, der sich nicht zu schade ist, erneut fünf Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen: "Wenn die Mädels beginnen nachzudenken, können wir uns eigentlich nur selber schlagen."



Dass ein Erfolg gegen die Sächsinnen fast alternativlos ist, zeigt der Blick auf die Tabelle: Mit 18 Punkten stehen die Saalestädterinnen auf dem drittletzten Platz, gefolgt vom direkten Konkurrenten Friedberg, die ihr Spiel gegen Dresden noch vor sich haben. Ein Platz weiter oben steht mit dem VfL Nürnberg der zweite Konkurrent um den Ligaverbleib, der sein Spiel gegen Dresden vergangene Woche gewann und im direkten Vergleich die Nase vorne hat: "Wollen wir mit Nürnberg zumindest gleichziehen, müssen wir gegen Dresden unsere Hausaufgaben machen", erklärt Möller, der erneut ein paar Ausfälle beklagen muss.



Trainingsspiel stimmt positiv

Johanna Lesch fehlt langfristig, Christin Heim wegen einer Fortbildung und ob Laura Schmitt nach einem verletzungsbedingten Trainingsabbruch auflaufen kann, bleibt abzuwarten. Aber: "Wir werden nicht jammern und das Beste draus machen, zur Not werde ich taktisch improvisieren", sagt Möller. Wie es ist, bei angespannter Personalsituation improvisatorisch zu taktieren, übte das Team vergangene Woche in einem Trainingsspiel gegen den Regionalliga-Spitzenreiter und potenziellen Aufsteiger Ansbach. Beim 3:1-Erfolg konnte der Coach einige taktische Manöver ausprobieren, die laut Möller allerdings der Geheimhaltung unterliegen. "Wir lassen das Spiel mal auf uns zukommen, aber ich bin optimistisch, dass meine Mädels das Ding rocken."