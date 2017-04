Der SV Ramsthal arbeitet am Abgang der Turner

von STEPHAN PENQUITT

TSV/DJK Wiesentheid - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)

Es will derzeit einfach nicht laufen beim FC 06 Bad Kissingen (3./45), der durch die 0:1-Niederlage im Landkreis-Derby gegen Riedenberg nun auch Tabellenplatz zwei an die Konkurrenz, namentlich die DJK Dampfach, abgeben musste. Wollen die Mannen von Trainer Thomas Lutz im Rennen um diesen lukrativen Rang bleiben, sollte man beim TSV/DJK Wiesentheid (9./33) tunlichst nicht leer ausgehen. Auch die Kicker aus dem Steigerwald befinden sich in einer Krise. Die 1:3-Niederlage in Ramsthal war bereits das siebte Spiel in Serie ohne dreifachen Punktgewinn, was das Team von Trainer Stefan Schoeler im Kampf um den Klassenerhalt wieder zittern lässt. Sorgen, die Thomas Lutz dank einer überragenden Vorrunde nicht hat. Allerdings kommen zur instabilen Leistung der 06er mittlerweile handfeste Personalsorgen dazu. So fehlen die rotgesperrten Christian Heilmann und Adnan Hamzic weiterhin, Rares Ruja plagt sich mit einem Muskelfaserriss herum und auch hinter Andrei Puscas, Julian Hüfner und Christian Laus stehen dicke Fragezeichen. Ervin Gergely muss zudem berufsbedingt passen. "Das ist natürlich eine Liste, die es schwer macht, sich aus dem Dilemma herauszuarbeiten", so Thomas Lutz, der bei der Niederlage gegen Riedenberg ein ähnliches Muster sah wie in den Spielen zuvor: "Wir spielen halbwegs ordentlich, sind aber nicht so dominant, dass wir uns klare Chancen herausspielen, und defensiv spürt man die Verunsicherung." Co-Trainer Mario Wirth soll erneut auf dem Platz für die notwendige Ruhe sorgen.



TSV Münnerstadt - FSV Krum (Sonntag, 15 Uhr)

Der sorgenfreie TSV Münnerstadt (7./40) bekommt es diesmal mit dem FSV Krum (12./30) zu tun und könnte den Landkreiskollegen aus Ramsthal und Riedenberg wie in der Vorwoche wertvolle Schützenhilfe leisten. Da gewann die Elf von Trainer Thomas Dietz mit 3:2 bei abstiegsbedrohten Unterspiesheimern. Und das nach einem 0:2-Rückstand, den die Nägelsieder in Durchgang zwei durch einen Snaschel-Doppelpack sowie ein spätes Tor von Fuaad Kheder noch drehten und damit für den ersten Auswärtsdreier seit dem 30. Oktober 2016 sorgten, als der TSV Forst mit 1:0 in die Knie gezwungen wurde. Der Gegner aus Krum verbesserte sich durch zwei Siege aus den vergangenen beiden Partien auf einen Nichtabstiegsplatz, hat aber die Konkurrenz aus Unterspiesheim und Ramsthal im Nacken. Für die Dietz-Mannen ist nach dem Knacken der 40-Punkte-Hürde alles Zugabe. "Ob nach vorne noch was geht, muss man sehen. Jetzt wollen wir erstmal einen Heimsieg gegen Krum. Da haben wir nach der 2:4-Hinspielniederlage noch etwas gutzumachen", setzt Münnerstadts Übungsleiter die Zeichen auf Sieg und sieht in Fabian Dürrbeck und Max Witchen die Schlüsselspieler des FSV, die man aus dem Spiel nehmen muss. Dürrbeck ist mit sieben Treffern gleichzeitig erfolgreichster Schütze seines Teams, während beim TSV Toptorschütze Simon Snaschel in Unterspiesheim seine Treffer 17 und 18 erzielt hat. Fraglich ist auf Münnerstädter Seite der Einsatz von Sebastian Köhler (Leiste).



FT Schweinfurt - SV Ramsthal (Sonntag, 15 Uhr)

Es ist ein Top-Spiel für den SV Ramsthal (14./27) bei der FT Schweinfurt (15./23). Sollten die Jungs von Trainer Nico Schell auch die Partie beim Tabellennachbarn gewinnen, würde man diesen zum einen wohl in die Kreisliga runterstoßen und sich zum anderen selbst berechtigte Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen. Und das trotz des knackigen Restprogramms mit den Partien gegen die Spitzenteams Euerbach/Kützberg, Oberschwarzach und Dampfach, aus denen man in der Vorrunde immerhin sechs Zähler holte. Doch erst steht die kurze Fahrt nach Schweinfurt an. Für die Turner geht es um alles. Der renommierte Ex-Landesligist will sich die Chance auf die Bezirksliga mit einem Dreier über Ramsthal am Leben erhalten. "Wenn sie gegen uns verlieren, sind sie weg. Das ist ein echtes Endspiel für die Schweinfurter", weiß SV-Coach Nico Schell, der sich beim jüngsten 3:1-Erfolg über Wiesentheid auf seine Truppe verlassen konnte. "Das war ein verdienter Sieg und in allen Bereichen eine gute Leistung. Bis auf das Gegentor haben wir keine echte Chance des Gegners zugelassen." Und vorne machte Winterneuzugang Steven Klitzing per Dreierpack den Sack fast im Alleingang zu. "Mit Dominik Popp und Clemens Haub haben die Schweinfurter zwei starke Angreifer, die wir nicht ins Spiel kommen lassen dürfen", weiß Schell um die Stärken des Gegners, der mit dem Ex-Reiterswiesener Fabian Reith in der Winterpause nochmals Qualität hinzubekommen hat. Zuletzt gelang den Turnern allerdings nur ein Pünktchen aus den letzten drei Begegnungen. Im Hinspiel siegten die Weindörfler klar mit 3:0.



SV Riedenberg - SV-DJK Unterspiesheim (Sonntag, 15 Uhr)

Auch beim SV Riedenberg (11./30) steht ein Abstiegskrimi auf dem Programm. Der Formverlauf beider Teams könnte unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite Riedenberg, das nach den Niederlagen gegen Strahlungen (0:3) und in Ramsthal (0:2) Charakter gezeigt hat und aus den Partien gegen Euerbach, Münnerstadt und Bad Kissingen stolze sieben Zähler holte. Sowie auf der anderen Seite Unterspiesheims (13./27) Seger-Truppe, die nach nunmehr fünf Niederlagen in Folge am vorläufigen Tiefpunkt angekommen ist und höchste Gefahr läuft, noch direkt abzusteigen. Zuletzt reichte gegen Münnerstadt selbst eine 2:0-Führung nicht zum Punktgewinn. Anders die Elf von Marius Kubo, die die Hürde Bad Kissingen mit Erfolg nahm, wenn auch mit leerem Tank. "Wir waren am Ende stehend k.o. und haben mit Glück und Geschick drei Punkte eingefahren", war Riedenbergs Coach froh über den Sieg im Sportpark und feierte den hinterher mit seiner Mannschaft ausgelassen. "Das war ein tolles Geburtstagsgeschenk für unseren Kapitän Benedikt Carton. Jetzt müssen wir in diesem Sechs-Punkte-Spiel alles reinschmeißen, auch wenn einige Spieler im roten Bereich sind und die personelle Situation weiter angespannt bleibt. Wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen um jeden Zentimeter Rasen fighten." Kubo erwartet ein höchst intensives Match. "Falls wir einen Dreier holen könnten, hätten wir bei sechs Zählern Vorsprung auf Unterspiesheim fast schon den Deckel drauf. Verlieren dürfen wir auf keinen Fall."