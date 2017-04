Der FC Westheim zittert sich zum Sieg

von SEBASTIAN SCHMITT

SV Morlesau/Windheim - FSV Schönderling 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Steffen Weigand (48.). 1:1 Daniel Dorn (84.).

Die akuten Abstiegssorgen der Schönderlinger sind nach dem denkwürdigen Standfußball-Match aus der Vorwoche nicht gerade kleiner geworden. Im ersten Durchgang lief auf dem Windheimer Sportplatz spielerisch kaum etwas zusammen. Erst im zweiten Durchgang zogen die Kontrahenten das Tempo mächtig an. Zunächst war Steffen Weigand per Abstauber ins lange Eck erfolgreich. Schönderlings Keeper hatte einen strammen Schuss von Marco Düsterwald nicht festhalten können. Die Platzherren versäumten es dann trotz bester Möglichkeiten, den entscheidenden zweiten Treffer nachzulegen. SVler Robby Kuhn prüfte das Aluminium. Schönderling steckte nie auf und wurde für einen sehr kämpferischen Einsatz belohnt, als Daniel Dorn eine Direktabnahme unhaltbar in die Maschen drosch.



FC Westheim - FC Hammelburg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (8., Foulelfmeter), 2:0 Fabian Martin (48.), 2:1 Mike Ludewig (78.). Rot: Tobias Wendel (73., Westheim). Bes. Vorkommnis: Yanik Pragmann (Westheim) verschießt Foulelfmeter (36.).

Gegen extrem angriffslustige Waster hatten die Saalestädter von Beginn an einen sehr schweren Stand. Schon nach acht Minuten musste Hammelburgs Keeper Christopher Krause den Ball allerdings aus dem Netz holen, nachdem Yanik Pragmann am Kreidepunkt Anlauf genommen hatte. Pragmanns zweiter Versuch am Elfmeterpunkt scheiterte allerdings, und das sollte sich noch rächen. Denn in einer turbulenten Schlussphase durfte Westheims Tobias Wendel nach einer Notbremse vorzeitig zum Duschen und Hammelburgs Goalgetter Mike Ludewig besorgte den Anschlusstreffer. Freistöße durch die Hammelburger Dennis Schmidt und Julius Günther sorgten für Gefahr rund um den Kasten von Pascal Kümmert. Bei den Blau-Weißen war auf einmal Zittern angesagt. Der pfeilschnelle Pragmann hätte für die Entscheidung sorgen können, kam aber nicht an Keeper Kümmert vorbei. "Am Ende wurde es richtig spannend. Aber wir hätten den Sack viel früher zu machen müssen. Hätten wir das dritte Tor nachgelegt, dann wäre der Drops ganz sicher gelutscht gewesen", resümierte Bernd Wüscher. "Bei der roten Karte gab es nichts zu diskutieren, das war eine klare Notbremse."



SC Diebach - DJK Kothen 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Daniel Hart (52.), 2:0, 3:0 Marcus Hein (59., 82.), 4:0 Patrick Schmähling (84.).

Die deftige 0:5-Pleite der Kothener aus der Vorrunde war Ansporn genug für die Elf von Marko Wolf, um am Diebacher Reuthweg möglichst für Wiedergutmachung zu sorgen. Während die Frankonen längst als Titelaspirant Nummer eins gelten, müssen die Kothener immer noch ihre katastrophale Hinserie ausbügeln. Es könnte ein großer Pluspunkt der Rhöner sein, dass sie noch zwei Spiele mehr als der Großteil der Liga absolvieren dürfen. "Die Gäste aus Kothen standen im ersten Durchgang hinten extrem sicher. Sie haben sehr gut verteidigt, aber nach vorne nur sehr wenig für das Spiel gemacht", berichtete Karsten Heurung. "Der Führungstreffer war der Dosenöffner für dieses Spiel. Unser erster Treffer resultierte aus einer schönen Kombination über sieben Stationen. Danach lief es deutlich besser für uns." Mit einem direkten Freistoß in die Kothener Maschen sorgte Marcus Hein für die Vorentscheidung.

TSV Wollbach - DJK Schondra 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Mario Hägerich (26.), 1:1 Florian Seidl (51.).

In einem Spiel vieler vergebener Chancen teilten sich Wollbach und Schondra am Ende die Punkte. Schon nach zehn Minuten setzten die Gäste einen Kopfball nach einer Ecke knapp über den Wollbacher Kasten. Zwei Zeigerumdrehungen später scheiterte Goalgetter Mathias Kirchner bei seinem Alleingang an Keeper Udo Baum. "Cosmos" Kirchner musste dann allerdings recht frühzeitig verletzungsbedingt die Segel streichen. Mario Hägerichs Freistoß aus 20 Metern segelte über die Mauer ins kurze Eck. Wenig später scheiterte Florian Seidl mit einem Flachschuss, der nur knapp am Kasten von Baum vorbeirollte. Den Ausgleich erzielte Seidl, als ein Schondaer Verteidiger über den Ball schlug und Seidl urplötzlich mutterseelenallein stand. Jonas Kirchner hatte mit einem Sprint auf der rechten Außenbahn die Vorarbeit geleistet. Nach rund 70 Minuten traf Schondras Mario Hägerich nur den Pfosten, Teamkollege Kilian Markart machte es mit seinem Lattenschuss nicht viel besser. Wollbach scheiterte mit zwei Freistößen und weiteren Schüssen aus vollem Lauf an der eigenen Ungenauigkeit und an der Routine des Schondraer Keepers Udo Baum, der in der Schlussphase Wollbachs Alkan Kadriev bei einem Alleingang clever abkochte.



TSV Oberthulba - SV Obererthal 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Michael Römmelt (10.), 1:1 David Böhm (18.).

Per Kopf brachte Michael Römmelt die Platzherren nach einem weiten Pass von Patrick Buberl in Front. Nach rund 15 Minuten setzte David Böhm einen seiner gefürchteten Freistöße nur knapp über den Kasten von Philipp Metz. Drei Zeigerumdrehungen später netzte der Obererthaler Goalgetter eiskalt per Kopf ein und egalisierte damit verdientermaßen. Böhm hatte zunächst mit seinem Kopfball nur den Pfosten getroffen, war dann aber im zweiten Anlauf erfolgreicher. Im zweiten Durchgang ergaben sich gute Chancen für Dominik Metz (51.) und Patrick Buberl (74.), der per Kopf nach einer Ecke zur Stelle war, aber knapp verzog. Doch auch der Obererthaler Christoph Uschold tauchte fünf Minuten vor Abpfiff noch einmal gefährlich vor dem Metz-Kasten auf. "Das Ergebnis geht in Ordnung. Es ist ein gerechtes Resultat", sagte Oberthulbas Coach Oliver Hartung hernach. "Es war ein sehr faires Spiel ohne große Aufreger. Ich hatte mir allerdings vorher etwas mehr erhofft und bin ein bisschen enttäuscht."