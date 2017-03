Böse Garitzer Klatsche

von JÜRGEN SCHMITT PIA SCHMITT PETER BALTHASAR

TSV Rannungen - FC Thulba 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Benjamin Kaufmann (26.), 1:1 Victor Kleinhenz (30.), 2:1 Timo Stahl (66.), 2:2 Victor Kleinhentz (92., Handelfmeter).



Mit einem gerechten Unentschieden endete das Topspiel. Fand TSV-Informant Michael Hobelsberger. Und das, obwohl die Rannunger doch ganz dicht vor dem Dreier standen. Bis in die Nachspielzeit nämlich, ehe der Unparteiische auf den Punkt deutete nach einem Handspiel. "Kann man pfeifen, muss man aber nicht", so Hobelsberger, der selbst Schiedsrichter ist. Tatsache, dass der Rannunger den Ball aus vielleicht zwei Metern Entfernung abbekommen hatte. Nach gut einer Stunde hätten die Gastgeber selbst einen Handelfer bekommen können, aber da blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. "Das konnte der Schiri aus seiner Position nicht sehen. Kein Vorwurf", sagte Hobelsberger. Nach einer 20-minütigen Abtastphase hatte das Spiel Fahrt aufgenommen und wurde dem Prädikat "Spitzenspiel" schließlich auch gerecht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Vorgelegt hatte der Hausherr durch Benjamin Kaufmann nach einem abgeblockten Schuss von Michael Röder, ehe FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz nach einer Flanke per Kopf zum Pausenstand traf. Nach dem Wechsel war es wieder die Elf von Werner Köhler, die Grund zum Jubeln hatte, als Timo Stahl nach Kaufmann-Pass aus 14 Metern traf. Kein Glück hatten die Frankonen bei ihren Schüssen aus der Distanz, ehe erneut Kleinhenz aus elf Metern den Endstand markierte.



VfR Sulzthal - SG Heustreu/ Hollstadt 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Alexander Unsleber (4., 12.), 3:0 Markus Keller (59.), 3:1 Matthias Schäfer (80.).



"Die vielleicht jüngste Mannschaft in der VfR-Geschichte hat nach elf Niederlagen in Folge den Bock umgestoßen. Dieser Sieg tut richtig gut", atmete VfR-Vorsitzender Peter Fenn nach dem Spiel tief durch. Das U-23-Team der Gastgeber, in dem Alex Unsleber und Philipp Hesselbach die Dienstältesten waren, musste zunächst einen Schreckmoment überstehen mit dem Kopfball von Moritz Menninger, ehe die Führung perfekt war. Erzielt von Alexander Unsleber per Kopf nach der Flanke von Maximilian Kirschner. Der Routinier hatte kurz darauf schon wieder Grund zur Freude mit dem Treffer zum 2:0 nach dem schönen Pass von Tim Eckert. Den Anschlusstreffer der Gäste verpasste vor der Pause Matthias Schäfer, dessen Freistoßball noch die Latte berührte. Unterhaltsam blieb die Begegnung auch nach dem Wechsel. Für den VfR vergab Felix Keß einen Hochkaräter, auf der anderen Seite verfehlte René Voll mit einem Standard knapp das Ziel. Dann traf mit Markus Keller ein Juniorenspieler zum vorentscheidenden 3:0 nach Hesselbach-Rückpass. Per Freistoßtor verkürzte der Gast, "aber wir hätten angesichts weiterer Gelegenheiten eigentlich höher gewinnen müssen", kommentierte Fenn den Sololauf von Unsleber und den Pfostenschuss von Eckert.



SV Garitz - TSV Großbardorf II 1:8 (1:2). Tore: 0:1 Maximilian Dietz (14.), 0:2 Adrian Reith (20.), 1:2 Konstantin Papadopoulos (44.), 1.3 Adrian Reith (47.), 1:4, 1:5 Jean Bosco Makengo (78., 80.), 1:6 Adrian Reith (83.), 1:7 Jean Bosco Makengo (84.), 1:8 Adrian Reith (87.). Gelb-Rot: Andrzej Sadowski (34., Garitz).



Gegen eine Mannschaft, die in der Ausbildung ihrer Jugendspieler auf Taktik und Technik setzt, war der SV Garitz machtlos. Obwohl das Spiel gegen Großbardorfs Reserve anfangs sogar relativ ausgeglichen war, wie SV-Informant Thomas Leiner erzählte: "Wir sind nach den beiden schnellen Gegentoren wieder ins Spiel gekommen, hatten nach dem Anschlusstreffer sogar noch zwei gute Chancen durch Florian Schießer und Björn Schlereth." Das Anschlusstor hatte Konstantin Papadopoulos nach einem Freistoß aus zwölf Metern per Kopf erzielt, doch die beiden folgenden Garitzer Möglichkeiten wollten nicht über die Linie. "Nach der Halbzeitpause hatten wir uns vorgenommen, Druck aufzubauen, aber gegen das hohe Niveau von Großbardorf, die technisch sehr gut spielen, war nichts zu machen", sagte Leiner. Das laut Leiner eigentlich haltbare 3:1 durch Adrian Reith kippte das ganze Spiel zu Gunsten von Großbardorf. "Druck aufzubauen ist uns ab dann nur teilweise gelungen, wir hatten keine Torchance mehr in Halbzeit zwei", konstatierte Leiner. Mit jedem Gegentreffer spürte man auch ein wenig mehr die Resignation, die Garitz befiel. "Da war keine Gegenwehr mehr da", bilanzierte Leiner.



FC Eibstadt - FC Untererthal 1:2 (1:1). Tore: 0:1 André Tiedemann (6.), 1:1 Nico Grunau (15.), 1:2 Maurice Fella (62.). Gelb-Rot: Florian Stumpf (90.+2, Eibstadt). Bes. Vorkommnis: Daniel Hammer (FC Untererthal) pariert Foulelfmeter von Nico Grunau (88.).



Tragischer Held war Eibstadts Nico Grunau, der kurz vor Schluss einen Foulelfmeter vergab. Chancen das Spiel für sich zu entscheiden, hatten die Hausherren zuvor in Hülle und Fülle. Anders die Gäste, die gleich in der Anfangsphase wach waren. Ein Freistoß aus rund 20 Metern wurde von Eibstadts Schlussmann Stefan Trammer noch abgewehrt, doch die Verteidigung schaffte es nicht, den Ball zu klären, sodass André Tiedemann aus kurzer Distanz abstaubte. Nach etwa zehn Minuten war die "Schlafphase" der Hausherren beendet. Folgerichtig der Ausgleich durch Nico Grunau per Kopf nach einer Ecke von Florian Stumpf. Das Spiel wurde im zweiten Durchgang kampfbetonter. Dann der Schock für die Hausherren. Grunau spielte einen Rückpass zu Keeper Stefan Trammer, der das Leder nach vorne dreschen wollte. Doch er traf Maurice Fella am Körper, und von dem Untererthaler sprang der Ball ins Tor. "Mehr Unglück kann man nicht haben", meinte ein zerknirschter Christian Mai zu der Situation.



FC Bad Brückenau - SV Burgwallbach/Leutershausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Carsten Plolzer (16.), 0:2 Benedikt Floth (90.).



Die Hoffnungen der Kurstädter, mit einem Heimerfolg Anschluss an das rettende Ufer zu finden, zerschlugen sich, weil es gegen kampfstarke Gäste an der Durchschlagskraft in der Offensive mangelte. Die Schützlinge von Philipp Jakobsche waren zwar jederzeit bemüht, scheiterten aber entweder an ihrer Nervenschwäche im Abschluss oder an einem guten Gäste-Keeper Mario Mölter. Dieser vereitelte bei einem Schuss von Alex Krämer einen frühen Rückstand (6.), sah zehn Minuten später sein Team in Führung gehen. Nach einem Steilpass von Alex Bühner war die heimische Deckung auseinanderdividiert, der perfekt in Szene gesetzte Carsten Polzer ließ Alex Gartung keine Abwehrchance. Der FC-Keeper verhinderte bei einem gefährlichen Freistoß von SV-Torjäger Benedikt Floth wenig später einen höheren Rückstand, auf der Gegenseite zeichnete sich Mölter bei einer Direktabnahme von Marcel Gebhart aus. Das Duell Mölter vs. Gebhart entschied der Goalie auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs für sich, als er rechtzeitig dem FC-Angreifer entgegenstürzte. Danach war die Partie bei schwierigsten Witterungsbedingungen, die auch nur 60 Zuschauer auf das Sportgelände gelockt hatte, sehr zerfahren und ohne größere Höhepunkte. Die cleveren Gäste zerstörten die Hoffnung auf eine Punkteteilung bei den Jakobsche-Mannen, als Benedikt Floth kurz vor Spielende einen Freistoß aus spitzem Winkel unhaltbar ins lange Eck hämmerte.





Außerdem spielten

VfL Spfr. Bad Neustadt - TSV Bad Königshofen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Mosandl (3.), 1:1 Frederic Werner (65.), 2:1 Michael Wieczorek (72.), 2:2 Fabian Eschenbach (74.).

TSV Nordheim - TSV Hausen 2:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Manuel Reinhart (10./Foulelfmeter, 24./Foulelfmeter, 40.), 0:4, 0:5 Stefan Hautzinger (50., 53.), 1:5 Johannes Fischer (62., Foulelfmeter), 2:5 Marco Schmidt (74.), 2:6 Stefan Hautzinger (88.).

SV Rödelmaier - Spfr. Herbstadt 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Sergej Schmidt (1.), 2:0 Marcel Gernert (60.), 2.1 Thomas Reder (75.), 2:2 Matthias Leicht (83., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Christoph Koob (83., Rödelmaier).