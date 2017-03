Beeindruckende Signale aus Garitz, Sulzthal und Bad Brückenau

FC Untererthal - SV Garitz 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Benedikt Niebling (73.), 0:2 Florian Schießer (75.), 0:3 Julian Thomas (87.), 0:4 Stefan Glöckler (90+1). Bes. Vorkommnis: Daniel Hammer (Untererthal) pariert Foulelfmeter von Konstantin Papadopoulos (84.).

Der SV Garitz bleibt auf einem Abstiegsplatz, aber der Erfolg beim Aufsteiger war natürlich ein Statement im Kampf um den Klassenerhalt. "Eigentlich ging das Spiel erst nach 70 Minuten so richtig los", berichtete FC-Pressewart Matthias Schneider, denn mit Strafraumszenen hatten die Protagonisten bis dahin gegeizt. Vor dem Wechsel schoss Untererthals Lukas Tartler knapp am Tor vorbei, etwas genauer zielte auf der anderen Seite Konstantin Papadopoulos, dessen Schuss an den Pfosten klatschte. Erneut Tartler prüfte nach dem Wechsel SV-Torsteher Eric Jahn, ehe die Partie ihren Knackpunkt erlebte. Erst traf FC-Spielertrainer Michael Hammer per Freistoß die Latte, dann fand auf der Gegenseite der Schuss von Benedikt Niebling den Weg ins Tor. "Es war fast klar, dass der gewinnen würde, der das erste Tor schießt", sagte Schneider, der vom zweiten Treffer der Gäste durch Florian Schießer nach Papadopoulos-Flanke schwärmte: "Das war ein Traumtor, volley erzielt." Danach lief es bei der Sadowski-Elf mit zwei Joker-Toren wie am Schnürchen, sodass sich die Viktoria schließlich deutlich unter Wert geschlagen geben musste. js



TSV Rannungen - SG Heustreu/Hollstadt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Kraus (27.), 1:1 Matthias Schäfer (81.), 2:1 Benjamin Kaufmann (84., Foulelfmeter).

Arbeitssieg. Dreckiger Sieg. Irgendwo dazwischen siedelte TSV-Informant Michael Hobelsberger die drei Punkte seiner Mannschaft an. Die tat sich nämlich gegen das neue Schlusslicht der Liga erstaunlich schwer, hatte sogar richtig Glück, als Rene Voll an die Latte köpfte (17.). Der Favorit führte zur Pause, weil Daniel Kraus abstaubte nach einer Unsicherheit von SG-Keeper André Molitor, während Fabian Erhard zwei gute Chancen nicht nutzen konnte. Eine zähe Angelegenheit blieb die Begegnung auch nach dem Wechsel. "Für unsere Verhältnisse haben wir wirklich nicht gut gespielt. Da war viel Kampf und Krampf dabei, inklusive einer hektischen Schlussphase", so Hobelsberger. Nah dran an einer Überraschung war der Aufsteiger, als Matthias Schäfer einen Freistoßball versenkte im diesmal von Tobias Geier gehütteten TSV-Kasten. Dass es nicht dazu kam, war aus Sicht der Gastgeber Benjamin Kaufmann zu verdanken, der - als Gefoulter - einen Strafstoß zum Endstand verwandelte. js



TSV Hausen - FC Bad Brückenau 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Kevin Lormehs (22.), 0:2 Felix Frank (25.). Rot: Steffen Bergmann (76., Hausen). Bes. Vorkommnis: Marcel Gebhart (FC Bad Brückenau) scheitert mit Foulelfmeter an Stefan Perleth (18.).

Der FC Bad Brückenau bleibt in der Kreisliga Rhön der Angstgegner des TSV Hausen. Im vierten Anlauf gab es für die Graumann-Schützlinge die vierte Niederlage, und die war am Ende absolut verdient. "Heute hat man keinen Unterschied gesehen, wer um den Aufstieg mitspielt und wer gegen den Abstieg kämpft", so Informant Harald Markert. "Wenn die Badestädter in der zweiten Halbzeit ihr zahlreichen Konterchancen nützen, hätte es für uns auch eine 0:4 oder 0:5 Schlappe geben können. Mit dem 0:2 waren wir noch gut bedient." Die erste Chance hatten zwar die Gastgeber durch Sebastian Hautzinger, doch sein Schlenzer aus halblinker Position ging knapp über das von Alex Gartung gehütete Gehäuse (3.). Danach ließ der Gast bis zum Seitenwechsel nichts mehr zu und startete, wann immer sich die Gelegenheit dazu bot, meist über Goalgetter Marcel Gebhart und Kevin Lormehs blitzschnelle Konter, die es in sich hatten. Einer davon führte zum Foulelfmeter, den Marcel Gebhart allerdings verschoss. Ein Doppelschlag sorgte für die Vorentscheidung. Zunächst schloss Kevin Lormehs ein Solo erfolgreich ab, drei Minuten ließ TSV-Keeper Stefan Perleth einen Freistoßaufsetzer nach vorne abprallen und Felix Frank netzt zum 2:0 ein. rus



Spfr. Herbstadt - VfR Sulzthal 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Lukas David (6.), 0:2 Jonas Schmitt (30.), 1:2 Sebastian Bömmel (40.), 2:2 Dominik Firnschild (90.), 2:3 Philipp Hesselbach (90.+1).

Beim Aufzählen der Ereignisse fällt auf, dass kurz nach einer ausgelassenen Herbstädter Großchance stets ein Tor für das Tabellenschlusslicht fiel. Beispiel: 5. Minute Riesen-Möglichkeit für Jochen Kneuer, 6. Minute 0:1 Lukas David. 27. Minute Hundertprozentige für Dominik Firnschild, 30. Minute 0:2 Jonas Schmitt. Sebastian Bömmel hielt mit seinem Anschlusstreffer kurz vor dem Seitenwechsel die Hoffnungen zwar noch hoch. Torchancen indes gab es im zweiten Spielabschnitt auf beiden Seiten. Unglücklicher für die Gastgeber als in der 60. Minute ging es kaum noch, als nach einer Ecke Matthias Leicht Latte und Pfosten im Dreieck traf, der Ball aber wieder ins Feld zurück sprang. Die Sulzthaler hatten aus ihrem Sieg gegen Heustreu so viel Selbstvertrauen gezogen, dass sie bei den favorisierten Herbschtern ungeniert aufspielten, kämpften wie die Löwen und wie um ihr Leben rannten. In der 90. Minute schien das Anrennen der Beck-Mannschaft doch belohnt worden zu sein, als Dominik Firnschild wenigstens der Ausgleich zum Minimal-Ziel 2:2 gelungen war. Doch vom Anstoß weg setzten sich die Gäste gegen die euphorisierte und unkonzentrierte Sportfreunde-Abwehr durch und erzielten das 2:3 und somit alle sechs Punkte gegen diesen Gegner in dieser Saison. rus



FC Thulba - 1. FC Eibstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Lorenz Heim (24., 91.).

Gegen einen tief stehenden Gegner tut sich auch der Tabellenführer schwer, der nach diesem schwer erkämpften Sieg die 50-Punkte-Marke geknackt hat. Der erste gescheite Angriff saß allerdings, nach einem Diagonalpass von Manuel Hänelt sah Tobias Huppmann den besser postierten Lorenz Heim und legte diesem die Kugel in den Lauf. Gegen dessen Schuss unter die Latte hatte der gute Gäste-Keeper Stefan Trammer keine Abwehrchance. Wenig später ergab sich für den Torschützen eine weitere gute Gelegenheit, diesmal scheiterte er freistehend am Goalie. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam es für den Thulbaer Pressesprecher Christoph Adrio zur möglicherweise spielentscheidenden Szene, denn "unser Sergiu Nistor ließ sich nach einer Provokation zu einer Tätlichkeit hinreißen, sah aber anstelle der berechtigten roten Karte nur gelb". Mit voller Kapelle drängten die Einheimischen jetzt auf die Vorentscheidung, diese hatte zweimal Felix Lutz auf dem Fuß, brachte aber die Kugel nicht über die Torlinie (62., 68.). So ganz umsonst wollten die Gäste die Fahrt über die Landkreisgrenze dann doch nicht gemacht haben, sie wagten sich in der letzten Viertelstunde vermehrt über die Mittellinie, daraus ergaben sich zwei "Riesenbretter zum Ausgleich" (Adrio). Erst fiel nach einer Ecke die Kugel Daniel Fürst auf den Fuß, den nachfolgenden Schuss entschärfte der heimische Torwart Daniel Neder mit einem Reflex (78.). Die Sprungkraft des Keepers war auch gefragt, als er einen Direktabnahme von Andreas Mauer aus dem Winkel fischte (89.), ehe Lorenz Heim mit seinem zweiten Treffer für die Erlösung sorgte. sbp





Außerdem spielten

SV Burgwallbach/Leutershausen - VfL Sportfreunde Bad Neustadt 1:0 (0:0). Tor: Benedikt Floth (59.).

TSV Bad Königshofen - SV Rödelmaier 0:1 (0:1). Tor: Marcel Gernert (5.).

TSV Großbardorf II - TSV Nordheim 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Florian Dietz (26.), 1:1 Dominik Baumüller (55., Foulelfmeter), 1:2 Dominik Baumüller (61.).