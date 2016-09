Bad Kissingen will zurück in die Erfolgsspur

von STEPHAN PENQUITT

FC 06 Bad Kissingen - TSV Forst (Samstag, 16 Uhr)

Beim starken Mitaufsteiger TSV Gochsheim kassierte der FC 06 Bad Kissingen (4./13) seine erste Saisonniederlage, möchte sich damit aber nicht zu lange beschäftigen und im Heimspiel gegen den TSV Forst (7./11) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Es ist noch gar nicht so lange her, da standen sich beide Mannschaften in der Relegation gegenüber, welche den 06ern durch ein 0:0 daheim und einen 2:1-Erfolg in Forst den direkten Wiederaufstieg bescherte. Die TSV-Elf von Trainer Udo Romeis konnte da die Klasse erst dank eines Bonus-Relegationsspieles gegen Hettstadt (1:0) halten. "Sie haben sich punktuell gut verstärkt und wollen in dieser Saison den Klassenerhalt ohne die Relegationsmühle schaffen. Ich denke, auch dieses Spiel wird vom Niveau her ähnlich gut sein wie die beiden Begegnungen Anfang Juni", erwartet 06-Trainer Thomas Lutz ein Match von gehobenem Format. So ein Spiel lieferten sich zuletzt die Kurstädter auch mit Gochsheim, da blieben die Punkte allerdings beim aktuellen Tabellenführer aus dem Landkreis Schweinfurt. Der FC-Coach hofft beim Heimspiel gegen Forst mit der Rückkehr von Vlad Ruja, Andrei Puscas und Ervin Gergely auf positive Impulse für das Offensivspiel. "Mit ihnen und Anthony Brinkley steht unsere Offensive und wir wollen mit einem stabilen Gerüst die drei Punkte gegen Forst bei uns behalten", ist ein Sieg für Lutz und seine Jungs das erklärte Ziel.



SV Riedenberg - FC Geesdorf (Sonntag, 15 Uhr)

Nach der durchaus ärgerlichen 1:3-Niederlage bei der DJK Dampfach und dem Pokal-Aus bei Kreisklassist TSV Wollbach hofft der SV Riedenberg (11./8) zu Hause gegen den FC Geesdorf (13./6) auf ein erfolgreicheres Wochenende. Mit dem Tabellensiebten der Vorsaison machten die Jungs von Trainer Rüdiger Klug in der vergangenen Runde nur gute Erfahrungen, behielt man doch gleich zweimal (3:1, 1:0) die Oberhand. Doch Klug weiß, dass die Truppe aus dem Steigerwald einen sehr gefährlichen Kontrahenten abgeben kann. "Wenn Geesdorf einen guten Tag hat, läuft der Ball bei ihnen sehr zügig durch die Reihen", so Klug. Mit dem Spiel der Seinen in Dampfach war der Übungsleiter trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Die DJK war grundsätzlich stärker als noch in der vergangenen Saison. Wir haben unter Berücksichtigung unserer Personalsituation gut gekämpft und ein Remis wäre wohl ein gerechtes Ergebnis gewesen." Auch gegen Geesdorf muss Klug seine Elf wieder umstellen. Torjäger Stefan Wich hat sich in den Urlaub verabschiedet, der Einsatz von Kapitän Benedikt Carton ist fraglich. Rückkehrer sind Christoph Dorn, Dominik Fröhlich und Simon Hergenröder. "Einen Erfolg wollen wir uns durch spielerische Leistung, Aggressivität und Zweikampfstärke erarbeiten, denn manchmal sind wir einfach zu nett", wünscht sich Riedenbergs Trainier mehr Entschlossenheit in so mancher Zweikampfsituation.



Oberschwarzach - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Die Reise für den TSV Münnerstadt (6./12) führt diesmal nach Wiebelsberg, wo die Truppe von Trainer Thomas Diez auf den SV-DJK Oberschwarzach (9./8) trifft. Dort gingen die "Nägelsieder" in den vergangenen beiden Jahren immer leer aus und unterlagen jeweils mit 1:3. Zeit wird es also, die Negativserie dort zu beenden, nach Meinung des Mürschter Coaches allerdings kein leichtes Unterfangen: "Oberschwarzach spielt sehr kampfbetont. Wir stellen uns auf eine schwierige Partie ein, müssen konzentriert spielen und eine gute Leistung abrufen. Hier entscheidet sich auch, ob wir weiter nach vorne blicken können in der Tabelle oder, bei einer Niederlage, nach hinten." Jüngst konnte man Favorit Euerbach nicht, wie erhofft, ein Bein stellen, ging bei der 0:1-Niederlage leer aus. "Das Spiel war sehr taktisch geprägt. Insgesamt war Euerbach den Tick besser und hat deshalb verdient gewonnen", waren es für Diez Nuancen, die das Spiel entschieden. Erneut stimmten den TSV-Trainer die Leistungen der Youngster Jannik und Lukas Schmittzeh, die beide von Beginn an spielten, sowie des eingewechselten Lukas Katzenbergers positiv. Dagegen fehlt Julian Göller in Wiebelsberg urlaubsbedingt, während Sebastian Halupczok krankheitstechnisch weiter nicht mitwirken kann. Dafür kehren Philipp Müller und Tobias Kröckel wieder in den Kader zurück.



SV Ramsthal - FC Gerolzhofen (Sonntag, 15 Uhr)

Für den Verlierer des Kellerduells zwischen dem SV Ramsthal (16./0) und dem FC Gerolzhofen (15./0) wird es duster bleiben. Zwar steht die Saison noch relativ am Anfang, doch bleibt der Verlierer bei null Punkten, ist er nach acht Spieltagen gebrandmarkt. Ein Remis bringt beiden Teams wenig. "Beide werden wahrscheinlich nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Das wird kein fußballerischer Leckerbissen werden", vermutet Ramsthals Coach Nico Schell. "Ich erwarte von meinen Jungs einen Fight um jeden Zentimeter Rasen. Wir müssen die einfachen Fehler abstellen, denn die werden in der Bezirksliga brutal bestraft. Nach vorne müssen wir zielstrebiger agieren", so Schell. Zuletzt reichte es auch gegen durchschnittliche Forster nicht zu einem Punktgewinn. Wenig besser machte es Kontrahent Gerolzhofen, das gegen Geesdorf mit 0:2 den Kürzeren zog und sich dabei nur bedingt ligatauglich präsentierte. Letztlich wird viel darauf ankommen, ob die Romsler die Ausfälle von den Ott-Brüdern sowie den langzeitverletzten Björn Morper, Alexander Ullrich und Tim Danz diesmal gemeinschaftlich besser kompensieren können.