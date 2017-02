Bad Brückenau verteidigt den vierten Tabellenplatz

Bezirksklasse Männer



DJK Münsterschwarzach - TV Bad Brückenau 3:2 (24:26, 25:17, 25:20, 14:25, 15:10).

Bad Brückenau musste auf seinen erfahrenen Mittelblocker Stefan Winkler und zudem auf den Mittelblocker Oliver Kaul, sowie weiterhin auf den verletzten Zuspieler Matthias Schulz verzichten. Im ersten Satz gegen Münsterschwarzach zeigte sich bei m TV bereits einige Unsicherheiten. Das Team fand nicht richtig ins Spiel. Was folgte war ein Punkteabklatsch mit der DJK, was dem TV einen knappen Satzgewinn bescherte. Dass sich die Mannschaft gegen Münsterschwarzach schwer tun würde, war Trainerin Maika Herbert von vornherein klar. Im zweiten Satz fehlte das notwendige Vertrauen und Brückenau gab den Durchgang mit 17:25 ab. Der dritte Satz begann recht ausgeglichen und die Außenspieler Alexander Kusznezow und Eduard Schwab punkteten immer wieder. Jedoch brachten die langen Ballwechsel mangelnde Konzentration mit sich und der TV schaffte es nicht, Ruhe zu bewahren. Erst im vierten Satz setzte Brückenau die Gastgeber durch Aufschläge und Angriffe unter Druck. Mannschaftskapitän Rene Saam brachte beim Spielstand von 17:12 die entscheidende Führung mit einer variablen Aufschlagserie auf 24:13. Matthias Jost verwandelte den letzten Angriffspunkt zum 25:14. Im fünften Satz wollte die Mannschaft natürlich an die Leistung vom vierten Durchgang anknüpfen. Doch auch die Münsterschwarzacher wollten die zwei Punkte einfahren und die Mannschaften lieferten sich einen letzten guten Satz, bei dem Bad Brückenau mit 10:15 das Nachsehen hatte.



TV Bad Brückenau - SV Gaukönigshofen 3:1 (23:25, 25:14, 25:23, 25:20).

Für die Brückenauer ging es im Spiel gegen Gaukönigshofen darum, den vierten Platz in der Tabelle zu sichern. Da das Ziel des Aufstiegs in der Mitte der Saison aus den Augen verloren wurde, wollte der TV noch die letzten Punkte einholen. Im ersten Satz hatten die Gaukönigshofener immer die Nase vorn. Auch die Aufschlagserie von Zuspieler Alexander Stanovkin beim Spielstand von 18:23 auf 23:23 reichte am Ende nicht aus, den Satz für sich zu gewinnen. Im zweiten Durchgang stieg die Stimmung bei den Brückenauern, sie ließen sich vom Rückstand nicht beirren, im Gegenteil: Sie drehten richtig auf. Es stimmte einfach alles, druckvolle Aufschläge, eine gute Annahme und Abwehrleistung, die ein variables Zuspiel zuließ. Alexander Melser übernahm die Mittelposition und meisterte das mit Bravur. Spielkapitän Rene Saam brachte die entscheidende Führung beim Spielstand von 16:14 auf 25:14. Er zwang die Annahme der Gaukönigshofener mit seinen variablen Aufschlägen in die Knie. Die Brückenauer wollten sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen lassen und knüpften an die gute Leistung vom zweiten Satz an. Die Außenspieler Daniel Mun und Eduard Schwab punkteten immer wieder. Der TV ging sogar mit 21:15 in Führung. Die Brückenauer hatten dann aber wohl gedacht, es läuft von allein, denn Gaukönigshofen kämpfte sich noch einmal heran. Trainerin Maika Herbert behielt die Ruhe und nahm zwei Auszeiten zum richtigen Zeitpunkt, denn die Kräfte ließen langsam nach. Der SV ging zu Beginn des vierten Satzes in Führung, aber dann hatte das Team die Rechnung ohne die druckvollen Sprungaufschläge von Alexander Melser gemacht, der den Rückstand von 3:6 auf 9:7 drehte. Nun hieß es Nerven bewahren und den letzten Satz ruhig zu Ende zu spielen. Die Brückenauer kämpften um jeden Ball, was sich am Ende ausbezahlte.





Bezirksklasse Frauen



TSV Iphofen - TSV Wollbach 2:3.

Die Spielerinnen des TSV Wollbach fanden sehr schnell in das Spiel gegen Iphofen ein und konnten mit einer sicheren Leistung den ersten Satz problemlos für sich gewinnen. Diese Sicherheit wurde allerdings nicht in die beiden folgenden Sätzen mitgenommen. Überwiegend lagen die Eigenfehler in der Annahme, weshalb kein ordentlicher Spielzug mehr aufgebaut werden konnte. Im vierten Satz fand die Mannschaft nach Motivation des Trainers Wieslaw Karwacki zur alten Stärke zurück und entschied diesen Satz und den darauffolgenden Tiebreak durch Ruhe und schön ausgeführte Technik eindeutig für sich.



TSV Iphofen - TSVgg Hausen 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 28:26).

Alle drei Hausener Mittelblockerinnen und drei Außenangreiferinnen mussten wegen Krankheit oder Abwesenheit ersetzt werden. So war letztlich nur noch eine Position mit einer Stammspielerin besetzt, da die anderen innerhalb der Mannschaft rotierten. Dementsprechend dauerte es zwei Sätze, bis die Mädels gegen Iphofen ins Spiel fanden. Im dritten Durchgang war die Mannschaft soweit, das sehr gute Zuspiel von der erst 14-jährigen Vivien Heidt umzusetzen und den Satz für sich zu entscheiden. Heidt setzte mit ihren Sprung-Flatter-Aufschlägen Iphofen immer wieder gehörig unter Druck. Im vierten Satz sah es lange danach aus, dass die neu formierte Mannschaft einen oder sogar zwei Punkte holen würde. Drita Dobra, eine ebenso erst 14-jährige Spielerin aus der zweiten Mannschaft, glänzte mit guten Aufschlägen und effektiven Angriffen am Netz. Neuzugang Sabine Heinrich kam auf der Außenposition immer besser ins Spiel und war sehr sicher in der Annahme. Allerdings schlichen sich innerhalb der Mannschaft in der Endphase Unsicherheiten ein. So konnten zwei Satzbälle nicht verwandelt werden und der nahe Tiebreak wurde mit 26:28 knapp verpasst.



TSV Wollbach - TSVgg Hausen 3:0 (25:17, 25:20, n.gem.).

Gegen den Lokalrivalen und Tabellenführer Wollbach war es letztlich die Annahme, die der TSVgg Hausen verwehrte, ins Spiel zu kommen. Die Wollbacherinnen gingen konzentrierter und euphorischer ans Werk. Hausens Vivien Heidt stach zwar durch gutes Zuspiel heraus, sie konnte aber durch eine ungenaue Annahme nur mehr rettend als taktisch zuspielen. Im ersten Satz kassierte Hausen zwei Aufschlagserien, die nicht mehr zu kompensieren waren. Auch im zweiten Satz blieb Hausen zweimal in der Annahme hängen. Der dritte Durchgang wurde gleich am Anfang verloren, weil Wollbach mit 10:1 davonzog. "Auch an den letzten Spieltagen müssen wir auf zwei verletzte Spielerinnen verzichten, hoffen aber, dass der Rest der Mannschaft wieder gesund wird", zog Hausens Trainer Robert Seller Bilanz.