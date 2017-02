Ausbildung hat erst mal Priorität

Seit vier Jahren ist die Oberweißenbrunnerin Sophia Schrenk (SKG Gersfeld) nun auf dem Ski-Internat in Willingen und fühlt sich dort pudelwohl. Neben dem Skilanglauf steht für die 17-Jährige derzeit ihre Berufsausbildung ganz oben auf der Prioritätenliste. Sophia Schrenk ist rundum zufrieden. Nach ihrer Meniskusverletzung in der vergangenen Saison kann sie in diesem Jahr wieder voll angreifen. Und nicht nur im Skilanglauf läuft es gut für die 17-Jährige. Sie steckt im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Hotelkauffrau im Göbel Landhotel in Willingen. "Es passt alles super. Ich habe einen tollen Arbeitgeber. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass man von der Arbeit freigestellt wird, um zu trainieren oder Wettkämpfe zu bestreiten", sagt Schrenk.



In Willingen hat sich Sophia Schrenk gut eingelebt. Dabei wollte sie nie ins Internat, hatte nur mal wissen wollen, wie die Schüler dort leben. "Ich wollte zu der Zeit eigentlich mit dem Skilanglauf aufhören und Tennis spielen oder Hiphop tanzen", erinnert sie sich. Der Besuch des Ex-Langlauf-Bundestrainers Jochen Behle und des hessischen Landestrainers Torald Rein bei der SKG Gersfeld stellte dann aber all ihre Pläne auf den Kopf. Nach einer Schnupperwoche im Ski-Internat in Willingen war ihr klar: "Das will ich ausprobieren!"



"Papa war ganz schön stutzig und Mama wollte mich natürlich auch nicht gehen lassen", sagt Schrenk. Trotzdem ging es für sie im Jahr 2012 an die Uplandschule. Mit gerade einmal 13 Jahren war sie mehr oder weniger auf sich allein gestellt. "Natürlich gab es auch Zeiten, in denen ich traurig war oder mal geweint habe. Aber meine Freunde haben mich immer wieder aufgebaut", berichtet Schrenk. Neben ihren Freunden in Willingen hat sie noch immer Kontakt zu den Freunden von der Rhönschule Gersfeld und der SKG. "Manchmal hören wir lange nichts voneinander, aber dann kommt eine Nachricht per WhatsApp oder man trifft sich auf Wettkämpfen", sagt sie.



Eine neue Heimat

Heute ist Willingen ihre zweite Heimat, an der Uplandschule hat sie ihren Realschulabschluss gemacht und viele Freunde gefunden. Auch ihren Freund Julian lernte sie in Willingen kennen. Das Internat sei sehr familiär und gemütlich, ganz anders als Sophia Schrenk es aus den Erzählungen anderer Kaderathleten kenne. "Wir kennen uns untereinander. Bei den Sportlern, die in Oberwiesenthal oder Oberhof trainieren, ist das anders." Mit ihrem Trainer Torald Rein, der auch schon die beiden Rhöner Daniel und Alexander Heun trainiert hat, kommt sie ebenfalls gut klar. Einzig die Verletzungen, die sie seit Beginn ihrer Internatszeit verfolgen, werfen Schrenk immer wieder zurück. Erst im vergangenen Jahr kämpfte sie mit Meniskusproblemen. "Und das in meinem Alter", kommentiert sie. Glücklicherweise sei alles ohne Operation wieder gut verheilt, so dass sie wieder starten kann. Eine Erkältung Ende Dezember 2016 zwang sie erneut zu einer Trainingspause, doch danach zeigte Sophia Schrenk ihre immer besser werdende Form.



Beim Deutschlandpokal in Oberhof belegte sie den achten Platz in der klassischen Technik über zehn Kilometer. Dabei wäre sogar mindestens Platz fünf drin gewesen, doch schon kurz nach dem Start stürzte die Läuferin vor ihr und Schrenk fiel zurück. Die verpasste Chance machte sie aber wieder wett: Bei den Hessischen und Westdeutschen Meisterschaften im Vogelsberg siegte sie sowohl im Nordic Cross (vier Kilometer) als auch in der klassischen Technik mit Massenstart (fünf Kilometer).



Wie es in den kommenden Jahren mit dem Wintersport weitergehen soll, hat die 17-Jährige noch nicht entschieden. Im Mai 2018 steht die Abschlussprüfung zur Hotelkauffrau auf dem Plan. Bis dahin wird sie dem Skilanglauf sicher treu bleiben. "Ich möchte eine gute Berufsausbildung haben, denn man kann nie sicher sein, wie lange man seinen Sport betreiben kann", sagt Schrenk.



Die Entscheidung, ob sie weiterhin im Landeskader trainieren wird, lässt sie aber offen: "Vielleicht bringe ich in der nächsten Saison auch wieder sehr gute Leistungen, werde in den C-Kader des Deutschen Skiverbandes berufen und stelle den Beruf erst einmal hinten an. Ich warte ab, wie es kommt."