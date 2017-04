Allerhand Dramatik in Rottershausen

FC Rottershausen - VfB Burglauer 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Frank Seufert (43.), 1:1 André Schmitt (85). Gelb-Rot: Peter Werner (90.+3, FC). Bes. Vorkommnis: Jan Schneider (VfB) schießt Foulelfmeter über das Tor (90.+2).

Der Gast stand lange Zeit mit der Chancenverwertung auf Kriegsfuß, rannte dem 0:1-Pausenrückstand hinterher und wurde spät mit dem Ausgleich belohnt. Mehr noch: Der Sieg war zum Greifen nah, aber Jan Schneider zeigte Nerven, als er in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter über das Tor schoss. Rottershausen kämpfte mit viel Leidenschaft, Torwart Christian Heydenbluth war der beste Mann im FC-Dress. In Führung gingen die Spirken, als Nico Wilms weiter Einwurf in den 16er Frank Seufert erreichte, der zum 1:0 abzog. Ebenfalls ein Einwurf, diesmal von Christopher Schnaus, war Ausgangspunkt für den Ausgleich durch André Schmitt. ""Das war ganz dramatisch", blickte Burglauers Pressewart Burkard Mangold auf ein nervenaufreibendes Spiel zurück. "Mit Glück hat Rottershausen den Punkt gerettet."



FC Reichenbach - SV Niederlauer 5:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Markus Weisenseel (10., 53.), 3:0 Johannes Katzenberger (59.), 3:1 Tobias Mellenthin (62.), 4:1 Moritz Dieterle (68.), 5:1 Jannik Schäfer (83.), 5:2 Manuel Knaier (85., Foulelfmeter).

Eine Woche vor dem Gipfeltreffen beim unmittelbaren Verfolger in Waldberg entledigten sich die Teutonen der Pflichtaufgabe nach einigen Anlaufschwierigkeiten. Als Markus Weisenseel zu Beginn des zweiten Durchgangs den Vorsprung auf Vorlage von Jannik Schäfer ausbaute, lief es besser für die Teutonen. "Vor allem haben wir unsere Offensive durch besseres Pass-Spiel in Szene gesetzt", so FC-Coach Sebastian Schmitt, der sich nach dem dritten Tor, diesmal hatte FC-Spielführer Julian Hergenröther Johannes Katzenberger bedient, auf der Bank zufrieden zurücklehnen konnte. Der Anschlusstreffer durch Tobias Mellenthin, der damit seinen Bruder Fabian im Reichenbacher Tor bezwang, erwies sich nur als Marginalie, denn wenig später stellte Moritz Dieterle den alten Abstand wieder her. Die Sternberger-Elf, die mit nur zwei Ersatzspielern angereist war, war zu keiner Gegenwehr mehr in der Lage, versuchte den Schaden zu begrenzen, was aber erst einmal nicht gelang, weil Jannik Schäfer auch noch sein persönliches Erfolgserlebnis feierte.



TSV Maßbach - TSV Rothhausen/Thundorf 1:0 (0:1). Tor: 0:1 Philipp Klopf (18.).

"Insgesamt gesehen geht der Sieg in Ordnung", lautete das Fazit von Maßbachs Pressesprecher Lukas Müller. In einem fußballerisch eher mäßigen Spiel nutzte Philipp Klopf einen Maßbacher Ballverlust zum Tor des Tages. In der Folgezeit produzierten beide Mannschaften viele Fehlpässe, das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. "In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, mehr zu machen, aber es kam nichts Zwingendes heraus", so Lukas Müller. Nur einmal wurde es gefährlich, als Sebastian Händel aus 18 Metern den Pfosten traf. Beide Teams bleiben auf einem Abstiegsplatz.



DJK Burghausen/Windheim - DJK Waldberg 0:5 (0:3). Tore : 0:1 Julius Zehe (8.), 0:2 Jonas Beck (16., Eigentor), 0:3 Julian Raab (45.+1), 0:4 Uli Dickas (62.), 0:5 Philipp Hillenbrand (80.). Rot: Andreas Straub (30., Burghausen).

Der Sieg des Tabellenzweiten DJK Waldberg bei der um den Klassenerhalt kämpfenden DJK Burghausen/Windheim geht nach Ansicht unseres Informanten Manfred Schmitt "völlig in Ordnung, wenn er auch um zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen ist." Zudem habe man auf die beiden etatmäßigen Torhüter Yannik Kriener und Christian Kiesel aus gesundheitlichen Gründen nicht zurückgreifen können, so dass mit Oliver Beck ein Feldspieler zwischen die Pfosten musste. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Und die Mannschaft insgesamt verdient ein Lob zumindest dafür, dass sie sich nie hat hängen lassen", sondern mit guter Moral bis zum Schluss gegen reichlich Unbill angekämpft hat - inklusive Eigentor und roter Karte. In Unterzahl war gegen diesen Gegner einfach kein Kraut gewachsen.Über den Spielverlauf täuschen die null Tore der Mannschaft des ehemaligen Waldberger Torjägers Mirko Kleinhenz gegen seine ehemaligen Mitspieler deshalb hinweg, weil seine Truppe sich mehrere gute Möglichkeiten erarbeitete und bei einem Latten- und zwei Pfostenschüssen das Glück fehlte.



DJK Salz - TSV Steinach 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Florian Ruppert (54., Foulelfmeter), 2:0 Christopher Schmitt (61.).

Der erste Durchgang war von schwacher Qualität, Chancen waren dennoch vorhanden. So köpfte DJKler Christopher Schmitt ein Mal an die Latte, das Übergewicht an Spielanteilen und Torchancen lag zudem auf Seiten der Gastgeber. Es bedurfte allerdings eines gegen Oliver Stumpf verwirkten Foulelfmeters, den Florian Ruppert zum 1:0 verwandelte. Das Endergebnis besorgte Christopher Schmitt wenig später. Dieser Treffer war aber wirklich sehenswert. Nico Rauner setzte sich unaufhaltsam gegen mehrere Gegenspieler durch und legte blitzsauber für Christopher Schmitt auf, der vier Meter vor dem Tor nur noch die Breitseite hinhalten musste.



SpVgg Haard - DJK Weichtungen 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Jan Niklas Kiesel (6.), 1:1 Leon Kilian (26.), 1:2 Stefan Denner (31.).

Jetzt ist es rechnerische Gewissheit: Die Haarder sind abgestiegen. Die Weichtunger sammelten dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf. "In der zweiten Halbzeit war es wie verhext, es ist gar nichts mehr gelaufen", verstand Haards Pressesprecher Waldemar Schmitt die Welt nicht mehr. Dabei hatte das Spiel für die Heim-Elf sehr gut begonnen. Jan Niklas Markert traf schon früh und versäumte kurz darauf das mögliche 2:0, als er freistehend vergab. Besser machten es auf der Gegenseite die Gäste. Zuerst besorgte Leon Kilian den Ausgleich, dann war wieder mal Stefan Denner zur Stelle. Neuerliches Pech für die Haarder war der Latten-Kopfball von Jens Mammitzsch kurz vor der Pause. "In der zweiten Halbzeit hat uns dann unser Torwart Peter Haupt im Spiel gehalten", so Waldemar Schmitt. Der Keeper rettete mehrfach prächtig und verhinderte so eine höhere Niederlage. sml/sbp/rus





Außerdem spielten

TSV Pfändhausen - VfB Burglauer 2:3 (2:2). Tore: 1:0 Peter Hahn (12.), 1:1, 1:2 Jan Schneider (15., 25.), 2:2 Salehan Moghtader (27.), 2:3 Christopher Schnaus (83.). Bes. Vorkommnis: Thorsten Bauer (VfB) scheitert mit Foulelfmeter an Tobias Pfeffermann (76.).