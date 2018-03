Wunsiedel: Vermieter will Hausbewohner mit Axt vertreiben - dieser öffnet bewaffnet die Tür

Der Hausbewohner drohte der Familie mit dem Tod



Eigentlich wollte eine Familie aus Fürth einem Mieter in Hohenberg im Landkreis Wunsiedel noch einmal deutlich machen, dass er endlich aus ihrem Haus ausziehen soll. Als der Mieter dann nach einiger Zeit die Tür öffnete, war er mit einem Knüppel und nach Aussage der Familie auch mit einer Waffe bewaffnet.Der Mieter drohte damit, die Familie umzubringen. Auch der Vermieter war mit einer Axt bewaffnet und schlug angeblich auch damit in Richtung des Mieters. Nachdem die Personen sich wieder trennten, wurde die Polizei gerufen.Diese nahm zunächst den Mieter vorläufig fest und machte sich in der Wohnung auf die Suche nach der vermeintlichen Waffe. Diese konnte zwar nicht aufgefunden werden, jedoch wurde eine nicht geringe Menge Crystal zufällig in der Wohnung aufgefunden. Das bringt dem Mann zusätzlich zu der Anzeige wegen Bedrohung eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.Gegen den Vermieter wird wegen des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.