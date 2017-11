Wunsiedel: 15-Jähriger streitet mit Freundin - dann gehen Väter aufeinander los

Auch der Vater des Buben war betrunken



Ein 15-Jähriger Junge feierte am Samstag in seinem Elternhaus in Holenbrunn in Wunsiedel mit mehreren Jugendlichen.Gegen 23 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zu einem Streit zwischen ihm und seiner Freundin. Daraufhin fuhren deren Eltern los, um ihre Tochter abzuholen.Das Mädchen ging ihren Eltern entgegen. Ihr Freund rannte ihr hinterher und stürzt dabei. Da er sich im Gesicht verletzte, musste er vom Rettungsdienst behandelt werden.Ein Alkoholtest ergab einen deutlichen Wert. Schließlich kam es zum Streit zwischen den Eltern der beiden Jugendlichen. Der Vater des Veranstalters war ebenfalls aus dem Haus gegangen und die Eltern des Mädchens eingetroffen.Nach Beleidigungen kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Vätern. Als die Mutter des Mädchens schlichtend eingreifen wollte, erhielt sie auch noch einen leichten Schlag ins Gesicht. Der Vater des Veranstalters war ebenfalls betrunken. Jetzt müssen die Väter mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung rechnen.