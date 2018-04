Mit über 3 Promille: Frau aus Oberfranken legt Auto aufs Dach

Unfall: Mit drei Promille in den Graben





Über diesen Promille-Wert staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als sie am Samstagmittag, kurz vor 13 Uhr bei Großwendern einen Verkehrsunfall aufnahmen: Mehr als drei Promille Alkohol hatte die Fahrzeughalterin im Blut, und das gegen Mittag.Eine Frau aus Selb war auf der Kreisstraße zwischen Niederlamitz und Großwendern im Ausgang einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Ihr Auto blieb auf dem Dach liegen, die Frau konnte glücklicherweise unverletzt ausstiegen. Der Polizei gegenüber gab die Frau an, dass sie abgelenkt war, als sie das Radio bediente.Eine weitere Unfallursache dürfte in der Alkoholisierung der Frau liegen. Der Test am Handalkomaten wies knapp über drei Promille auf. Damit war dies für lange Zeit die letzte Fahrt für die Frau. Sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Die anschließende Blutentnahme war obligatorisch.Das alte Auto der Selberin musste durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Es hat nur noch Schrottwert.