Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Wunsiedel

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 34-jähriger Motorradfahrer ohne Fremdbeteiligung auf der Staatsstraße S2180 bei Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel. Er prallte gegen die Schutzplanke und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf tragische Weise endete damit ein Motorradausflug einer sechsköpfigen Gruppe aus Kulmbach am Sonntagnachmittag.Kurz nach 15 Uhr befuhr die Motorradgruppe aus Kulmbach die Staatsstraße S2180 von Kornbach kommend in Richtung Weißenstadt. Etwa 500 Meter vor der Ortschaft Voitsumra stürzte der Fahrer einer Husqvarna aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke ohne Fremdbeteiligung. Er prallte gegen die Außenschutzplanke und kam im Straßengraben zum Liegen. Trotz der Bemühungen des eingesetzten Notarztes verstarb der 34-Jährige noch am Unfallort.Zur Klärung der Unfallursache unterstützte ein von der Staatsanwaltschaft Hof beauftragter Sachverständiger die eingesetzten Beamten der Polizei Wunsiedel. Die Staatsstraße musste während der Zeit der Unfallaufnahme bis 19 Uhr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Voitsumra und Kornbach waren zur Sperrung der Straße und zur Verkehrslenkung eingesetzt.Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.