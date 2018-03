Randale in Oberfranken: Betrunkener überschwemmt Arrestzelle

Mit Decken die Toiletten verstopft



Wegen zu lauter Musik wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Polizei nach Selb bei Marktredwitz gerufen. Doch selbst nach heftigem Klingeln und Klopfen öffnete keiner die Tür. Nachdem der extrem betrunkene Anwohner schließlich von der Feuerwehr aus seiner Wohnung geholt werden konnte, brachte ihn die Polizei zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle. Doch damit war der Fall noch lange nicht beendet.Als die Feuerwehr die Wohnungstür des 49-Jährigen aufgebrochen hatte, lag der Betrunkene im Wohnzimmer schlafend auf seinem Sofa. Ein Alkoholtest zeigte 1,72 Promille an. Nachdem der Mann endlich geweckt werden konnte, war er ganz und gar nicht zufrieden mit der Situation und wurde aggressiv gegenüber der Polizei. Letztendlich blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als den Betrunkenen zur Ausnüchterung mit auf die Wache zu nehmen.Nach weiteren Beleidigungen gegen die Polizisten auf der Wache angekommen, wurde der 49-Jährige noch aggressiver. Er hatte keine Lust weiter zu schlafen und fing an, in der Arrestzelle zu randalieren. Aus Spaß steckte er Decken in die Toilette und drückte die Spülung. Schließlich stand die komplette Arrestzelle unter Wasser. Erst dann beruhigte sich der Mann und setzte schließlich seinen Schlaf in der Zelle fort.