Oberfranken: Senioren streiten sich wegen einer Frau

Am Montag hat ein 65-jähriger Mann aus Selb (Lkr. Wunsiedel) einen 75-Jährigen verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Marktredwitz mit.Am Montagabend wollte ein 75-jähriger Mann aus Selb seine Nachbarin in der Bauvereinstraße in Selb besuchen. Dies gefiel offensichtlich dem neuen Freund der Dame, einem 65-jährigen Selber, nicht. So kamen beide in Streit, wobei der Besucher gegen seine Wohnungstür geschubbst wurde und dadurch leichte Verletzungen erlitt.