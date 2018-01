Oberfranken: Mann onaniert im Auto und will dabei beobachtet werden

Die Polizei Marktredwitz erhielt am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr, einen Anruf von einer Frau, die einen Exhibitionisten meldete. Wie die Polizei mitteilt, onanierte der Mann in seinem Auto im Buchwalder Weg auf dem Parkplatz Höhe Furth.Der Mann hielt eine Pornozeitung in der Hand und befriedigte sich selbst. Dabei wischte er immer wieder die angelaufenen Autoscheiben ab, damit man in das Auto hineinschauen konnte. Zeugen oder weitere Geschädigte möchten sich mit der Polizei Marktredwitz in Verbindung setzen.