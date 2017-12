Oberfranken: Mann bedroht seinen Nachbarn und greift ihn an

Ein 20-jähriger Mann aus Tröstau im Kreis Wunsiedel wusste sich am Mittwochabend nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu verständigen, wie diese mitteilt.Er wurde von einem 35-jährigen Nachbarn mehrfach bedroht. Der Mann rief immer wieder an und klingelte auch an der Haustüre und beleidigte den Tröstauer. Auch wurde er handreiflich und griff seinen Nachbarn persönlich an.Durch die Polizei wurde dem alkoholisierten Mann ein Kontaktverbot ausgesprochen. Außerdem werden gegen ihn wegen Beleidigung, Ruhestörung, Nötigung und Nachstellung Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.