Oberfranken: Feuerwehr rettet 250 Kilo schwere Frau aus brennender Küche - drei Verletzte

Mit einer speziellen Trage hat die Feuerwehr am Samstag eine 250 Kilo schwere Frau aus ihrem brennenden Haus gerettet. Insgesamt gab es bei dem Einsatz im Marktredwitzer Ortsteil Pfaffenreuth laut Polizei drei Verletzte."Die Helfer konnten die Frau mit einer Drehleiter und einer Schleifkorbtrage in Sicherheit bringen", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken.



Zwei Bewohner, die von der Feuerwehr gerettet werden mussten, erlitten am späten Samstagvormittag eine Rauchgasvergiftung. Auch ein Feuerwehrmann, der sich bei den Löscharbeiten verletzte, kam in ein Krankenhaus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro.



Kurz nach 11.15 Uhr ging demnach bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken der Notruf über den Brand in dem älteren Bauernhaus ein. Als die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei aus Marktredwitz eintrafen, war das gesamte Gebäude bereits stark verraucht.



Feuerwehrmann stürzt bei Einsatz



Die im Obergeschoss befindlichen Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 64 und 67 Jahren, konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung das Gebäude nicht mehr selbständig verlassen und wurden von der Feuerwehr per Leiter gerettet. Die Einsatzkräfte hatten den Brand in der Küche rasch unter Kontrolle. Aufgrund der enormen Rußentwicklung wurden allerdings auch die übrigen Räume des Wohnhauses stark in Mitleidenschaft gezogen.



Beide Eheleute kamen mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Löscharbeiten stürzte ein Feuerwehrmann und musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Kriminaldauerdienst aus Hof hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Brandursache übernommen. mit dpa