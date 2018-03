Oberfranken: Fernseher implodiert - Seniorin wird beim Feuer löschen verletzt

Im Haus von einer Rentnerin in Haingrün kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einem Brand im Wohnzimmer.Laut Polizeibericht hörte die ältere Dame kurz nachdem sie ins Bett gegangen ist einen Knall im Wohnzimmer. Durch eine Implosion war der Fernseher in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auch auf den Wohnzimmerschrank aus.Die Seniorin schaffte es noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer zu löschen. Sie wurde dabei allerdings leicht verletzt und wurde vorsichtshalber ins Marktredwitzer Klinikum gebracht.Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.