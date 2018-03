Oberfranken: Betrunkene Frau rastet im Supermarkt aus und schlägt Kind

Am Montagabend hielt sich laut Polizeibericht eine 48-jährige Wunsiedlerin in einem Verbrauchermarkt an der Hofer Straße auf. Da sie dort Kunden anpöbelte, wurde sie von der Filialleiterin aus dem Markt verwiesen.Dem kam sie zunächst auch nach, ging aber kurze Zeit später wieder in den Markt und führt sich auf und schlug sogar einem Kind mehrfach grundlos ins Gesicht. Daraufhin wurde die Polizei in Wunsiedel verständigt.Die erheblich betrunkene Frau war weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Sie beschimpfte und beleidigte anwesende Personen und auch die Polizeibeamten. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde sie in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen.