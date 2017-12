Oberfranken: Auto fährt Fußgängerin an - Fahrer lässt Verletzte liegen

Wie die Polizei mitteilt, überquerte am Freitag gegen 17.15 Uhr eine 68-jährige Fußgängerin die Fikentscherstraße in Marktredwitz, in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums KEC.Hierbei wurde die Fußgängerin von einem unbekannten Auto gestreift, stürzte auf den Gehweg und zog sich eine Fraktur des linken Unterschenkels zu.Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch unbehelligt fort, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Zeugen dieses Verkehrsunfalls, die insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer/Fahrerin machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/96760.