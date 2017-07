Nachbarschaftsstreit: Frau bedroht Nachbarn in Marktleuthen mit Pistole

Eine Frau hat in der Nacht auf Donnerstag ihren Nachbar in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel mit einer Pistole bedroht.



Wie die Polizei mitteilt soll es in einem Mehrfamilienhaus zu dem Streit gekommen sein. Die Frau habe dann gedroht, das Haus anzuzünden. Außerdem drohte sie dem Mann damit, ihn zu erschießen und hielt ihm eine Pistole vor.



Der Mann rief deshalb die Polizei und erstatte Anzeige. Die Polizei geht der Angelegenheit nach eigener Aussage nun nach.