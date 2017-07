Marktredwitz: Sexueller Übergriff auf Frau - 39-Jähriger festgenommen

Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde am Samstagabend eine junge Frau im Marktredwitzer Stadtgebiet. Zeugen kamen der 28-Jährigen zu Hilfe und verhinderten vermutlich Schlimmeres, so die Polizei. Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen erging am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl.



Der 39-jährige betrunkene Mann bedrängte kurz nach 21 Uhr auf einer Wiese neben der Kössein die 28-Jährige sexuell. Aufgrund der Hilferufe der Frau wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und kamen der stark alkoholisierten 28-Jährigen zu Hilfe, so dass der 39-Jährige von seinem Opfer abließ.



Die couragierten Helfer hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Marktredwitzer Polizeibeamten fest, die ihn vorläufig festnahmen. Der Rettungsdienst brachte die 28-Jährige in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in Hof. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging gegen den 39-jährigen irakischen Staatsangehörigen am Sonntag Untersuchungshaftbefehl. Polizeibeamte lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.