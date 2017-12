Marktredwitz: Betrunkener Mann belästigt 15-Jährige sexuell

Am Donnerstagnachmittag informierten besorgte Anwohner die Polizei, dass ein stark alkoholisierter Mann Kinder auf einem Spielplatz in der Ludwig-Thoma-Straße in Marktredwitz belästigen würde.



Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung traf vor Ort auf einen amtsbekannten 43-jährigen Marktredwitzer. Dieser war erkennbar stark alkoholisiert. Um seinem Tun ein Ende zu bereiten, wurde der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.



Er zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Anschließend wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht.



Im Verlaufe der Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass der 43-Jährige, der unter amtlicher Betreuung steht, bereits am Vormittag eine 15-jährige Schülerin sexuell belästigt hatte. Zusammen mit seiner Betreuerin wird nun die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung geprüft.