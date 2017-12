Marktredwitz: Mann mit Messer belästigt Kinder auf Spielplatz

Bereits vor einigen Tagen ist laut Polizeibericht ein 43-jähriger Marktredwitzer an einem Kinderspielplatz auffällig geworden. Am Mittwochnachmittag ging erneut ein Anruf bei der Polizei in Marktredwitz ein, der diesen Mann betraf.



Als eine Streifenwagenbesatzung am Kinderspielplatz in der Schützenstraße angekommen war, traf sie auf zwei 10- und 11-jährige Mädchen. Diese gaben an, dass der 43-Jährige ihnen gegenüber den "Stinkefinger" gezeigt habe. Außerdem habe er ein Taschenmesser bei sich gehabt, welches er anschließend über den Zaun des Schlachthofes geworfen habe.



Einweisung des Mannes

Dieses wurde von den Beamten aufgefunden und sichergestellt. Der Mann selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Zwischenzeitlich wurde durch die Betreuerin des Mannes dessen Einweisung in eine geschlossene Einrichtung veranlasst.