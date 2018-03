Marktredwitz: 17-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

In der frühen Morgenstunden des Samstag wurde in 17-Jähriger in der Flottmannstraße voneinem Unbekannten angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen.Der Täter flüchtete. Es soll sich um einen jungen, blonden, ca. 180 cm großen Mann gehandelt haben.Wer Hinweise geben kann möge sich bitte bei der Polizei Marktredwitz melden.Weitere Blaulichtmeldungen im Video: