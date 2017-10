Kreis Wunsiedel: Mädchen schlägt Freundin - 18-Jähriger bricht sich Schlüsselbein

Gleich zwei Fälle von Körperverletzung hatte die Polizei in der Nacht auf Sonntag in einer Weißenstädter Diskothek zu bearbeiten. Zunächst gerieten sich laut Polizei gegen 00.40 Uhr zwei Mädchen in die Haare. Eine 16-jährige aus Marktleuthen schlug ihrer 18-jährigen Freundin zwei mal ins Gesicht.Kurz darauf attackierte ein bislang unbekannter Täter einen 18-jährigen Selber. Dieser wurde gepackt, hochgehoben und zu Boden geworfen. Unglücklicherweise brach sich der junge Mann dabei das Schlüsselbein. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie nicht anders zu erwarten, waren alle Beteiligten der Raufereien hochgradig alkoholisiert. Die Polizei Wunsiedel sucht in beiden Fällen Zeugen.