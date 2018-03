Frau (25) aus dem Landkreis Wunsiedel vermisst

Am vergangenen Mittwochvormittag verließ die 25-jährige Sabrina Lehman aus Selb die Wohnung eines Familienangehörigen und fuhr mit einer Freundin mit dem Zug nach Hof. Dort wollte sie sich angeblich mit einer Bekannten treffen.Zu diesem Zeitpunkt wurde Frau Lehmann das letzte mal gesehen. Zwischenzeitlich gibt es auch Hinweise, dass sie sich am Mittwochnachmittag in Plauen aufgehalten hat. Sie ist seitdem auf ihrem Handy nicht mehr erreichbar. Frau Lehmann kämpft seit Anfang des Jahres mit den Folgen eines Schicksalsschlages und ist deshalb auch in ärztlicher Behandlung.Die Gesuchte ist schlank, ca. 162 cm groß, hat braune, glatte, schulterlange rechts gescheitelte Haare. Sie führt eine graue Handtasche mit sich. Die Polizei bittet, bei Antreffen der Frau um Mitteilung an die Polizeiinspektion Marktredwitz, Tel. 09231/9676-0, oder natürlich an jede andere Polizeidienststelle.