Wunsiedel: Motorradfahrer von Auto gerammt und schwer verletzt worden

Am Sonntagmittag (9. Juli) ist ein 50 Jahre alter Autofahrer in Wunsiedel von der Tankstelle in die Marktredwitzer Straße aufgefahren. Laut Polizeiangaben vom Montag übersah er dabei einen von links kommenden 37Jahre alten Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen.



Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. Der Schaden am Auto war mit etwa 2000 Euro deutlich geringer.