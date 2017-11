Vorfahrt missachtet: 19-Jähriger verursacht Unfall in Thiersheim

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Marktredwitz wollte von der BAB A93 kommend an der Ausfahrt Thiersheim auf die Staatsstraße 2180 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer ebenfalls 19-jährigen Pkw-Fahrerin aus Waldershof und fuhr dieser in die Fahrerseite ihres Pkw. Dies berichtet die Polizei.



Die Geschädigte musste mit Prellungen und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom BRK ins Klinikum Marktredwitz verbracht werden. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen.



Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehr Thiersheim und die Autobahnmeisterei Rehau welche die Unfallstelle absicherten und auslaufende Betriebsstoffe banden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.